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«Арсенал» хочет подписать Зийеха

вчера, 20:38

Полузащитник «Аякса» Хаким Зийех попал в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб готов побороться за хавбека с «Манчестер Юнайтед», который также претендует на игрока.

В текущем сезоне Зийех провел 29 игр в чемпионате Голландии, забил 16 голов и отдал 21 голевую передачу.

Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс сообщил, что Зийех, вероятнее всего, покинет команду предстоящим летом.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   15 / 842
вчера в 22:38
Губа не дура.
allemz
allemz ответил Artuom
   66 / 842
вчера в 21:53
С МС в плане финансов явно не побадаются...((
Так он и не нужен МС.
А вообще думаю, что он не подойдет Арсеналу. Он лентяй бесхарактерный, скажем, как Озил.
nnb199O
nnb199O
   631 / 842
вчера в 21:27
Было бы просто огонь если подпишем, и продать всяких хламов
Artuom
Artuom
   84 / 842
вчера в 21:12
С МС в плане финансов явно не побадаются...((
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