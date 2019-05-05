Дерби с подвохом. Соседи – опаснейшие враги!

сегодня, 10:00

Сейчас не делят титулы, но козыряют историей и вредят друг дружке. О противостоянии ЦСКА и «Динамо» - на «Соккер.ру».

Нет кровавой вражды, иногда проскальзывает мимолетная симпатия. Но фанатам «армейцев» не стоит лишний раз объяснять коварность дерби с «Динамо». В новейшей футбольной истории в 6 матчах из 10 в среднем теряли очки в поединке с соседом – даже чуть чаще, в 63.6 % случаев.

А на кону миллионы! ЦСКА за сезон в ЛЧ , где дважды обыграл «Реал», но пропустил в плей-офф ЛЕ чешскую «Викторию», получит свыше 30 млн евро – в УЕФА выросли премиальные. Также помним, что «Динамо» в прошлом году выбило в 30-м туре из рук «Спартака» прямую путевку в группу ЛЧ - сосед потерял деньги и продал в итоге Промеса.

ЦСКА очень нужно хотя бы третье место, ведь до половины годового клубного бюджета могут заработать через еврокубки – о билетах и заработках в дни матчей не забывайте, речь не только о премиальных от УЕФА . А в Лиге Европы заработки хуже, интерес публики слабее. Так что дерби с «Динамо» - очередной экзамен за поступление в ЛЧ для команды Ганчаренко.

2 победы в 15 дерби с «Динамо» - результат ЦСКА . «Бело-голубые» входят в короткий список самых неудобных соперников «армейцев» в РПЛ . Например, у команды Ганчаренко в 15 последних дерби со «Спартаком» целых 8 побед, в 4 раза больше, чем с «Динамо».

8 успехов в тех же 15 играх у «Динамо». Для соседей ЦСКА – один из самых удобных соперников в лиге. А если ограничиваться только клубами с высокими местами в таблице, то подобную статистику найти сложно. Например, со «Спартаком» на аналогичном отрезке у динамовцев всего 2 победы, а тут сразу 8 и еще 5 ничьих.

5 осечек (3 поражения 2 ничьи) в 9 матчах 2019 года у ЦСКА . «Армейцы» начали год с поражения в Туле – традиция сезона для многих фаворитов, но проколы с «Уфой», «Оренбургом» или «Краснодаром» не перекрыть одной победой над «Спартаком», ведь этого соперника кто только не огорчал. У ЦСКА противоречивые результаты, хотя отрезками смотрятся живенько.

4 поражения в 9 играх года у «Динамо». У Хохлова статистика не лучше, а хуже – 4 поражения вместо трех и всего 2 победы. Но проигрывали «Спартаку» и «Локомотиву», уступали в гостях «Зениту», который уже стал чемпионом. Соперники были сложными, и тот же «Оренбург» на принципиальных врагов петербуржцев настраивается – ЦСКА можно не рассказывать. Зато у «Краснодара» Хохлов очки отобрал. Сыграли в том матче успешно. И «Уфу» переиграли, в отличие от «армейцев».

10 голов пропустил Акинфеев в 2019 году. Выходил на зимнюю паузу с 8 пропущенными в 17 турах. Прошло всего 9 отрезков нового календарного года – Игорь Владимирович 10 раз доставал мяч из сеток своих ворот. Осенью оборона Ганчаренко в РПЛ допускала в среднем по 0.47 результативных ошибок за матч, а сейчас – 0.9. Ухудшение почти в два раза объясняет, почему растеряли по весне 13 пунктов, хотя их хватало бы для борьбы за титул.

8 голов в 9 турах пропустил Шунин в новом году. Антон пропускает реже, чем Акинфеев, а если сравнить осенний показатель – 0.76 гола за игру в среднем, с весенним – 0.89, то окажется, что такого большого перекоса, как у ЦСКА , Хохлов не наблюдает. Проблема «Динамо» не в обороне, где Шунин, Шунич и компания справляются, а в атаке, ведь достаточно было один раз забить «Ахмату», реализовать один из моментов с «быками» и «Анжи» - шли бы сейчас на комфортном девятом месте, не переживая о зоне стыковых матчей.

