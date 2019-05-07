Мать Роналду восхитилась выдуманным достижением Криштиану

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Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего Криштиану Роналду, прокомментировала в своём «твиттере» несуществующее достижение сына.

«Моя гордость, мой сын», — оставила Авейру подпись к скриншоту текста, в котором говорится, что Роналду помог «Ювентусу» впервые за 20 лет выиграть чемпионат Италии.

Португальский форвард перебрался в туринский клуб прошлым летом и досрочно выиграл вместе с ним Серию А, став лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне. Однако это было уже восьмое подряд чемпионство «бьянконери».