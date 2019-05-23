Перспективы дебютантов и новичков сборной России

сегодня, 16:30

На ближайшем сборе национальной команды будет немало новых лиц. «Соккер.ру» интересуется новичками. Для кого этот просмотр станет поворотным моментом в сборной?

Неудивительно, что в начале лета Станислав Черчесов решил устроить смотр кандидатов в сборную России. 30 человек – это несколько больше, чем необходимо для встреч с Сан-Марино и Кипром, многие футболисты не появятся на поле в матчах отбора Евро-2020, но проведут несколько важнейших тренировок за закрытыми дверями. Конец сезона – правильное время, чтобы сделать выводы и наградить вызовами в сборную отличившихся на клубном уровне парней. Кроме того, в июне сборной России предстоят домашние матчи против Сан-Марино и Кипра, не самых грозных соперников, поэтому логично, что Станислав Черчесов решил сделать несколько «трансферов» именно перед этим сбором.

Итак, в распоряжении тренерского штаба сборной России будут все игроки, которые нужны для решения турнирных задач, кроме травмированных, и здесь главная потеря – Денис Черышев. Не вместо основных, а вместе с ними Черчесов вызвал восемь футболистов, чьи дебюты за главную команду страны впереди, а большинство из них и вызовы получили впервые. Еще пять футболистов из нового созыва провели за сборную России не больше двух матчей. У всех разные истории, но их тоже не назовешь завсегдатаями. Итого, 13 игроков, которым только предстоит найти свое место (или не найти) в рядах национальной дружины. Обрисуем судьбу каждого из них.

Вратари. Антон Шунин (32 года; 2 матча) и Сергей Песьяков (30 лет, дебютант)

Шунин дважды играл за сборную России - товарищеские матчи против Польши и Греции в 2007-м и 2011-м годах. Прошедшей осенью был третьим в компании с Гильерме и Луневым, которые составляют вратарский костяк сборной. Песьяков никогда не играл за сборную, а сейчас Сергей вызван четвертым вратарем – вероятно, так нужно для тренировочных упражнений. Возможно, Черчесов находится в поиске третьего номера в бригаду, ведь голкипер на такой позиции должен быть бесконфликтным умницей с тренерскими навыками и легким характером. В перспективе Шунин и Песьяков интересны сборной России только в таком качестве, при этом в ближайшее время их могут вытеснить даже из заявки Сафонов и Селихов, не говоря об опытных коллегах Джанаеве и Беленове. Не удивлюсь, если Шунин и Песьяков до конца карьеры не выйдут на поле в футболке сборной России.

Центральные защитники. Максим Беляев (27 лет; дебютант) и Егор Сорокин (23 года, 1 матч)

Дефицит центральных защитников чувствуется, ведь на сегодняшний день только позиции Джикии незыблемы. Его партнер по «Спартаку» Кутепов почти не играл в сезоне после чемпионата мира, Роман Нойштедтер крепко присел на лавку в «Фенербахче», а Семенов никогда не был и вряд ли станет первым выбором в сборной. Вакуум в центре обороны нужно кем-то занимать. Беляев провел качественный сезон в «Арсенале», сейчас ходят слухи о его переходе в большой клуб, может стать товарищем Джикии по «Спартаку», Сорокин тоже прогрессирует. Отмечу еще Игоря Дивеева из ЦСКА , которого пока нет в сборной – еще один кандидат в центр обороны. Думаю, Беляев уже в ближайших матчах может составить пару Георгию Джикие, матчи с Сан-Марино и Кипром подходят, чтобы наиграть новую пару.

Правый защитник. Сергей Петров (28 лет, 2 матча)

После получения Фернандесом российского паспорта удел всех остальных правых защитников – биться за роль дублера Марио. Сергей Петров может выиграть эту борьбу, хотя тот же Рассказов обещает побороться за место в заявке сборной со следующего сезона. Николай, если будет прогрессировать в правильном ритме, своего шанса, возможно, дождется, потому что молод, а вот Сергею будет сложнее, ведь он одного возраста с Фернандесом.

