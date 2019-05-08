«Аякс» - «Тоттенхэм». Сказку сделать былью

вчера, 11:30

«Ливерпуль» уже сделал эту Лигу чемпионов исторической. Теперь есть шанс отличиться у «Аякса» и «Тоттенхэма». «Соккер.ру» - в предвкушении.

История отношений

Между «Тоттенхэмом» и «Аяксом» историческая связь достаточно сильная. Она сохраняется и до сих пор – можно посмотреть, как вели себя болельщики «Аякса» в Лондоне на первом матче, как к ним относились фанаты «шпор». Да и в принципе очень часто болельщики этих команд друг друга поддерживают.

Но сейчас «Аякс» и «Тоттенхэм» оказались в ситуации, когда «в живых останется только один». Матчей между ними было проведено не так много – всего три, включая первую встречу нынешнего полуфинала. Она осталась за «Аяксом» - 1:0 – благодаря голу Донни ван де Бека. До этого дважды данные соперники играли в 1/16 финала Кубка обладателей кубков в 1981 году.

Тогда оба раза победил «Тоттенхэм» - 3:1 на выезде и 3:0 дома. Так что это противостояние можно считать совсем свежим, еще не обросшим историями. Соперничество между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» не так насыщенно легендами, как дружба.

Текущее положение дел

Непросто сопоставлять форму команд, выступающих в разных по весовой категории чемпионатах. Однако «Аякс» уже показал, что в нынешнем сезоне это можно смело делать – на фоне клубов из европейского топа он смотрится более чем достойно. И форма «шпор» и «аяксидов» сильно различается. «Тоттенхэм» продолжает свое падение и явно потерял тонус, команда измоталась.

В шести последних матчах во всех турнирах подопечные Маурисио Почеттино выиграли только один матч – у «Брайтона» (1:0) – зато пять проиграли. Причем в пяти последних матчах «Тоттенхэм» забил всего один гол. Вот когда потеря Харри Кейна стала ощущаться. Последние встречи были проиграны со счетом 0:1 – «Вест Хэму», «Аяксу» и «Борнмуту».

В чемпионате это привело к выпадению «Тоттенхэма» из первой тройки, но ниже четвертой позиции он очень вряд ли опустится, так что за место в Лиге чемпионов на следующий год может не бояться. Но смотреть сейчас игру «шпор» тяжело – физически ощущается, насколько им трудно собираться с силами, с мыслями, насколько они истощены даже чисто морально. «Аякс», напротив, сохраняет потрясающую свежесть, несмотря на тоже весьма плотный график и даже более напряженное положение в чемпионате Нидерландов.

Ведь если «шпоры» внутри страны свою задачу, по сути, выполнили, несмотря на последние потери, то для «Аякса» чемпионская гонка в самом разгаре. Амстердамцы идут очко в очко с ПСВ и опережают эйндховенцев только по дополнительным показателям – в Эредивизии им приходится играть с предельной концентрацией, без права на ошибку. При этом «Аякс» имеет серию из шести побед подряд во всех турнирах, а на выходных добавил себе эмоций завоеванием Кубка Нидерландов.

Причем с применением ротации – соперник позволял, потому что вторым финалистом был «Виллем II», который серьезного сопротивления не оказал и был повержен со счетом 4:0. Вероятно, не самый высокий уровень сопротивления на внутренней арене позволяет «Аяксу» сохранять и свежесть, и концентрацию, и уверенность в себе, тогда как тому же «Тоттенхэму» приходится непросто бороться с каждым оппонентом, даже располагающимся очень низко в турнирной таблице.

Ориентировочный состав «Аякса»: Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене, де Йонг, ван де Бек, Зийех, Тадич, Нерес.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Ваньяма, Эриксен, Алли, Сон, Моура.

У «Аякса» серьезных потерь нет, Карел Эйтинг играть не может уже очень давно, все свершения амстердамцы совершали без него. А вот у «Тоттенхэма», конечно, бросается в глаза отсутствие Кейна, причем очевидна роль этой потери и в последних неудачах команды, которая почти ничего не может забить. Также под вопросом участие Яна Вертонгена, который получил травму в первом матче, но все же вроде как готов сыграть. Потери Сержа Орье, Харри Уинкса не так ощутимы. А отсутствие Давинсона Санчеса можно компенсировать.

Ключевое значение может сыграть возвращение Сон Хын-Мина. В отсутствие Кейна именно он чаще всего брал на себя функции бомбардира и обострял игру «шпор». В первом матче с «Аяксом» просто напрашивалось бы его включение во множестве эпизодов, но он отбывал дисквалификацию.

Так что к его возвращению в Амстердаме «Аякс» должен подготовиться отдельно – это большая угроза, даже несмотря на расшатанную психику – она такая у всех «шпор» под конец сезона. Сон ведь на ровном месте чисто из-за несдержанности получил удаление в последней игре с «Борнмутом». Зато побольше отдохнул.

Матч будет историческим для обеих команд, шанс выйти в финал Лиги чемпионов может подвернуться в другой раз очень нескоро. В отличие даже от «Ливерпуля», который второй год подряд туда заходит, эти клубы – редкие гости на столь высокой стадии турнира. Тем ценнее каждое действие на поле, каждый мяч и результат, конечно же.

Кажется, что для «Аякса», который хлопнул «Реал» и «Ювентус», находящийся не в форме «Тоттенхэм» будет соперником попроще, но это обманчивое впечатление. «Аякс» попал как раз не в очень привычную среду по этому турниру. В двух предыдущих случаях он начинал дома, а потом вынужден был героически отыгрываться на выезде, подключая одно из основных своих орудий – характер, волю и эмоции.

Сейчас же у «Аякса» турнирная задача в том, чтобы удержать преимущество на своем поле в битве с отчаявшимся соперником, которому нечего терять. Теперь «Тоттенхэм» должен подключать те ресурсы, которые использовал «Аякс» ранее. И если Почеттино заведет «шпор», то те могут обрушиться на «Аякс» с его же оружием. А удерживать результат «Аякс» откровенно не умеет, от слова совсем.

Самые тревожные эпизоды всех матчей «Аякса» в этой Лиге чемпионов случались, когда амстердамцы пробовали удерживать нужный результат – сразу что-то ломалось. Так что выход «Аякса» лишь в том, чтобы играть в своем стиле так, словно не было предыдущего матча и победы. Только взаимным ответным давлением «Аякс» сможет снова добиться успеха и выйти в финал. Эта игра будет насыщенной психологически не меньше, чем битва на «Энфилде».