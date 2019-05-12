Каррера возвращается? Всё, что ждёт «Спартак» в 2019 году

12 мая 2019, 16:00

«Соккер.ру» не сомневается, что «красно-белых» изучили и враги, и поклонники, что позволяет рассмотреть все сценарии.

У современного «Спартака» нет друзей. Среди врагов они не самые популярные. Не очень успешный клуб, да и завидовать нечему. Даже фанаты разделяют отношение к имени клуба и к тому, где находится сейчас первая команда.

Но поскольку речь о круговом движении – не автобус, а во многом трамвай, то не трудно разобрать абсолютно все основные сценарии на 2019 год. Экстремальные варианты – продажу за миллиард или вылет в ФНЛ , оставим шутникам, а вот слова Трабукки о возвращении Карреры – учтем.

Кто будет тренером?

Остается Кононов. Удобный руководству человек, ведь выполняет приказы. Обещал разобраться с трусливыми игроками, которые боятся общаться с фанатами – сам убегал от прямых вопросов. Кононов еще со времен «Краснодара» и «Ахмата» привычный. И если останется – будут то ничего так, то никакими.

Приглашают опытного. Говорили, что ставка будет на молодых россиян. А кого Бердыев в Казани тренирует? Возможно, лучшего момента для передачи «Спартака» в руки Бердыева, уже не будет. Как раз расстаются с Измайловым и Родионовым, а Курбан Бекиевич подучился быть в стороне и работать без бюджета. Также в этом пункте любой иностранец, но Моуриньо в «Спартаке» - нелепая шутка со стороны самого Жозе. Рано ему играть в Джона Терри.

Доверяют своему. Черчесов, Парфенов, Тихонов, Шалимов или Черевченко – бывшие игроки «Спартака», как и Валерий Карпин. Будет смешно, если до конца года вернут концепцию «новый Аленичев». Но разве москвичи когда-то заставляли вас грустить? И смех сквозь слезы – тоже смех.

Возвращают Карреру. Зачем мы так жестоко с Массимо? Итальянец наивный – потому отправлен в отставку с клеймом «виновник провала». Может вернуться, но это будет ошибкой для самого тренера. Лучше дождаться работы в Серии А, чем второй раз заходить в одну баню. Но Трабукки заявил, что возвращение Карреры снимет негативный фон – значит, не исключено. Снять-то снимет, а сможет Массимо кулаком по столу стукнуть?

Насколько изменят состав?

Глушаков и Комбаров – навсегда! В этом варианте будет заявлено, что Измайлов провел гениальную чистку состава (Еременко мешал побеждать), так что летом никто «Спартак» из опытных миллионеров не покинет. Тогда в раздевалке главным останется господин Денис, а посылать на три буквы смогут всех, с фанатами включительно. А трансферы будут в стиле Педро Роши, только дешевле.

Омоложение состава без усиления. Уход Глушакова, Комбарова, Ещенко и Реброва нельзя исключать. Чемпионская команда сожрала себя изнутри. Значит, с гнильцой попались, или без характера, как бывший капитан. Но если уйдут Глушаков и компания, а в бой бросят Ломовицкого и Мелкадзе с воплями о титуле в честь столетия – лучше не станет. Прощаний мало, нужны приглашения.

Грамотная точечная селекция. Федун и Алекперов не дадут много денег, не увидят смысла – траты и так немаленькие, их бы оптимизировать, чтобы выделять деньги на трансферы, а не ради содержания менеджмента и запасных. Но чтобы превратить «Спартак» в играющую и не бесящую собственных фанатов команду, нужно не так уж много. Убрать тех, кто не настроен на борьбу за высокие места, но и без нового Промеса ни о какой тройке не мечтайте. Слишком мало сильных игроков, как Фернандо, нужны крутые новички.

Как сыграют в еврокубках?

Никак, останутся без ЛЕ . Простой, но пока реальный вариант. «Урал» или «Ростов» выигрывают Кубок России, но при этом «Спартак» на шестом месте. При таком раскладе и финише ниже «Арсенала» – прощай, Европа.

Традиционно провалятся. «Арсенал» или «Локомотив» выиграют Кубок России? Тогда даже шестой «Спартак» попадет в ЛЕ . Как «Уфа» будут. Только это значит ранний старт в еврокубках, много квалификационных раундов, трудный сезон, усталость. Не исключен провал, как уже было против АЕКа или ПАОКа.

Выйдут в плей-офф ЛЕ . Поскольку «Спартак» Карреры, уступив «Ливерпулю» и «Севилье», но прошел в плей-офф Лиги Европы, то осенью 2019 года все возможно. «Спартаку» не привыкать переобуваться налету в плане смены формы с ужасной на приличную. Из группы ЛЕ со второй попытки могут выйти. Если попадут туда, конечно же.

Кто теперь возглавит клуб?

Креатура братьев Федунов. Имя не важно, любая их ставка будет встречена критически. Может и бывает технология лечения вируса помещением организма в зараженное им же помещение, но вряд ли такой метод сработает здесь. Все названные фамилии, кроме Жиркова – вряд ли креатура братьев, раз ушел в июне 2017 года, не убеждают, что способны тащить планету «Спартак» на своем горбу. Да и бывший босс вряд ли мечтает снова попасть в футбольный ад.