62 момента в РПЛ создал Никола Влашич. И сегодня хорват не сыграет из-за удаления в Краснодаре. Также Никола забил 5 голов и сделал 5 ассистов. В команде опаснее в атаке лишь один Федор Чалов – 12 мячей и 7 голевых передач. Но есть одна маленькая загвоздка – весной Федор забивал всего в трех играх из 9, притормозил и позволил Азмуну себя догнать по голам в сезоне. Впрочем, в дерби с «Локомотивом» реализовал редкий момент и сегодня мечтает о подобном.

54 отбора в сезоне РПЛ совершил Самба Соу. И сегодня опорный полузащитник «Динамо», который весной не показывает форму, что была до травмы осенью, может оказаться на скамейке. Теттех и Юсупов способны сыграть в центре поля, и когда говорим об осечках ЦСКА с «Динамо», должны не забывать о классе исполнителей Хохлова. Рауш и Козлов играли за сборную, Шунин – в ее составе. Шунич или Жоаозиньо – опытные. Одни форварды не такие классные, но это вопрос к уволенному Широкову.

3 центральных защитника – базовая схема ЦСКА . Ганчаренко в 25 из 26 туров РПЛ работал именно так, а единственный эксперимент завершился поражением в Туле, причем по ходу матча от тактики с двумя в центре отказались. Пропускать стали чаще, а вот у «Динамо», хотя те перешли от схемы с тремя центральными к двум (7 против 19 случаев в пользу 4 в линию), ошибок в защите не стало больше. Составы сегодня вообще могут быть боевыми, ведь на две команды из железно основных игроков отсутствует один Влашич.

Ориентировочные составы

ЦСКА (3-5-1-1): Акинфеев – Бекао, Васин, Магнуссон – Фернандес, Ахметов, Обляков, Бийол (Бистрович), Щенников – Сигурдссон – Чалов.

«Динамо» (4-4-1-1): Шунин – Козлов, Евгеньев, Шунич, Морозов – Кардозу, Юсупов, Теттех (Соу), Жоаозиньо – Панченко (Марков) – Луценко.

783 удара нанесли команды в 26 сыгранных турах. У ЦСКА второе место – больше выстрелов только у «Краснодара», а больше 400 попыток только у этих двух команд. А у «Динамо» шестая строчка. Понятно, к попыткам Панченко (63 штуки и только 2 забитых мяча) или Луценко (50 ударов – 4 результативных) с Марковым (45 попыток ради 3 голов) нужно относиться скептически из-за реализации. Но и «армейцы» мажут, ведь у них 36 голов, а реализация всего 8.7 % против 8.4 % у «Динамо».

83 перехвата совершил Тони Шунич за «Динамо». Чтобы вы понимали, насколько крутой показатель - по 3.3 каждые 90 минут, нужно подключить результаты всех футболистов РПЛ . Только у Валерия Кичина из «Енисея», который обороняется куда чаще, чем «Динамо», больше перехватов – 95 штук. Даже у Мартыновича, хотя «Краснодар» прессингует высоко, всего 75 таких побед. У лучшего чтеца игры в ЦСКА – Фернандеса, 41 перехват, в два раза меньше.

82 удара по чужим воротам нанес Федор Чалов. Форвард ЦСКА лидирует в команде, этом дерби и всей РПЛ . Оторвался от Влашича – 71 удар, опережает и Бикфалви, и Классона, и даже Панченко отстал, ведь сыграл почти на 1 000 минут меньше, чем Федор. Но если учесть показатели Кирилла, Жоаозиньо, Луценко и Маркова, то получится, что у «Динамо» достаточно людей с умением выйти на ударную позицию, чтобы Акинфеев не спал спокойно в ночь с субботы на воскресенье.

4 раза ЦСКА проиграл дерби «Динамо» при судействе Карасева. Странную восторженность фиксируем от официальных представителей «бело-голубых» перед игрой. Отметили любопытный факт радостно, хотя обычно футбольные люди суеверные, открыто не празднуют назначение арбитра, чья работа совпала с победами. С другой стороны, Карасев судил и победное дерби Хохлова со «Спартаком» год назад - еще одна «мистическая» причина, почему у ЦСКА нет оснований недооценивать соперника из-за его места в таблице.