Левый защитник. Евгений Чернов (26 лет, дебютант)

Слева в обороне у сборной есть Федор Кудряшов, за последний год на этой позиции играли Рауш и Жирков, но поиск продолжается, тем более Кудряшову уже 32. Чернов, который начинал сезон в «Зените», а заканчивал в «Ростове» – крепкий середняк, как и его клуб, но достаточен ли его уровень для сборной? Пока его вызов кажется разовой акцией, но буду рад ошибиться, если Евгений превзойдет ожидания.

Центральный полузащитник. Дмитрий Баринов (22 года, дебютант)

Автор победного гола в финале Кубка России добился ощутимого прогресса в завершающемся сезоне, но головой в потолок не уперся – должен играть еще сильнее. У сборной России есть недостаток цепких хавбеков, например, в мартовских матчах не играл Роман Зобнин, и сборная Бельгии вольготно чувствовала себя в центре поля. Баринов – сильный конкурент как раз для Зобнина, причем у Дмитрия есть некоторое преимущество над спартаковцем в виде поставленного удара и вообще развитого голевого чутья.

Центральный полузащитник. Ильзат Ахметов (21 год, 2 матча)

В мартовских матчах против Бельгии и Казахстана играл в стартовом составе и оставил приятное впечатление, это не значит, что Ильзат уже прописался в основе сборной России, но ему по силам закрепиться в обойме полузащитников надолго. Если не сбавит к себе требования, то будет постоянно вызываться в сборную России, выходы на поле зависят от многих факторов: в средней линии у нас высокая конкуренция.

Центральный полузащитник. Иван Обляков (20 лет, дебютант)

Еще один молодой хавбек ЦСКА , мастер стандартных положений. Конечно, в долгосрочной перспективе у Облякова хорошие шансы стать важным игроком для сборной России, но обещать что-то сегодня или завтра не приходится, ведь полузащита перенасыщена качественными игроками. Газинский, Зобнин, Головин, Ахметов, Баринов, братья Миранчуки, Оздоев – на всех места не хватит, но мы бы порадовались, если бы на каждой позиции была такая высокая конкуренция.

Правый вингер. Зелимхан Бакаев (22 года, дебютант)

Бакаеву пошла на пользу командировка в тульский «Арсенал», летом Зелимхан вернется в «Спартак» и постарается завоевать место в основе «красно-белых». Он ставил цель попасть в сборную России и своего добился, при этом у Бакаева есть очень хорошие шансы пойти дальше вызова. Зелимхан – резкий и результативный правый вингер с эффективным дриблингом, именно такой игрой нужен сборной на правый фланг, где в последних матчах действовали Кузяев и Ионов. Бакаев может предоставить Черчесову решение проблемы правого фланга атаки.

Левый вингер. Резиуан Мирзов (25 лет, дебютант)

Левый фланг атаки сборной России в свете травмы Дениса Черышева тоже осиротел, а Мирзов умеет становиться занозой для вражеских защитников, хотя иногда излишне увлекается дриблингом и упускает верные решения. Мирзов может быть полезен сборной, но на данном этапе скорее в качестве джокера.

Центральные нападающие. Федор Чалов (21 год; 2 матча) и Николай Комличенко (23 года; дебютант)

Лучшие бомбардиры чемпионата России и Чехии хотят проявить себя на международной арене, но Дзюба пока не собирается пускать их в стартовый состав. Артем наверняка не совместим с Николаем – два «баскетболиста» в составе могут понадобиться только для навала на последних минутах, а вот Чалова можно пробовать в разных вариациях. Комличенко может пригодиться для решения локальных задач, а вот Федор однажды должен стать форвардом №1 в сборной, поэтому уже сейчас его нужно знакомить с ответственностью.