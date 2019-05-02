«Арсенал» - «Валенсия». Вывеска, достойная Лиги чемпионов

сегодня, 16:45

В другое время такая афиша бы тянула на полуфинал Лиги чемпионов. Но сейчас эти клубы довольствуются Лигой Европы. «Соккер.ру» - об интригующем противостоянии.

История отношений

«Арсенал», несмотря на свои не самые лучшие результаты в последнее время на европейской арене, занимает достаточно высокое место в рейтинге УЕФА . Он идет девятым, тогда как «Валенсия» располагается на 34-м месте. Между собой эти клубы встречались довольно редко – всего пять раз. При этом только единожды победил «Арсенал», еще две победы у «Валенсии», дважды фиксировалась ничья. Причем последние матчи были очень давно. Начались отношения сразу с матча в финале Кубка обладателей кубков в 1980 году.

Тогда поединок завершился со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее была «Валенсия». Следующей встречи пришлось ждать очень долго. Только в 2001 году в четвертьфинале Лиги чемпионов эти соперники вновь сошлись. Они обменялись домашними победами, но «Валенсия» выиграла дома со счетом 1:0, а «Арсенал» - 2:1, поэтому в полуфинал выбрались «летучие мыши» за счет гола на выезде. В 2002 и 2003 годах было сыграно по матчу в рамках второго группового раунда Лиги чемпионов. После 0:0 в Лондоне «Валенсия» дома победила со счетом 2:1. Конечно, прошло слишком много времени, чтобы строить какие-то аналогии, делать выводы, но видно, насколько плотными всегда получались матчи между этими противниками, насколько часто они бьются на равных.

Текущее положение дел

Противостояние интересно еще и тем, в какой ситуации находятся обе команды в родных чемпионатах. Они обитают у самой границы зоны Лиги чемпионов, чуть из нее выпадая. «Арсенал» сидит на пятом месте, отставая на четыре очка от «Тоттенхэма» и на два от «Челси», опережая всего на балл «Манчестер Юнайтед». «Валенсия» у себя занимает шестое место, проигрывая «Хетафе» и «Севилье» три балла. Существует большой риск, что через чемпионаты эти команды в Лигу чемпионов не пробьются, поэтому путевка в этот турнир, вручаемая победителю Лиги Европы, придется очень ко двору и дополнительно мотивирует команды. Возможно, даже не дополнительно, а является основным мотиватором к тому, чтобы выиграть этот турнир второго эшелона.

Еще одна порция перца – нынешняя форма команд, которая стала теряться на глазах. «Арсенал» проиграл в чемпионате Англии три матча кряду: «Кристал Пэлас» (2:3), «Вулверхэмптону» (1:3) и «Лестеру» (0:3). Как видим, клуб умудрялся пропускать по три мяча в каждой встрече – с не самыми топовыми оппонентами. Но и «Валенсия» два последних матча проиграла: «Атлетико» (2:3) и «Эйбару» (0:1) внезапно дома. Тут либо можно говорить о кризисе в командах, либо они настолько сосредоточились на Лиге Европы, что уже не могут с достаточной концентрацией бороться на внутренней арене.

Ориентировочный состав «Арсенала»: Чех, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Джака, Торрейра, Колашинац, Ивоби, Обамеянг, Ляказетт.

Ориентировочный состав «Валенсии»: Нету, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Торрес, Солер, Парехо, Гедеш, Морено, Мина.

У «Арсенала» из существенных потерь стоит отметить травму Аарона Рэмзи, который тут как раз попрощался с фанатами «канониров», поскольку летом клуб покинет. Также из «Арсенала» в Барселону вернулся залечивать травму Денис Суарес, продолжают восстановление и Эктор Бельерин с Дэнни Уэлбеком и Робом Холдингом. У «Валенсии» существенные потери в полузащите. «Летучие мыши» не могут рассчитывать на Дениса Черышева и Жоффри Кондогбиа, также дисквалификацию отбывает Франсис Коклен. Но в целом с обеих сторон составы более чем боеспособные.

Слова

Марселино (главный тренер «Валенсии»):

В оценке соперника мы отталкиваемся от матча «Арсенала» против «Наполи». Не надо заблуждаться - нам противостоит первоклассная команда, мощная и играющая на своем поле. Нам будет предельно тяжело, но, надеюсь, и «Арсеналу» тоже. Я ожидаю очень сложный матч с командой, у которой большая глубина состава, сильные и быстрые футболисты, быстро переходящие от обороны к атаке и наоборот. Надо избежать потерь мяча на своей половине поля.

Унаи Эмери (главный тренер «Арсенала»):

У нас очень амбициозные планы на этот турнир. Это полуфинал, будет сложно, а затем предстоит матч с «Брайтоном», который мы тоже хотим выиграть. С самого начала сезона мы знали, что попасть в первую четверку будет очень тяжело. Мы продолжим и не будем смотреть в турнирную таблицу. Лига Европы - наш большой стимул.

Интриг в этом противостоянии полно. Именитые клубы делают ставку на Лигу Европы как на дверь в Лигу чемпионов, что придаст огня. Особый настрой обеспечит и то, что Эмери хорошо знаком с «Валенсией», тренировал ее. Матчи против бывших клубов всегда особенно эмоциональны. На этой стадии уже не придется говорить о том, что турнир для какой-то из команд не так важен. И это радует, обещает бескомпромиссную борьбу. Хотя первый матч может получиться осторожным, поскольку есть еще ответная игра, никто раскрываться и рисковать не захочет. Да и уверенности у команд после недавних поражений поубавилось – еще один повод лишний раз не высовываться, работать аккуратнее и ждать ошибки соперника. Если ожидание затянется, то вполне вероятно, что самое интересное мы увидим только в ответной игре.