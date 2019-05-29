В Стране огней. Лига Европы ждет победителя

сегодня, 14:30

Команды из Лондона сразятся в Баку, что само по себе необычно, а победитель получит в награду Кубок УЕФА . «Соккер.ру» идет по следу финала ЛЕ . «Челси» или «Арсенал»?

Кому победа нужнее?

Может быть, такая формулировка вопроса покажется глупой накануне финального матча, в котором каждый мечтает победить и заграбастать трофей, но накануне финала Лиги Европы следует учесть некоторые факторы. «Челси» уже обеспечил себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, заняв третье место в турнирной таблице АПЛ , в то время как «Арсенал» финишировал пятым. Таким образом, единственный шанс «канониров» сыграть в следующем сезоне в сильнейшем турнире Старого Света – выиграть сегодняшний финал и получить пропуск в ЛЧ , который дается победителю ЛЕ . Кроме того, «Челси» уже выигрывал однажды Лигу Европы, в сезоне-2012/13, в то время как в истории «Арсенала» нет завоевания Кубка УЕФА . Может быть, не нужнее, но однозначно важнее сегодняшний матч для команды Унаи Эмери.

Путь в финал

«Челси»

Групповой этап. ПАОК (Греция) - 1:0; 4:0. «Види» (Румыния) - 1:0; 2:2. БАТЭ (Беларусь) - 3:1; 1:0.

1/16 финала. «Мальме» (Швеция) - 2:1; 3:0.

1/8 финала. «Динамо» (Киев, Украина) - 3:0; 5:0.

1/4 финала. «Славия» (Чехия) - 1:0; 4:3.

Полуфинал. «Айнтрахт» (Германия) - 1:1; 1:1 (4:3 по пенальти).

«Арсенал»

Групповой этап. «Ворскла» (Украина) - 4:2; 3:0. «Карабах» (Азербайджан) - 3:0; 1:0. «Спортинг» (Португалия) - 1:0; 0:0.

1/16 финала. БАТЭ (Беларусь) - 0:1; 3:0.

1/8 финала. «Ренн» (Франция) - 1:3; 3:0.

1/4 финала. «Наполи» (Италия) - 2:0; 1:0.

Полуфинал. «Валенсия» (Испания) - 3:1; 4:2.

- «Челси» в 14 матчах не проиграл ни разу, одержав 11 побед. «Арсенал» проиграл дважды, причем оба раза в плей-офф.

- И «Челси», и «Арсенал» в нынешнем розыгрыше встречались с БАТЭ из Беларуси.

- «Арсенал» уже играл на стадионе, который примет финал, так как на групповой стадии «канониры» встречались с «Карабахом» из Баку. Лондонцы выиграли 3:0. Однако и для «Челси» этот стадион знаком и освящен крупной победой над тем же «Карабахом»: на групповой стадии Лиги чемпионов-2017/18 «синие» выиграли 4:0.

Лицом к лицу

В официальном реестре встреч лондонских клубов, которые сегодня сойдутся в финале Лиги Европы, значится 197 поединков: 76 побед «Арсенала», 63 успеха «Челси», 58 ничьих. Счет по забитым и пропущенным голам 275:256 в пользу «канониров». Под руководством нынешних главных тренеров – Унаи Эмери и Маурицио Сарри, команды провели три матча. В матче Международного Кубка чемпионов сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти выиграл «Арсенал» - 6:5. В рамках АПЛ лондонские команды обменялись домашними победами. «Челси» выиграл во 2-м туре чемпионата Англии со счетом 3:2, а «Арсенал» взял реванш в январе этого года – 2:0.

Добавлю, что это не первая встреча «Арсенала» и «Челси» в турнирах под эгидой УЕФА . Впервые лондонцы сошлись в четвертьфинале Лиги чемпионов-2003/04. На «Стэмфорд Бридж» команды обменялись голами в дебюте второго тайма – забили Эйдур Гудьонсен и Робер Пирес, на «Хайбери» Хосе Антонио Рейес забил «в раздевалку», но вскоре после перерыва Фрэнк Лэмпард установил на табло счет первого матча – 1:1. Когда казалось, что овертайма не миновать, защитник «Челси» Уэйн Бридж принес «синим» победу. Гол, сломивший «Арсенал», был забит на 87-й минуте.

Любопытные факты

- Финал Лиги Европы станет последним матчем в замечательной карьере Петра Чеха. Сейчас вратарь выступает за «Арсенал», но 11 лучших лет он провел в «Челси» и, по слухам, летом вернется на «Стэмфорд Бридж» на должность спортивного директора. Но прямо сейчас Чех мечтает об идеальном завершении карьеры.

