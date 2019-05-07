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Мать Роналду восхитилась выдуманным достижением Криштиану

сегодня, 01:38

Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего Криштиану Роналду, прокомментировала в своём «твиттере» несуществующее достижение сына.

«Моя гордость, мой сын», — оставила Авейру подпись к скриншоту текста, в котором говорится, что Роналду помог «Ювентусу» впервые за 20 лет выиграть чемпионат Италии.

Португальский форвард перебрался в туринский клуб прошлым летом и досрочно выиграл вместе с ним Серию А, став лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне. Однако это было уже восьмое подряд чемпионство «бьянконери».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   74 / 1004
сегодня в 03:26
Это всё равно что написать:"Дзюба помог "Зениту" восьмой раз подряд выиграть чемпионат РПЛ".
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   419 / 1004
сегодня в 02:58
Ахаха) Только Юве эту статью не показывайте)
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 1004
сегодня в 02:54
Мягко говоря, можно посочувствовать уму, написавшего этот текст, а она просто отметила, что гордится своим сыном...
gentlewolf
gentlewolf
   264 / 1004
сегодня в 02:43
О скольких, тут пишуших, мамы не могут почувствовать и доли гордости матери Рональду. Видимо от того что их дети никогда не добьются в жизни большего, чем лайки собственных ботов или дружков-олигофренов...
Wolf77785
Wolf77785
   79 / 1004
сегодня в 02:25
как позорный хайп дельфина..
Шишанутый
Шишанутый
   11 / 1004
сегодня в 02:17
Оставьте мать в покое! Она не обязана в футболе разбератся. Это позор на смехатся над матерью!!!
mangoх12
mangoх12
   25 / 1004
сегодня в 02:12
ахахахаххахахахах вот это троллинг)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   52 / 1004
сегодня в 01:44
😆
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