Чемпионы авансом. Удивительная особенность РПЛ

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» отмечает, что в уходящем в историю сезоне не разорвали порочный круг – снова победила команда, к которой накопились вопросы.

ЦСКА – чемпион, который не полюбился

Будете спорить с утверждением, что в 2016 году не все в России признавали чемпионство «армейцев» самым логичным, закономерным и справедливым итогом сезона? Ладушки-оладушки. Но тогда можно напомнить – боевитый «Ростов» стал вторым, а «Зенит» финишировал не третьей строчке, пролетев мимо Лиги чемпионов. И у кого в этой тройке людей на трибунах сейчас больше?

ЦСКА Слуцкого явно не обеспечил клубу обожание толпы на годы вперед. «Армейцы» стали первыми, поскольку «Ростов» после победы 3:0 над «Зенитом» умудрился в гостях проиграть «Мордовии» 1:2 – той самой команде, собиравшей иногда веселые и странноватые матчи против «армейцев». Команда Бердыева сама виновата.

Но ни сэйв Акинфеева в решающем матче с «Рубином», ни перевес в два пункта не позволяют назвать последнее пока «золото» ЦСКА ожидаемым. Или таким, что его признают все и каждый. В сезоне, где «Краснодар» и «Спартак» недобрали – вторые теряли очки в 15 играх из 30, а «Зенит» морально развалился под давлением лимита, у ЦСКА просто хватило опыта и больше ничего.

У чемпиона не было ни лучшей защиты, ни лучшей атаки, ни лучшего наставника. Ни лучшего игрока – Вернблум тогда уже робко пробовался в атаке, но Халку с его 17+16 по системе «гол плюс пас» равных не нашлось. Также многие нейтральные наблюдатели симпатизировали «Ростову», без пяти минут российскому «Лестеру».

«Спартак» - случайный чемпион

А ведь пока не доказано обратное! Команда, которая была до этого пятой, которая входила в сезон с Аленичевым, случайно пригласила Карреру – только из-за отказа Абрамовича расширить штаб Конте. Команда воспользовалась ранним вылетом из еврокубков, чтобы поменять наставника, закономерно покинула кубок, но собралась в РПЛ .

Чемпионский «Спартак» при этом не был лидером по всему. Например, пропустил больше, чем «Уфа» и столько же, как «Локомотив», занявший тогда восьмую строчку. Разговоры, что Каррера с командой не заслужили чемпионство, почти не звучали – потому что миллионы фанатов клуба бурно праздновали редкий долгожданный титул клуба с историей и поддержкой.

Но разве тот «Спартак» впечатлял и был чемпионом, который долго шел к пику формы и заткнул всех за пояс? Да, Промес забил 12 мячей, но меньше, чем Смолов. Квинси отдал 9 голевых пасов? Меньше, чем Калачев. А голландец был лучшим в чемпионском «Спартаке». А вот команда Карреры таковой не стала и, пожалуй, не была. Речь о волевых победах и ничьих, о подвиге, но и о помощи соперников.

Москвичи проиграли целых 5 матчей, в том числе вылетевшим «Крыльям Советов», а уверенно стали чемпионами. И последующая история убедила, что чемпион был так себе. Авансы не отработали – провалились, упустив шанс на плей-офф ЛЧ , испытали неудачи в РПЛ и Кубке России, а если выглянуть за пределы поля – все еще хуже.

«Локомотив» - скучнейший чемпион

Даже ЦСКА не использовал настолько рациональный подход. «Спартак» победил веселее, в напряженных матчах – отказавшись от мировых, всего 3 из 30. А вот Сёмин пошел по пути «лучший среди худших», воспользовавшись тем, что ЦСКА и «Спартак» выступили еще хуже, а «Краснодар» и «Зенит» - хуже вдвойне, ведь не зацепились за путевки в ЛЧ .

Но если возвращаться к чемпионскому «Локомотиву», то тут 6 поражений – больше, чем у «Спартака». Также 6 ничьих – хвастаться нечем, 12 из 30 матчей прошли не очень удачно. Много побед, но 41 забитый мяч – крайне мало для уверенного чемпиона, к которому не будет претензий. В том сезоне тоже кивали на отдельные судейские решения и припоминали бывшую профессию Сухины, доказывая, что не все так просто.

