Ждём лондонское дерби. Но сенсации возможны! 

вчера, 10:30

ЛЕ – коварный турнир, а «Соккер.ру» оценивает шансы на переворот в год, когда ЛЧ лидирует по шокирующим развязкам.

В этом году не будет абсолютно нового клуба-обладателя кубка УЕФА . «Арсенал» брал Кубок Ярмарок – деда Лиги Европы. «Айнтрахт» - Кубок УЕФА , как и «Валенсия». А если Сарри выиграет еврокубок, то «Челси» повторит свой результат 2013 года, когда Бранислав Иванович стал орудием возмездия исторического проклятии против «Бенфики» - пророчество великого венгра Белы Гуттманна осталось в силе, «орлы» снова проиграли в финале еврокубка.

А другим «орлам» - немецким, надо обыграть «Челси» в Лондоне или же подписать ничью крупнее, чем 1:1, чтобы пройти в финал. Впрочем, это не единственный вариант. И даже если Сарри будет в финале, хотя удачливым его в еврокубках не назвать, есть ведь еще «Арсенал». С Венгером пытался выиграть КОК – «Сарагоса» была лучше. Мечтали захватить Кубок УЕФА в 2000 году – уступили «Галатасараю». Рубились за ЛЧ – проиграли «Барселоне». У «Валенсии» свои проигранные финалы и победа с Бенитесом в Кубке УЕФА , а раз есть полтора часа – нужно сражаться. Ведь «Аякс» знал о судьбе «Барселоны», только это им не сильно помогло…

Гостевой «Арсенал» - обнять и плакать

Эмери стартовал лучше всех великих по очкам в 50 первых матчах, а потом словно использовал ручник. На выходных «канониры» пережили домашнюю ничью с «Брайтоном», после матча футболисты Унаи смотрели пустым взглядом на пустые красные трибуны – лишились математических шансов на четвертое место. Звезды МЮ , если англичане не врут, без путевки в ЛЧ получат минус 25 % зарплаты согласно контрактам, но у «канониров» есть шанс…

Однако есть одна серьезная загвоздка – «Арсенал» дома и в гостях играет по-разному. Существует две команды. В домашней таблице АПЛ это третья банда всей лиги, причем от МС и «Ливерпуля» отстали не критически, учитывая показатели Пепа и Юргена. А вот в гостевом табели ранги Эмери всего на 10-м месте. А в Лиге Европы в гостях «Арсенал» побеждал, заметно опережая соперников в классе. При этом БАТЭ и «Ренну» уступал.

«Карабах», «Спортинг» или «Ворскла» не обладают теми же возможностями, что лондонцы. А «Наполи» умудрился в ответной игре после гостевого поражения 2:0 владеть мячом почти 70 % времени, нанести 20 ударов по воротам Чеха, но проиграть 0:1. Но тот урок англичанами не усвоен, а «Валенсии» терять нечего – «Хетафе» выше в таблице, так что «Лос Чес» тоже сегодня воюют за шанс сыграть в Лиге чемпионов благодаря победе в ЛЕ .

Получается полуфинал, где фаворитом формально является «Арсенал» - дома на 90-й минуте Обамеянг забил важный мяч, перевес 3:1 смотрится куда лучше, чем 2:1. Но спросите у «Атлетико» или «Барселоны», есть ли смысл переоценивать результат первого матча, когда речь о командах серьезного уровня? ПСЖ и «Реал» в ЛЧ выигрывали в гостях, а потом дома вылетали.

«Валенсия» понимает щекотливость ситуации. Команда Черышева (здоровья Денису – не примет участия в игре из-за очередной травмы) дома играет в Ла Лиге хуже, чем в гостях, но это особый случай. «Арсенал» и не в таких ситуациях умудрялся вылетать из еврокубков. И хотя в данном случае надо отдать должное статусу Эмери именно в Лиге Европы, да и можно ли игнорировать серию «Арсенала» из 1 победы в 5 играх?

И разве «Валенсия» слабее «Вулвз», которые обыграли «Арсенал» со счетом 3:1? Вряд ли уверенность или класс намного ниже. А если добавить выступление против «Ренна» - тоже счет 3:1, как и в случае с матчем на «Этихад Стэдиум» в АПЛ , то можно вывести привычку сезона. «Канониры» обожают проигрывать в гостях со счетом 3:1. И хотя «Валенсии» надо по ливерпульскому стандарту ставить на быстрый гол и 2:0, такой поворот тоже возможен.

