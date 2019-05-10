Все на ярмарку

вчера, 18:30

«Соккер.ру» рассказывает о первом европейском триумфе «Арсенала».

В 1966 году руководство «Арсенала» предприняло неожиданный даже дикий шаг. На место тренера Билли Райта был назначен Берти Ми. Билли Райт - легендарный футболист «Вулверхэмптона» и сборной Англии, звезда пятидесятых. Который, как часто бывает, оказался заурядным тренером. «Арсенал» четыре года ждал, пока у Райта что-нибудь получится, но не дождался. Билли понял, что тренера из него не вышло и ушёл, навсегда оставив тренерскую практику.

Доктора вызывали?

На место Райта был назначен ... физиотерапевт «Арсенала» Бертрам (Берти) Ми, которого знали разве что коллеги-медики. В юности Берти играл за «Дерби Каунти» и «Мэнсфилд Таун», но получил травму и был вынужден закончить карьеру игрока. Затем Ми выучился на врача, прошёл хорошую практику в госпиталях во время второй мировой войны, а потом вернулся в футбол в несколько ином качестве. Со временем круг обязанностей Дока расширился. Он не только лечил футболистов, но и проводил занятия по физподготовке. Было видно, что Ми силён не только в медицине. Но чтоб назначить его тренером не последнего клуба Англии... Но владельцы знали, что никто кроме доктора не знает футболистов лучше, чем доктор и ни у кого нет с игроками таких доверительных отношений. А недостаток опыта можно исправить, отрядив в помощь толковых ассистентов - сначала Дэйва Секстона, а потом Дона Хауи.

Берти Ми принял «Арсенал», когда тот находился на 14 месте. Через год «канониры» преодолели семь этажей и поднялись на седьмое место. Через год лондонцы финишировали девятыми, зато дошли до финала нового для них турнира - Кубка Лиги. Но там уступили «Лидсу» 0:1. В сезоне-68/69 «Арсенал» занял четвёртое место, а в Кубке Лиги снова добрался до финала. Причём по всем прогнозам «пушкари» должны были выигрывать третий по значимости трофей английского футбола. Ведь ему на «Уэмбли» противостоял клуб третьего дивизиона «Суиндон Таун».

Но грубо ошибся защитник «Арсенала» Йан Юр. Сначала подарил мяч соперникам, а потом равнодушно взирал на то, как те забивали мяч. Ценой огромных усилий лондонцы отыгрались благодаря голу Бобби Гоулда (вы читали про него в материале, посвящённом «Уимблдону»). Но в дополнительное время «малиновки» забили два мяча. Сначала оборона «пушкарей» бездарно выстроилась при розыгрыше углового, а потом ещё один гол привёз Юр. В итоге победа «Суиндона» 3:1.

За «Арсеналом» Берти Ми закрепилась репутация яркой, интересной команды, которая при этом не способна выиграть что-либо серьёзное. Нужно было ломать этот стереотип, и доктор Ми смог это сделать в сезоне-1969/70.

Батарея «канониров»

Прежде чем рассказать о той славной европейской кампании, позвольте представить состав «Арсенала». Ворота защищал бывший школьный учитель из Шотландии Боб Уилсон. Шотландец просидел несколько лет в «Вулверхэмптоне», потом его позвали в «Арсенал». Через несколько дней пришло приглашение от «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» опоздали. Уилсону суждено было стать одним из сильнейших вратарей в истории «канониров». В сезоне-69/70 Боб сломал руку, и его подменял более-менее успешно Джефф Барнет. В штат входил и Малькольм Уэбстэр.

