«Манчестер Сити»: полшага до чемпионства

сегодня, 11:15

Чемпионский удар. Удар лидера. Удар капитана. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и подошел вплотную к титулу. «Соккер.ру» - о непростой победе «горожан».

Давно фанаты «Ливерпуля» так не болели за своего бывшего тренера Брендана Роджерса. Надо отдать должное ему и его «Лестеру» - парни боролись так, словно это судьба их чемпионства решалась. Но «Манчестер Сити» продемонстрировал свой класс, в первую очередь основанный на том, что у этой команды всегда найдется козырь в рукаве, а рукавов у нее невероятное количество. На протяжении всего первого тайма «Лестер» очень грамотно действовал.

Пока была свежесть, он даже атаковал смело, создал самый острый момент, потом отошел назад, но не бездумно – очень внимательно и толково оборонялся, так что «Манчестер Сити» даже при своем фирменном владении мячом и головокружительных наскоках практически не дал работы Касперу Шмейхелю, если не считать эпизода, когда после удара Серхио Агуэро головой в перекладину вратарь спас, а системе автоматической фиксации гола пришлось констатировать, что мяч целиком линию ворот не пересек.

После перерыва «Лестеру» ожидаемо стало тяжелее – «горожане» темп взвинтили, порой «лисы» от организованной обороны переходили на отбой, но не переставали держаться и не допускали такой остроты, какую обычно ждешь от игры «Манчестер Сити». В критические моменты выручали не только полевые игроки, стелившиеся под удары и прострелы, но и Шмейхель, который оказался бессильным только после фантастического удара Венсана Компани почти с 30 метров – в самую девятку.

Ты ждешь от «Манчестер Сити» кружев и готовишься к ним, ты ждешь от «Манчестер Сити» опасных стандартов и готовишься к ним, ты ждешь от «Манчестер Сити» техничных прорывов и готовишься к ним, но у «Манчестер Сити» всегда на один прием больше, чем ты можешь ожидать – именно поэтому этот клуб и лидирует в чемпионате Англии.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 19 (5) – 7 (2)

По ударам хозяева уверенно превзошли соперника, чего и следовало ожидать. Однако в целом не создавалось ощущения, что давление на «Лестер» невыносимо – разве что отрезками. «Лисы» довольно грамотно оборонялись и большая часть ударов «горожан» оказывались неточными или не такими уж опасными.

Владение мячом (точность передач): 61% (86%) – 39% (80%)

В компоненте владения мячом с «Манчестер Сити» тягаться нет смысла – «Лестер» и не пытался, выстраивая свой футбол как раз с той позиции, что у «горожан» будет в этом превосходство. Больше интересна точность передач, которая подчеркивает качество игры «лис». Они на протяжении большей части матча не играли на отбой, только на оборону.

«Лестер» аккуратно контратаковал, малыми силами, но очень бережно работал с мячом в те немногие моменты, когда заполучал его, отсюда и нетипично высокая точность передач при таком низком владении мяча и оборонительном футболе. «Лисы» ждали своего шанса, кстати, они его имели. Как в начале матча, так и в конце, когда хозяева вынуждены были беззастенчиво тянуть время, а «Лестер» пытался уйти в подобие штурма так, будто это финал важного турнира.

Слова

Брендан Роджерс (главный тренер «Лестера»):

Думаю, с точки зрения защиты и тактики мы сыграли хорошо. Но такого соперника сложно сдерживать. Там игроки мирового уровня. В первом тайме мы играли с большим мужеством. Вторую половину начали не так, как мне хотелось бы. Но сложно было представить, что Компани забьет ударом с 30 метров. Мы видели, как много ударов были неточными, так что этого не ожидали. Мы до конца сдерживали «Манчестер Сити», который может считаться одной из лучших команд Европы.

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»):

Компани забил экстраординарный гол. Я ждал, что «Лестер» будет играть более открыто, но он защищался очень глубоко. К сожалению для многих, мы еще в гонке. Нам осталась одна игра, и она будет сложной. Мы сыграем на выезде с «Брайтоном», который провел хороший матч с «Арсеналом». Но все в наших руках. Мы отставали на семь очков от «Ливерпуля». Но вот впереди последняя игра, и все в наших руках. Нужно как следует подготовиться. Посмотрим, будет «Брайтон» глубоко защищаться или сыграет в атакующем стиле. Будет тяжело, но я надеюсь, что мы станем чемпионами.

Каспер Шмейхель (вратарь «Лестера»):

Мы очень усердно работали, но в конце устали. Мы не должны были допустить удара Компани перед штрафной. «Манчестер Сити» – команда топ-уровня. Мы проиграли потенциальному чемпиону. Не вижу, с чего бы он уступил в следующем матче.

Венсан Компани (защитник «Манчестер Сити»):

Дело не в количестве забитых голов, а в том, когда именно они забиты. На этот раз гол был забит вовремя. С самого начала мы делали все, чтобы выиграть, но Шмейхель спасал не раз «Лестер». Только мой удар достиг цели. Я старался внести свой вклад. Мы стали на шаг ближе к чемпионству. Мы оказывали давление, увеличивали темп, хотя завершение хромало. Соперник защищался очень хорошо. Я очень рад за свою команду. Мы заслужили такие моменты. Мы всегда верим в свой шанс и в победу. Каждый матч в последние четыре месяца был крайне важным. «Ливерпуль» тоже идет без ошибок. Впереди у нас финал – игра с «Брайтоном». Пока ничего не выиграно.

Итак, в Англии осталось сыграть один тур. Но шансы «Ливерпуля» оцениваются крайне невысоко. «Манчестер Сити» своим 13-матчевым победным спуртом, в рамках которого одолел очень грозных соперников, доказал сокрушительную мощь. Каковы шансы «Брайтона» в последнем туре остановить ее?

«Ливерпулю», кстати, еще свою игру заключительного тура нужно взять, а соперником будет «Вулверхэмптон» - лучшая команда за пределами топ-шестерки. Так что этот могучий пушечный удар Компани может стать золотым. Хотя это скорее рассуждения для красоты. «Золотой» для «Манчестер Сити» можно назвать и ничью «Эвертона» с «Ливерпулем», и победу «горожан» над «красными», и любую другую победу дружины Гвардиолы на этом сумасшедшем отрезке.