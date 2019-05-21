«Париж» – «Ланс»: Прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:00

«Париж»

На протяжении двух последних лет «Париж» не впечатляет. Видимо, что есть недостаток финансирования, так как состав у команды соответствует показанному уровню. Руководят командой два специалиста – Мехмед Баждаревич и Оливье Гийу.

Единственное спасение для коллектива из Парижа это умелая игра на домашней арене. Девять матчей дома команда уже не проигрывала. Стиль игры «Париж» базируется исключительно на обороне.

«Ланс»

За последние пять лет «Ланс» превратился из середняка Лиги 1 в атсайдера второго французского дивизиона. Однозначно можно сказать о том, что с каждым годом команда играет все хуже. Филипп Монтанье был призван хотя бы как-то исправить ситуацию, но стоит признать, что он не справляется.

Только по-настоящему удачная игра на финише чемпионата – три победы кряду позволила зацепиться за плей-офф избежав вылета напрямую.

В первом матче по-настоящему сложно выделить фаворита. Букмекерская контора Pinnacle предлагает примерно равные котировки на текущую встречу:

Победа «Парижа» - 3,02

Ничья – 2,89

Победа «Ланса» - 2,79

Котировки на «больше» и «меньше» выглядят в БК Pinnacle следующим образом:

Тотал меньше 2 голов – 1,66

Тотал больше 2 голов – 2,25

Интересные факты об игре:

«Париж» не проигрывает пять матчей кряду

«Ланс» выиграл три последних встречи с общей разницей 8-2

«Ланс» в гостях выиграл 3 из 10 последних поединков

«Париж» дома не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд

Прогноз

Наверняка нас ждет строго оборонительная стратегия игры от обеих команд. «Париж» будет пытаться сделать все от себя возможное, чтобы не избежать пропущенного гола, так как отыграть столь солидное преимущество в гостях будет невероятно сложно. Вряд ли команды раскроются и будут играть активно в зоне атаки. Ставка на итоговый тотал меньше двух мячей с коэффициентом 1,66 от БК Pinnacle выглядит действительно привлекательным решением для ставки.