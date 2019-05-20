«Арсенал» хочет подписать Зийеха

Полузащитник «Аякса» Хаким Зийех попал в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб готов побороться за хавбека с «Манчестер Юнайтед», который также претендует на игрока.
В текущем сезоне Зийех провел 29 игр в чемпионате Голландии, забил 16 голов и отдал 21 голевую передачу.
Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс сообщил, что Зийех, вероятнее всего, покинет команду предстоящим летом.
А вообще думаю, что он не подойдет Арсеналу. Он лентяй бесхарактерный, скажем, как Озил.
А вообще думаю, что он не подойдет Арсеналу. Он лентяй бесхарактерный, скажем, как Озил.