- Главный тренер «Арсенала» Эмери – специалист по победам в Лиге Европы. Он трижды приводил «Севилью» к победам в этом турнире (2013/14, 2014/15 и 2015/16). Теперь Унаи может принести первый Кубок УЕФА в трофейную коллекцию «Арсенала», а футболисты хотят помочь ему выиграть Лигу Европы в четвертый раз.

- «Челси» во второй раз играет в Лиге Европы и во второй раз добирается до финала. Предыдущий заход закончился победой в турнире (сезон-2012/13).

- «Арсенал» играл в финале этого турнира до изменения формата и переименования его в Лигу Европы: в финале Кубка УЕФА 1999/2000 «канониры» после нулевой ничьей в основное и дополнительное время провалили серию пенальти, и трофей достался «Галатасараю».

- Генрих Мхитарян не поможет «Арсеналу» в Баку по политическим причинам. Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта, и хотя хавбеку «Арсенала» гарантировали безопасность, он принял решение не лететь на финал. Это уже третий случай, когда Мхитарян пропускает матчи своих команд в Азербайджане: в 2015-м не сыграл против «Габалы» за дортмундскую «Боруссию», в этом сезоне пропустил выездной матч группового этапа против «Карабаха».

- Один из лучших бомбардиров Лиги Европы Оливье Жиру (10 голов наравне с Лукой Йовичем из «Айнтрахта») 5.5 лет выступал за «Арсенал». Француз сменил один лондонский клуб на другой прошлой зимой.

Кого ждем на поле?

«Арсенал» не может рассчитывать в финале на Аарона Рэмзи, Дениса Суареса и Эктора Бельерина, но отсутствие этих футболистов давно не новость. Бельерин не играет с января, когда порвал крестообразную связку колена. Кстати, несчастье приключилось с испанцем как раз в матче с «Челси». Рэмзи не выходил на поле с середины апреля, Аарон уже попрощался с болельщиками «Арсенала» и познакомился со своими новыми одноклубниками: следующий сезон валлиец начнет в «Ювентусе». Дениса Суареса значимой потерей считать не приходится.

А вот у «Челси» есть вероятность невосполнимой потери непосредственно перед финалом. Речь о Нголо Канте, который получил травму колена в матче против «Уотфорда» в предпоследнем туре АПЛ . Маурицио Сарри темнит или действительно еще не принял решение, по словам итальянского тренера, шансы француза выйти на поле 50 на 50, но никто из значимых английских СМИ не ставит Канте в предполагаемый состав на финал. Видимо, «Челси» придется обойтись без Нголо, разве что Сарри рискнет здоровьем ключевого игрока, а сам полузащитник согласится сыграть на уколах. Оправдан ли будет такой героизм? Это отдельный вопрос.

«Челси» (4-3-3): Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо – Ковачич, Жоржиньо, Баркли – Педро (Виллиан), Азар, Жиру.

«Арсенал» (3-4-1-2): Чех – Косьельни, Папастатопулос, Монреаль – Мэйтленд-Найлз, Джака, Торрейра, Колашинац – Озил – Обамеянг, Ляказетт.

Слова перед финалом

Унаи Эмери, главный тренер «Арсенала»:

Мы заслужили сыграть в этом финале. Мы хорошо выступали на протяжении всего пути в Лиге Европы. В начале сезона мы поставили две цели: выиграть Лигу Европы и выйти в Лигу чемпионов. Сегодня мы можем достичь обе цели сразу. Прежде всего, мы хотим насладиться этим матчем и продемонстрировать характер. Я считаю, что этот турнир добился значительного прогресса, и за последние годы до финала доходили большие команды. Надеюсь, в будущем афиша «Челси» - «Арсенал» украсит и финал Лиги чемпионов!

Маурицио Сарри, главный тренер «Челси»:

Обычно мы с «Арсеналом» играем в открытый футбол. Эта команда играет агрессивно и знает, как оказывать давление. Противостоять им нелегко. Мы хотели играть в финале не ради места в Лиге чемпионов. Мы хотели пробиться в ЛЧ через Премьер-Лигу и взять какой-нибудь трофей. Финал очень важен для нас. Мне кажется, «Челси» заслужил трофей в этом сезоне. Мы провели прекрасный сезон, достигли финала Кубка Лиги, на пути к нему обыграли обоих финалистов Лиги чемпионов. Теперь нам предстоит провести финал Лиги Европы. Думаю, что это был очень хороший сезон. Если нам удастся победить в Баку – это будет восхитительно.

Петр Чех, вратарь «Арсенала»:

По итогам жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов мы с «Челси» оказались в разных частях турнирной сетки. Тогда я и начал думать: «Это грядет, это приближается». Это судьба. Надеюсь, мечта свершится, и в итоге я завершу карьеру завоеванием трофея. Это будет идеальным окончанием моего 20-летнего пути в футболе.

Сезар Аспиликуэта, защитник «Челси»: