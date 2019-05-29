В Стране огней. Лига Европы ждет победителя

Команды из Лондона сразятся в Баку, что само по себе необычно, а победитель получит в награду Кубок УЕФА. «Соккер.ру» идет по следу финала ЛЕ. «Челси» или «Арсенал»?
Кому победа нужнее?
Может быть, такая формулировка вопроса покажется глупой накануне финального матча, в котором каждый мечтает победить и заграбастать трофей, но накануне финала Лиги Европы следует учесть некоторые факторы. «Челси» уже обеспечил себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, заняв третье место в турнирной таблице АПЛ, в то время как «Арсенал» финишировал пятым. Таким образом, единственный шанс «канониров» сыграть в следующем сезоне в сильнейшем турнире Старого Света – выиграть сегодняшний финал и получить пропуск в ЛЧ, который дается победителю ЛЕ. Кроме того, «Челси» уже выигрывал однажды Лигу Европы, в сезоне-2012/13, в то время как в истории «Арсенала» нет завоевания Кубка УЕФА. Может быть, не нужнее, но однозначно важнее сегодняшний матч для команды Унаи Эмери.
Путь в финал
«Челси»
Групповой этап. ПАОК (Греция) - 1:0; 4:0. «Види» (Румыния) - 1:0; 2:2. БАТЭ (Беларусь) - 3:1; 1:0.
1/16 финала. «Мальме» (Швеция) - 2:1; 3:0.
1/8 финала. «Динамо» (Киев, Украина) - 3:0; 5:0.
1/4 финала. «Славия» (Чехия) - 1:0; 4:3.
Полуфинал. «Айнтрахт» (Германия) - 1:1; 1:1 (4:3 по пенальти).
«Арсенал»
Групповой этап. «Ворскла» (Украина) - 4:2; 3:0. «Карабах» (Азербайджан) - 3:0; 1:0. «Спортинг» (Португалия) - 1:0; 0:0.
1/16 финала. БАТЭ (Беларусь) - 0:1; 3:0.
1/8 финала. «Ренн» (Франция) - 1:3; 3:0.
1/4 финала. «Наполи» (Италия) - 2:0; 1:0.
Полуфинал. «Валенсия» (Испания) - 3:1; 4:2.
- «Челси» в 14 матчах не проиграл ни разу, одержав 11 побед. «Арсенал» проиграл дважды, причем оба раза в плей-офф.
- И «Челси», и «Арсенал» в нынешнем розыгрыше встречались с БАТЭ из Беларуси.
- «Арсенал» уже играл на стадионе, который примет финал, так как на групповой стадии «канониры» встречались с «Карабахом» из Баку. Лондонцы выиграли 3:0. Однако и для «Челси» этот стадион знаком и освящен крупной победой над тем же «Карабахом»: на групповой стадии Лиги чемпионов-2017/18 «синие» выиграли 4:0.
Лицом к лицу
В официальном реестре встреч лондонских клубов, которые сегодня сойдутся в финале Лиги Европы, значится 197 поединков: 76 побед «Арсенала», 63 успеха «Челси», 58 ничьих. Счет по забитым и пропущенным голам 275:256 в пользу «канониров». Под руководством нынешних главных тренеров – Унаи Эмери и Маурицио Сарри, команды провели три матча. В матче Международного Кубка чемпионов сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти выиграл «Арсенал» - 6:5. В рамках АПЛ лондонские команды обменялись домашними победами. «Челси» выиграл во 2-м туре чемпионата Англии со счетом 3:2, а «Арсенал» взял реванш в январе этого года – 2:0.
Добавлю, что это не первая встреча «Арсенала» и «Челси» в турнирах под эгидой УЕФА. Впервые лондонцы сошлись в четвертьфинале Лиги чемпионов-2003/04. На «Стэмфорд Бридж» команды обменялись голами в дебюте второго тайма – забили Эйдур Гудьонсен и Робер Пирес, на «Хайбери» Хосе Антонио Рейес забил «в раздевалку», но вскоре после перерыва Фрэнк Лэмпард установил на табло счет первого матча – 1:1. Когда казалось, что овертайма не миновать, защитник «Челси» Уэйн Бридж принес «синим» победу. Гол, сломивший «Арсенал», был забит на 87-й минуте.
Любопытные факты
- Финал Лиги Европы станет последним матчем в замечательной карьере Петра Чеха. Сейчас вратарь выступает за «Арсенал», но 11 лучших лет он провел в «Челси» и, по слухам, летом вернется на «Стэмфорд Бридж» на должность спортивного директора. Но прямо сейчас Чех мечтает об идеальном завершении карьеры.
- Главный тренер «Арсенала» Эмери – специалист по победам в Лиге Европы. Он трижды приводил «Севилью» к победам в этом турнире (2013/14, 2014/15 и 2015/16). Теперь Унаи может принести первый Кубок УЕФА в трофейную коллекцию «Арсенала», а футболисты хотят помочь ему выиграть Лигу Европы в четвертый раз.
- «Челси» во второй раз играет в Лиге Европы и во второй раз добирается до финала. Предыдущий заход закончился победой в турнире (сезон-2012/13).
- «Арсенал» играл в финале этого турнира до изменения формата и переименования его в Лигу Европы: в финале Кубка УЕФА 1999/2000 «канониры» после нулевой ничьей в основное и дополнительное время провалили серию пенальти, и трофей достался «Галатасараю».
- Генрих Мхитарян не поможет «Арсеналу» в Баку по политическим причинам. Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта, и хотя хавбеку «Арсенала» гарантировали безопасность, он принял решение не лететь на финал. Это уже третий случай, когда Мхитарян пропускает матчи своих команд в Азербайджане: в 2015-м не сыграл против «Габалы» за дортмундскую «Боруссию», в этом сезоне пропустил выездной матч группового этапа против «Карабаха».
- Один из лучших бомбардиров Лиги Европы Оливье Жиру (10 голов наравне с Лукой Йовичем из «Айнтрахта») 5.5 лет выступал за «Арсенал». Француз сменил один лондонский клуб на другой прошлой зимой.
Кого ждем на поле?
«Арсенал» не может рассчитывать в финале на Аарона Рэмзи, Дениса Суареса и Эктора Бельерина, но отсутствие этих футболистов давно не новость. Бельерин не играет с января, когда порвал крестообразную связку колена. Кстати, несчастье приключилось с испанцем как раз в матче с «Челси». Рэмзи не выходил на поле с середины апреля, Аарон уже попрощался с болельщиками «Арсенала» и познакомился со своими новыми одноклубниками: следующий сезон валлиец начнет в «Ювентусе». Дениса Суареса значимой потерей считать не приходится.
А вот у «Челси» есть вероятность невосполнимой потери непосредственно перед финалом. Речь о Нголо Канте, который получил травму колена в матче против «Уотфорда» в предпоследнем туре АПЛ. Маурицио Сарри темнит или действительно еще не принял решение, по словам итальянского тренера, шансы француза выйти на поле 50 на 50, но никто из значимых английских СМИ не ставит Канте в предполагаемый состав на финал. Видимо, «Челси» придется обойтись без Нголо, разве что Сарри рискнет здоровьем ключевого игрока, а сам полузащитник согласится сыграть на уколах. Оправдан ли будет такой героизм? Это отдельный вопрос.
«Челси» (4-3-3): Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо – Ковачич, Жоржиньо, Баркли – Педро (Виллиан), Азар, Жиру.
«Арсенал» (3-4-1-2): Чех – Косьельни, Папастатопулос, Монреаль – Мэйтленд-Найлз, Джака, Торрейра, Колашинац – Озил – Обамеянг, Ляказетт.
Слова перед финалом
Унаи Эмери, главный тренер «Арсенала»:
Мы заслужили сыграть в этом финале. Мы хорошо выступали на протяжении всего пути в Лиге Европы. В начале сезона мы поставили две цели: выиграть Лигу Европы и выйти в Лигу чемпионов. Сегодня мы можем достичь обе цели сразу. Прежде всего, мы хотим насладиться этим матчем и продемонстрировать характер. Я считаю, что этот турнир добился значительного прогресса, и за последние годы до финала доходили большие команды. Надеюсь, в будущем афиша «Челси» - «Арсенал» украсит и финал Лиги чемпионов!
Маурицио Сарри, главный тренер «Челси»:
Обычно мы с «Арсеналом» играем в открытый футбол. Эта команда играет агрессивно и знает, как оказывать давление. Противостоять им нелегко. Мы хотели играть в финале не ради места в Лиге чемпионов. Мы хотели пробиться в ЛЧ через Премьер-Лигу и взять какой-нибудь трофей. Финал очень важен для нас. Мне кажется, «Челси» заслужил трофей в этом сезоне. Мы провели прекрасный сезон, достигли финала Кубка Лиги, на пути к нему обыграли обоих финалистов Лиги чемпионов. Теперь нам предстоит провести финал Лиги Европы. Думаю, что это был очень хороший сезон. Если нам удастся победить в Баку – это будет восхитительно.
Петр Чех, вратарь «Арсенала»:
По итогам жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов мы с «Челси» оказались в разных частях турнирной сетки. Тогда я и начал думать: «Это грядет, это приближается». Это судьба. Надеюсь, мечта свершится, и в итоге я завершу карьеру завоеванием трофея. Это будет идеальным окончанием моего 20-летнего пути в футболе.
Сезар Аспиликуэта, защитник «Челси»:
Мы с июля вместе с Сарри усердно работаем. Были и успехи, и разочарования, когда мы были недовольны результатами, однако неудачи сделали нас сильнее. Мы построили более сильную команду. Думаю, это одна из причин, почему мы сыграем в этом финале. После той работы, которую мы проделали, «Челси» заслужил провести хороший матч, в котором отдаст все силы. Мы - «Челси». Каждый раз, когда мы начинаем сезон, команда борется за все трофеи. Мы начали свой путь в Лиге Европы в сентябре и все эти месяцы думали о финале. Мы хотели побороться за этот трофей. Нас ждет большой матч, а мы изголодались по трофеям.