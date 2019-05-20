«Арсенал» хочет подписать Зийеха

вчера, 20:38

Полузащитник «Аякса» попал в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб готов побороться за хавбека с «Манчестер Юнайтед», который также претендует на игрока.

В текущем сезоне Зийех провел 29 игр в чемпионате Голландии, забил 16 голов и отдал 21 голевую передачу.

Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс сообщил, что Зийех, вероятнее всего, покинет команду предстоящим летом.