А на поле было именно просто – «Локомотив» показал единение, старания и характер, но требовательную московскую и не только публику не впечатлил. Например, то же доказательство чемпионства авансом, непризнанного толпой – посещаемость матчей кандидата, а потом и чемпиона России. Что же говорить об отношении врагов, если друзей на аншлаг на родной арене не хватает?

«Локомотив» позже провалился в ЛЧ , ужасно начал новый сезон, и только опыт команды и Сёмина позволил собраться – идти на втором месте сейчас в РПЛ и взять Кубок России. Но когда представители команды заявляют, что могли стать чемпионами еще раз, то хочется спросить: и какой бы это был чемпион? Снова с 60 пунктами из 90?

«Зенит» - весенний чемпион

«Покупкой чемпион» звучит вульгарно, поэтому выберем другое обозначение. Но понятно, о каких покупках речь - о трансферах, конечно же. Где был бы Семак весной, не притащи ему зимой Барриоса, Ракицкого и Азмуна за приличные для РПЛ деньги? Уверены, что Дзюбы на своем горбу вытащил бы команду к титулу? Есть сомнения, ведь даже в новом составе приключений хватало.

У «Зенита» 6 поражений и 4 ничейных результата, почти все – осенние, когда не играли, как чемпионы России. Соединяют стили «Локомотива» и «Спартака» «золотых» сезонов - немало уступали, но при этом почти отказались от мировых. Зато были встречи, после которых хотелось развести руками – две с «Оренбургом», например. Были поединки, где команда Семака являлась чемпионской – оба матча с «Краснодаром» или домашняя игра с «Локомотивом»…

Но «Зенит» в качестве эталонного чемпиона последних лет губит сравнение с ним самим 2015 года выпуска. Виллаш-Боаш выиграл чемпионат не так, как Семак. Тут 6 поражений – и многие заслуженные на 100 %, а там было всего 3 осечки. Тут еще может быть те же 20 побед, ведь «Енисей» обыграть много ума не надо с составом «Зенита», но там разница мячей составляла +41, а сейчас всего +25.

Проигрывая самому себе из прошлого, «Зениту» сложно претендовать на статус чемпиона, который чем-то отличается от остальных московских. Семаку ведь надо перестраивать команду летом, а не достраивать – крайние беки и правый вингер не смогли определиться, резервисты нужны крепче, чем Заболотный. Снова чемпионом стала команда без однозначно яркой игры, которой можно гордиться.

И снова речь о тех, кто пользовался подарками конкурентов. Максимум, который этот «Зенит» может набрать – 64 очка. У «Спартака» Карреры было больше пунктов, у ЦСКА Слуцкого – тоже. Вот поэтому и нет у людей, которые помнят не только удачные матчи команды Семака, веских причин называть их первыми за много лет уверенными и показательными чемпионами. Но у этой монеты две стороны – наличие звания «чемпионы авансом» означает, что понятия не имеем, кто выиграет через год.

Многие скажут, что у «Зенита» снова идеальные стартовые позиции? Но «Краснодар» не стоит недооценивать. У них есть стиль, игра, не хватило сил и опыта, но Мусаев уже заикается о титуле, и правильно делает. В лиге, где может выиграть «Спартак», где из восьмой команды можно сделать чемпиона, а из пятой – первую с отрывом и досрочным титулом, возможно все. И это замечательно, ведь если бы одна команда («Зенит») скучно пользовалась преимуществом в стиле «Баварии», «Ювентуса» или ПСЖ – чемпионам по ресурсам в своей лиге, то у РПЛ не осталось бы отличительной черты.

Чемпионом России могут стать многие, но при этом никто не настолько крут, чтобы называть победителей последних четырех сезонов лучшими, чем команда того же Виллаш-Боаша. К ним тоже были претензии, но помните, в чем была разница с той порой? Лимит был другим. Забавно, что шанс на гегемонию «Зенита» убили руками людей из Санкт-Петербурга или по их приказу. Москвичи от этого выиграли, хотя может наступить пора без столичных чемпионов – в следующем сезоне от Мусаева и Семака ждем игры, которая позволит выбрать чемпиона, который убедит всех и порадует многих.