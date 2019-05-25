«Монако». Из князей – в грязь

сегодня, 10:15

Сезон во Франции завершен. И главным его разочарованием стал «Монако». «Соккер.ру» - о тяжелейшем сезоне монегасков с россиянином в составе.

Когда Александр Головин прошлым летом переходил в «Монако», вряд ли даже самый отчаянный фанат «Спартака» или самый суровый пессимист мог предположить, каким сложится для российского полузащитника этот сезон. «Монако», который несколько лет потрясал чрезвычайно вдумчивой политикой, выстраивал изумительные команды каждый сезон и грамотно вел трансферную работу и совершенствовал футболистов, вдруг провалился в пропасть – так, словно пришло время расплаты перед дьяволом, которому боссы «Монако» продали душу, чтобы получить настолько нереальные успехи прежде.

И у хладнокровного, доселе расчетливого руководства клуба сдали нервы. Леонарду Жардим, который был символом успеха и строительства «Монако», отправлен в отставку после серии неудач, вызванной в большей степени стечением обстоятельств и травмами. В такой сложной ситуации у кого-то появилась «гениальная» идея пригласить тренера-дебютанта, полагаясь только на его былые заслуги и легендарность в статусе игрока – Тьерри Анри.

Безусловно, очень умный футболист и, возможно, толковый ассистент главного тренера, он не смог подобрать ключи к «Монако», который продолжал страдать от травм, к которым добавились мучения из-за экспериментов нового тренера, который только ищет себя и сам с собой не очень справляется. Падение в зону вылета продолжилось, и где-то зимой в голове у руководителей «Монако» что-то щелкнуло.

Вспомнили про то, как умеют вести трансферы, оперативно и весьма умело закупились (Налдо не в счет, конечно), а с Анри пришлось попрощаться, отвалив ему по дружбе колоссальную компенсацию. Вернули Жардима, а попутно расстались с вице-президентом Вадимом Васильевым, который тоже олицетворял во многом успех «Монако», но, видимо, его решили сделать крайним за все непопулярные и неудачные решения 2018 года.

Надо сказать, что возвращение португальца эффект возымело, пусть и временный. «Монако» нашел свое сочетание, свой стиль и стартовый состав наконец-то выдал хорошую серию, уйдя из зоны вылета. Правда, в конце сезона снова стал спотыкаться и чуть в эту самую зону не вернулся, зависнув после заключительного тура ровно над туннелем в стыковые матчи за право остаться в Лиге 1.

В последних двух турах Жардим позволил себе аккуратные эксперименты. Интересно, что по игре опыт с переходом на 4-4-2 в матче с «Амьеном» оказался скорее неудачным, однако именно тут «Монако» одержал победу, ставшую ключевой для сохранения прописки в Лиге 1. Отрадно, что в этой игре важнейшую роль сыграл Головин, который отметился голевой передачей и голом, добавив аргументов тем, кто считает россиянина самым стабильным и надежным игроком сезона в «Монако».

Еще таким называют Радамеля Фалькао, который в той игре тоже забитым мячом отметился. Жардим осознал, что 4-4-2 даже после победы не лучший вариант. Он вернулся в заключительной игре с «Ниццей» к формату 4-2-3-1, но снова с изменениями. Например, опять в запасе остался Рони Лопеш – один из лучших игроков команды.

Зато Желсон Мартинш нарисовался слева на его позиции, а позицию самого Мартинша справа занял Джибриль Сидибе, перекочевавший из защиты в атаку. Но нам интересны изменения в игре Головина. Жардим поменял местами Александра и Сеска Фабрегаса. Испанец поднялся повыше, под Фалькао, а россиянин сел поглубже, где смотрелся неплохо, но остроты приносил поменьше.

И если в целом не лучшая вариация с 4-4-2 больше всего на пользу пошла Головину, то новая перестановка уже оказалась полезна Фабрегасу, который бил чаще других и угрожал воротам «Ниццы» постоянно. Правда, к «Монако» вернулось невезение, и в матче, где монегаски были острее, они уступили со счетом 0:2.

Парадоксальным образом получается, что плохая игра с «Амьеном» принесла победу, а достойная игра с «Ниццей» - поражение. Но сам по себе результат был не так важен – конкуренты не смогли опустить «Монако» в стыковые матчи, и монегаски закончили 17-ми. Эти последние игры отражают весь сезон для монегасков – он нелепый, несуразный и парадоксальный.

По статистическим показателям «Монако» не выбивается в худшую сторону, но невероятное невезение, травмы, чудачества руководства привели команду, которая собиралась бороться за места в тройке, к такому плачевному исходу. Для Головина сезон тоже вышел неоднозначным. Началось все с травмы вместо адаптации на поле.

Потом случилась замена Жардима на Анри – Тьерри рассовывал игроков по разным позициям, досталось и Головину, который в какой-то момент срывался и выдавал провальные игры. Казалось, что еще одного россиянина за границей ждет неудача. Но своевременно вернувшийся Жардим сумел стабилизировать ситуацию, и быстро стало ясно, что Головин – один из игроков основного состава, который является системным в группе полузащитников-нападающих.

Александру отвели роль в центре, снабдили по флангам Мартиншем и Лопешем, впереди сиял Фалькао, а сзади поддерживали Фабрегас и Силва. Обретение уверенности в позиции и статусе позволило Головину лучше раскрыться. Как и весь «Монако», он порой был нестабилен, однако в самых ярких и запоминающихся матчах именно Головин блеснул.

Это был чемпионский для ПСЖ матч в Париже, когда Александр забил и был невероятно хорош, несмотря на поражение. И спасительный для «Монако» матч с «Амьеном», когда Головин снова проявил себя как лидер. Так что для россиянина сезон оказался даже лучше, чем для «Монако» в целом.

Он регулярно играл, он перенес большие испытания и получил бесценный опыт, он не растворился в серости, а был заметен, его регулярно отмечали и болельщики, и пресса, и эксперты. Пусть даже не всегда исключительно в положительном ключе. Тут главное, что на Головина смотрят уже как на одного из определяющих игроков «Монако».

А в следующем сезоне можно и прорыва ждать. В «Монако» умеют хорошо работать. Пинок, полученный в нынешнем сезоне, должен смотивировать клуб не повторять ошибок лета 2018 года. Жардим уже сказал, что останется, он намерен разобраться с составом, поскольку у «Монако» на контрактах более 70 футболистов.

Он будет искать замену Фалькао, он будет строить новый «Монако», но с Головиным в центре – это уже совершенно ясно. И поклонники монегасков смотрят с надеждой на пример «Лилля», который в сезоне-2017/18 тоже вместо сражений за тройку боролся за выживание, а уже в этом году финишировал вторым с шикарной игрой.