Загадочный иностранец. Геркуса в «Локомотиве» страховал немец Штоффельсхаус, который ругался с Семиным, но оставил по себе состав, способный стать чемпионом России, а через сезон остаться в тройке под ЛЧ . К чему будет близок «Спартак» с менеджером-иностранцем? Если новичка не поддержат команда и совет директоров – к отставке. Тут как с Эмери. В «Зените» Рибалта зимой выручил Семака – подписал чемпионов, в «Спартаке» такой связки нет. К слову, связка Трабукки и Карреры не обязательно подходящая. Первый – очень странный персонаж.

Крутой российский спец. Такой свободный только один – Васильев. Еще есть несвободная Марина Грановская, но слишком умная и красивая, чтобы представлять современный «Спартак» - ей приятнее в Лондоне подписывать соглашение с Давидом Луисом. А вот Вадим Викторович обставил с «Монако» сам ПСЖ в чемпионате Франции, продал вчерашнего школьника Мбаппе за дикие деньги, и хотя просчитался с Анри – за что поплатился, остается крутым специалистом. Проблемы «Монако» были не в Васильеве. Менеджер слишком высокого уровня для «Спартака», потребует свободы решений, как и трансферного бюджета. Вряд ли реализуемый, но интересный вариант.

Помирятся с фанатами?

Даже не попытаются. Если не врут, что сотрудников клуба в стране с большой долей православного населения наказали за решение разбанить народ в Прощеное Воскресенье, то это настоящий позор для «Спартака». С таким подходом «Открытие Арена» будет как стакан у пессимиста – наполовину пустой. Вариант, что не хватит ума перезапустить отношения с фанатами летом, не исключен.

Создадут видимость. «Все, что вам должны – прощаем». Это может стать девизом «Спартака» в отношении поклонников. По такому подходу можно «извиниться», сплавив Глушакова, ничего не меняя в сферах коммуникации с теми, кто со «Спартаком» в горе и радости, но не желает закрывать глаза на очевидные проколы – и правильно делает.

Реально извинятся и убедят. Убедят, что могут быть современными – рекламировать «Спартак» в 21 веке пора бы не пещерными методами. Много проколов было, а толпа, хотя там бывает редко, кажется более умной, рациональной и аналитической, чем клуб во многих случаях. «Спартаку» пора извиниться перед болельщиками и наладить конструктивный диалог. Если бы объясняли решения и знакомили с планами вместо обещаний – у «Спартака» снова появился бы боеспособный 12-й игрок.

Какими будут игра и результаты?

Увидим мучения и провалы. Самый вероятный сценарий? Нет, все-таки «Спартак» слишком богатый, чтобы каждый сезон проваливаться. Не исключено, что им не сильно нужна Лига Европы, но если с лета начнут думать об РПЛ , а до этого успеют навести порядок в заявке и клубе – хотя бы косметический ремонт, то не будет мучений и провалов. А не наведут – полный вперед на новые Марибор, Ливерпуль и Тулу. Ну, и поражений в дерби и Санкт-Петербурге в этом меню присутствуют.

Будет ни рыба, ни мясо. Проще говоря, традиционный футбол Кононова, если оценивать строго. Так уж получается, что Олега Георгиевича проверяли в теплой ванне – ФК «Краснодар», где любой приличный наставник добьется успехов. Но Шалимов и Мусаев сделали для команды больше. «Спартак» Кононова не будет играть каждую неделю, как чемпион. Разве что главным поставят Кучука, Кононова – помощником, и переведутся в чемпионат Молдовы.

Заиграют и возьмут трофей. Не во множественном числе. Ведь «золотой дубль» не покорялся с 1998 года, а ЛЕ с составом «Спартака» не выиграл бы и Моуриньо, слишком статусным и сложным стал европейский турнир. Но один из двух трофеев – уже что-то. Каррера, как помните, тоже из Кубка России вылетал бесславно, но если поставить цель – можно быть не хуже самого «Тосно». А про чемпионство не будем, это фантастический сценарий на случай смены тренера, подходов и корректировки состава. Ну, или Кононов убедит всех скептиков, что они ошибаются.

Неверие в перемены – страшный диагноз

И похоже, что в превращение «Спартака» в «Ювентус» верят не сильно… Ведь не все получается в футболе. И ошибка президента клуба не тайна – не смог дистанцироваться, давая деньги и будучи на правах Миллера – всегда поздравят с титулами, но никогда не обвинят в провалах первым. Вот только в «Зените» с десятой попытки попадают в цель с кадрами, а у «красно-белых» Измайлов и Глушаков победили Карреру.

«Спартак» предсказуем, как были предсказуемы пираты или викинги – не скучно угадываемый, но в рамках образа из кино. Видишь беззащитную женщину? Насилуй! Можно ограбить? Грабь, не стесняйся! Надо для этого убить? Без проблем, не впервой. Но никто не мешал пирату или викингу выть белугой, услышав грустную песню о несчастной судьбе жестокого искателя приключений – самого себя. Или стать вроде как положительным героем вашей любимой книги или фильма.