Когда речь о ребятах, которые обыгрывали «Реал» 2:1, «Вильярреал» - 2:0, а «Уэске» накидали шесть мячей в гостях, готовясь к матчу против «Арсенала» - английский клуб должен проанализировать свои гостевые проколы и начать переживать. Вряд ли получится отбиваться так, как в Неаполе – умудряясь грамотно огрызаться, так что все зависит от футбола «Валенсии». Проведут великий домашний матч – похвалим за камбэк не только «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом».

Тем более, в столкновении есть любопытная деталь. «Валенсия» выиграла оба домашних матча против «Арсенала». И хотя победы с любым счетом мало, нужна разница в два мяча и нельзя пропускать больше, чем один раз, даже когда говорим о финале Кубка Обладателей Кубков в 1980 году – по пенальти на нейтральном поле победили испанцы, а не «Арсенал». Пусть Эмери знает «Валенсию», пусть он – царь Лиги Европы. Но теперь Унаи работает с «Арсеналом», а тренеру этого клуба на роду приписано страдать в еврокубках.

Статус аутсайдера – козырь «Айнтрахта»

Похоже, немцы «поплыли». Дома против «Челси» допустили счет 1:5 по точным ударам. Только благодаря проворству Йовича после паса Костича у Сарри еще нет верной путевки в финал. Гостевая ничья для команды, которая дома смотрится неплохо – у «Челси» четвертое место по результатам матчей на своем поле в АПЛ , является приличным результатом, но коварным.

«Айхтрахт» удачно запутал следы. Во-первых, по игре были проблески – сыграли в целом достойно. Во-вторых, на выходных устроили одну из классических немецких вечеринок в Бундеслиге. На 13-й минуте горели в Леверкузене 2:0, а потом на гол Костича «Байер» ответил еще четверкой результативных атак. Но разве такую амбициозную команду не зацепит поражение 6:1 в матче, где воевали с конкурентом за место в четверке?

Снова лейтмотив Лиги Чемпионов – от него никуда не денешься. «Айнтрахт» пока на четвертом месте, но сравнялся по очкам с «Байером». Пока «Челси» Сарри, у которого свои проблемы – в ФИФА отклонили апелляцию лондонцев на трансферный запрет, единственный из четверки полуфиналистов гарантировал себе место в ЛЧ на следующий сезон. Но самому Маурисио за его 29 лет тренерской карьеры остро не хватает трофеев!

Зато четко понимаем, что в голе немецкого соперника на «Стэмфорд Бридж» ничего необычного не будет – Халлер и Йович шустрые, а Давид Луис и его напарники пропускают от многих дома. С «Бернли» была ничья 2:2 и такой результат устроит «Айнтрахт». А против «Славии» дома в еврокубках «аристократы» пропустили трижды. Пусть выиграли 4:3, в этот раз даже наличие на поле Педро, Жиру и Азара – основной тройки на ЛЕ , может не хватить.

Коварство ответных полуфинальных матчей на неделе, когда «Ливерпуль» выбил «Барселону» с Месси безо всяких овертаймов, а Моура убил мечты «Аякса», как раз в том, что Марселино и Хюттер будут настраивать свои команды теми же словами, что Клопп и Почеттино. «Валенсии» играть дома с «Арсеналом», который по всему фаворит, а в гостях ужасен. «Айнтрахту» сложнее – «Челси» на «Стэмфорд Бридж» предпочитает не проигрывать, но им и не нужна победа, хватит ничьей 2:2.

Аутсайдеры у полуфиналов появились в день жеребьевки. Но какой смысл трусить, оказавшись в шаге от финала Лиги Европы? Всем из четверки хочется в Баку, поэтому не обязательно оба английских фаворита доберутся до Азербайджана. Класса и мастерства у «Челси» и «Арсенала» объективно больше, чем у испанского и немецкого соперников. Но достаточно быстрых голов «Валенсии» и мяча «Айнтрахта», чтобы публика не скучала. Лига чемпионов сделала свои ходы – пора Лиге Европы отвечать своим безумием.

Прелесть ситуации в том, что условно «скучная» развязка подарит лондонское дерби – и второй английский финал за год, что тоже круто. А хотя бы один камбэк в двух играх создаст новых еврокубковых героев из Валенсии или Франкфурта. Выигрышная ситуация в любом случае! Но как думаете, кто сыграет в финале?