«Орлы» против английского финала! «Айнтрахт» vs «Челси»

вчера, 20:00

В англо-испанском противостоянии Эмери встретится с бывшим клубом, а в англо-немецком «Челси» постарается сломить неуступчивый «Айнтрахт». «Соккер.ру» анонсирует.

«Айнтрахт» vs «Челси»

Когда? В четверг, 2 мая.

Во сколько? В 22:00 по московскому времени.

Где? Во Франкфурте-на-Майне.

Почему это интересно? В полуфиналах Лиги Европы не осталось слабаков, претендентов на победу в турнире осталось только четверо, так что даже если с пренебрежением относитесь ко второму по значимости клубному турниру УЕФА , то с полуфинальной стадии есть смысл взять его под наблюдение. А «Челси» и «Айнтрахт» с большой долей вероятности в следующем сезоне будут играть в Лиге чемпионов.

История взаимоотношений. Ее нет: «Айнтрахт» и «Челси» впервые сыграют друг против друга.

Успехи в Кубке УЕФА /Лиге Европы. Оба клуба уже выигрывали трофей, за который борются: «Айнтрахт» стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 1979/80, а «Челси» выиграл Лигу Европы, за победу в которой дают тот же самый кубок, в кампании 2012/13.

Путь к полуфиналу. Обе команды весь евросезон проводят в Лиге Европы, обе выиграли свои квартеты на групповой стадии. «Айнтрахт» со стопроцентным показателем набранных очков заставил глотать пыль «Лацио», «Аполлон» и финалиста прошлого розыгрыша «Марсель». «Челси» без проблем финишировал первым в группе с БАТЭ , «Види» и ПАОКом, лишь раз сыграв вничью при пяти победах. В плей-офф «Айнтрахт» убрал со своего пути «Шахтер», «Интер» и «Бенфику». Лондонцы расправились с «Мальме», киевским «Динамо» и «Славией». Путь немецких орлов выглядит куда тернистее.

10 фактов о «Челси», «Айнтрахте» и их схватке

1. «Челси» 12 раз играл в полуфиналах турниров под эгидой УЕФА : 7 матчей в Лиге чемпионов, 4 в Кубке обладателей Кубков, 1 раз в Лиге Европы. В пяти случаях «синие» выходили в финалы, семь дуэлей проиграли.

2. «Айнтрахт» трижды добирался до полуфиналов еврокубков, по разу играл на этой стадии Кубка чемпионов, Кубка Кубков, Кубка УЕФА . Дважды «орлы» протиснулись в финал, одно противостояние проиграли. Как раз английскому клубу – «Вест Хэму».

3. «Айнтрахт» и «Челси» - самые результативные команды текущего розыгрыша Лиги Европы. Немецкий клуб забил 28 мячей, а английский – ровно 30.

4. «Айнтрахт» - последний представитель Германии в нынешнем еврокубковом сезоне, в то время как «Челси» - один из четырех клубов АПЛ , представленных в полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

5. «Челси» выиграл 11 из 12 матчей в текущем розыгрыше ЛЕ . Единственная команда, сумевшая не проиграть подопечным Маурицио Сарри, - венгерский «Види». Ничья 2:2 в заключительном туре группового этапа.

6. «Айнтрахт» проиграл все три двухматчевых противостояния английским клубам в плей-офф турниров УЕФА .

7. «Челси» выиграл на немецкой земле главный матч в истории: финал Лиги чемпионов 2011/12 против «Баварии» проходил в Мюнхене.

8. «Айнтрахт» еще ни разу не проигрывал в домашних матчах Лиги Европы: 9 побед и 2 ничьи. Избежать поражений во Франкфурте-на-Майне удалось только «Порту» и «Интеру».

9. Это второе участие «Челси» в плей-офф Лиги Европы. Предыдущее – шесть лет назад, завершилось победой в турнире.

10. Форвард «Челси» Оливье Жиру и его коллега из «Айнтрахта» Лука Йович – главные претенденты на победу в бомбардирской гонке Лиги Европы. Жиру забил 10 мячей и возглавляет список снайперов, у Йовича 8 точных ударов.

Тактика и составы

«Айнтрахт» и «Челси» в лице друг друга получают сильнейших соперников в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Мелочей здесь быть не может: важна и тактика, и готовность футболистов, и страсть. Маурицио Сарри признает, что выйти в финал будет крайне трудно, а его коллега Адольф Хюттер призывает получить удовольствие от противостояния с «Челси». Надеемся, удовольствия хватит и на зрителей.

«Айнтрахт» против «Челси» - это битва двух тактических систем. Лондонцы при Маурицио Сарри стремятся контролировать мяч и используют расстановку 4-3-3, в то время как «Айнтрахт» предпочитает держать сзади трех центральных защитников, но эту схему трудно назвать оборонительной. Перед тройкой защитников у «орлов» действует линия из четырех хавбеков, к которой, в свою очередь, через игрока-связку примыкает пара форвардов. В цифровом обозначении – 3-4-1-2, но на поле роли часто меняются и происходит организованная путаница, которая вводит соперников в ступор.

«Айнтрахт» в преддверии матча с «Челси» понес невосполнимые кадровые потери в атаке: Себастьян Аллер травмирован, а Анте Ребич пропустит первую полуфинальную игру из-за перебора «горчичников». Хорошо еще, если Гачинович сумеет сыграть с первых минут – относительно его участия тоже есть сомнения. У «Челси» более приятные сомнения: кого выпустить в группе поддержки Жиру – Азара и Педро или Азара и Виллиана? Большинство авторитетных изданий Британии видит в стартовом составе Лофтус-Чика, хотя варианты с Баркли тоже встречаются.

Ориентировочный состав «Айнтрахта» (3-4-1-2): Трапп – Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Фернадеш, Костич, Роде, Да Коста – Пасьенсия, Йович.

Ориентировочный состав «Челси» (4-3-3): Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик – Азар, Педро, Жиру.

Прогноз «Соккер.ру»: «Айнтрахт» грозен в своих стенах и сегодня не должен проигрывать, в этой дуэли все решится на «Стэмфорд Бридж». Рискну предположить даже, что немцы выиграют, но со счетом, который оставит им с «Челси» равные шансы на продолжение борьбы – 2:1.