За правый фланг обороны отвечал Пэт Райс, а левая бровка находилась в ведении Боба Макнаба. Роскошный центр обороны Фрэнк Макклинток - Терри Нил - Питер Симпсон. Человека-катастрофу Йана Юра продали в начале сезона в «Манчестер Юнайтед». В резерве Сэмми Нельсон и Джон Робертс. Огромный объём в опорной зоне выполнял Питер Стори. При этом у Питера постоянно возникали проблемы с законом. Его могли посадить за содержание борделей, сбыт фальшивых купюр и автомобилей с перебитыми номера, распространение порнографии. В итоге Стори всё же сел в тюрьму. На левом фланге бегал быстроногий Джордж Армстронг. Атакующего полузащитника Джорджа Грэма, напротив, называли Пешеход. Зато он быстро соображал. Усилить полузащиту могли правый полузащитник Дэвид Курт, и два центральных - Джон Сэммелз и Эдди Келли. Основная пара нападающих - Чарли Джордж и Рэй Кеннеди, тот самый, что стал легендой «Ливерпуля». Мог выйти и отлично сыграть на правом фланге атаки Джон Рэдфорд, автор самого юного хет-трика в истории клуба. Джон забил три мяча в возрасте 17 лет и 315 дней. В резерве Бобби Гоулд, по ходу чемпионата влился в коллектив из «Хайбёрниана» Пол Маринелло.

Победный звон штанги

В сезоне-1969/70 «Арсенал» участвовал в четырёх турнирах - трёх домашних и одном международном - предшественнике Кубка УЕФА Кубке ярмарок. То, что в первенстве Англии «канонирам» нечего ловить выяснилось довольно быстро. К концу августа «канониры» барахтались где-то в серединке. Но старт в Кубке ярмарок получился успешным. Дубль Грэма и гол Гоулда обеспечили крупную победу над североирландским «Глентораном» 3:0. Проигрыш в Белфасте 0:1 мог лишь слегка испортить настроение. В сентябре «канониры» выиграли лишь один из пяти календарных матчей первенства, кроме того закончили поход за Кубком Лиги, уступив в переигровке «Эвертону». Два направления отпали. Оставались Кубок ярмарок и Кубок Англии, борьба за который начиналась в январе.

До января «канониры» успешно прошли ещё два европейских этапа. После нулевой ничьи в Лиссабоне последовал разгром «Спортинга» в Лондоне 3:0. Гол Сэммелза принёс успех в двухраундовом противостоянии с французским «Руаном». «Арсенал» вышел в полуфинал. Но в это же время «Блэкпул» выбил команду Ми из розыгрыша Кубка Англии. В чемпионате «канонирам» ничего уже не светило, поэтому был взят курс на победу в Кубке ярмарок.

Свою силу «Арсенал» продемонстрировал в четвертьфинале против «Динамо» из румынского города Бакэу - 2:0 в гостях и 7:1 в столице Великобритании. Но в полуфинале на пути возник «Аякс» Ринуса Михелса, который считался явным фаворитом. Тем более что начинали соперники в Лондоне. Но «Аякс» получил три пробоины. В первом тайме отличился Чарли Джордж, он же с пенальти подвёл итог на 80 минуте. А незадолго до второго гола Чарли сумел поразить ворота Сэммелз.

В Амстердаме Джерри Мюрен принялся ликвидировать отставание на 17 минуте. Но пропускать больше Уилсон не захотел. Оборона поддержала своего вратаря, и «Аяксу» пришлось довольствоваться пирровой победой. «Арсенал» вышел в финал. Равно, как и бельгийский «Андерлехт», преодолевший сопротивление миланского «Интера».

В Брюсселе «Арсенал» смотрелся неважно. Йохан Девриндт и Ян Мулдер к 30 минуте забили в ворота британцев два мяча. После перерыва Мулдер добавил на свой лицевой счёт ещё один гол. В конце бельгийцы расслабились и не уследили за Рэем Кеннеди. Но и 3:1 было более чем убедительно для первого финала.

Молодой Келли, заменявший угодившего в очередной скандал Стори, поразил ворота «Андерлехта» до перерыва. А ближе к концу второго тайма Рэфдорд и Сэммелз за минуту дважды наказали гостей за ошибки в обороне. И неказистый счёт 1:0 вырос до победного 3:0. «Арсенал» принялся играть на удержание и едва не поплатился. За две минуты до конца после удара Мулдера громко зазвенела штанга ворот Уилсона. Но счёт 3:0 принёс «Арсеналу» победу в Кубке ярмарок. Что стало громким успехом, особенно на фоне итогового 12 места в чемпионате.

Этот успех помог «Арсеналу» поверить в свои силы и срезать клеймо неудачника. В следующем сезоне команду Берти Ми ждали великие победы. Но об этом в другой раз.