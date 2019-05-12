Чемпионство и другие подвиги. Интриги последнего тура АПЛ

12 мая 2019, 13:00

Английская лига прощается до августа, так что спешите оценить на «Соккер.ру» попытку «Ливерпуля» переписать историю!

Кому достанется «Золотая перчатка»?

До этого сезона только пять вратарей в истории АПЛ собирали по 20 или больше «сухарей», то есть за 26 сезонов и тысячи поединков. А за год их сразу двое – Алиссон и Эдерсон не пропускали в 20 турах из 37. Никто из них уже не побьет абсолютный рекорд Петра Чеха – бывший вратарь «Челси» собрал 24 «сухих» матча четырнадцать лет назад с командой Моуриньо, но заход сразу двух голкиперов в историческую пятерку впечатляет. Сегодня увидим, кто из бразильцев победит. Но если оба не пропустят или пропустят – приз разделят между двумя прекрасными вратарями.

- Алиссон совершил 72 сэйва, Эдерсон – 57. Голкипер «Ливерпуля» работал чаще, а по воротам «Манчестер Сити» наносят всего по 6 ударов за игру в среднем.

Салах снова получит «Золотую бутсу»?

Только четыре футболиста в истории выигрывали гонку снайперов дважды подряд. Для Ширера и Анри серии продолжились третьими победами, а для ван Перси и Кейна – прервались, причем у Харри статус лучшего бомбардира лиги отобрал как раз Салах. В прошлом сезоне Мохамед наколотил 32 гола в 36 матчах – рекорд для сезонов с 20 участниками АПЛ , ведь Коул и Ширер забили по 34 мяча, когда сыграли 40 и 42 матча соответственно (в лиге с 22 клубами). Сейчас о рекорде речь не идет. Но у Салаха 22 мяча, а у Обамеянга, Мане и Агуэро – по 20. Каждый из этого списка способен на дубль или хет-трик, но и Салах готов играть, в отличие от матча против «Барселоны» на неделе.

- Мане и Обамеянг забили по 20 мячей, нанеся меньше 90 ударов по воротам. У Салаха 132 попытки, у Агуэро – 114. У первых двух реализация лучше.

Сульшер все же сможет обойти Эмери?

Для «Юнайтед» шестое место не станет низшей точкой – после ухода сэра Алекса на пенсию «дьяволы» умудрились финишировать на седьмом месте пять лет назад, а два сезона тому были на одну строчку выше. Таблица подтверждает, что великий клуб стал середняком, у которого бывают условно удачные сезоны – с Моуриньо стали вторыми, но очень сильно отстали от «Манчестер Сити». «Арсенал» без Венгера тоже не воевал за титул и даже в ЛЧ , как и «дьяволы», через АПЛ не попал. Но сегодня решится, кто из легендарных клубов хуже. Пока у «Арсенала» фора в один пункт, а играть им против середняка «Бернли». Но и у МЮ не очень сложный соперник – могут разгромить уже вылетевший «Кардифф» на «Олд Траффорд».

- у «Арсенала» 9 побед подряд над «Бернли» (последний раз ничья была в 2009 году), а МЮ в первом круге обыграл валлийцев 1:5 на выезде – уже под руководством Сульшера.

Кто будет лучшим ассистентом сезона?

Рекорд АПЛ по ассистам не падет, поскольку его поставили со знанием дела – Тьерри Анри отдал 20 голевых передач шестнадцать лет назад. И хотя у Месута Озила была три года назад перспективная попытка – придумал 19 пасов, которые привели к забитым мячам, ни немец, ни Кевин Де Брюйне, собравший позже целых 18 ассистов, француза с первого места в истории не выбили. У Эдена Азара тоже не получится. Но стоит отдать должное бельгийцу – соорудил 15 голов пасами. Сейчас с ним фактически соперничает один Фрейзэр, а шотландскому Райану играть в гостях против «Кристал Пэлас». Шансы хотя бы догнать Азара остаются. А вот Эриксен вряд ли справится – пока 12 ассистов, а хет-трик из голевых передач – большая редкость.

- Азар забил 16 мячей и отдал 15 голевых передач в АПЛ , а в сборную сезона вместе с Салахом не попали. Мохамеду место найти было сложно – форварды хороши, но Погба вместо Эдена – спорное решение.

«Шпоры» и «аристократы» проиграют?

В АПЛ , как и в других лигах, за третье место не вручают медали – хотя британцы могут обдумать такой вариант, ведь у них такая солидная конкуренция, что впору награждать даже проигравших чемпионство. И пока непонятно, кто окажется лучшим из худших. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вне досягаемости, а лондонские «Челси» и «Тоттенхэм» за тур до конца гарантировали себе путевки в ЛЧ . Обе команды вышли в финалы еврокубков, потратили на неделе много сил, а команда Сарри била пенальти. Все сведется к тому, что результат их будет мало волновать. Рискнем предположить, что «Тоттенхэм» не опередит «Челси» - пока Сарри обогнал Почеттино на один пункт.

- у «Челси» 71 очко, у «Тоттенхэма» - 70. Сезон назад «аристократы» с 70 пунктами были пятыми, а сейчас 74 – если выиграют сегодня, точно окажутся в тройке. А «шпорам» просто не хочется проигрывать 14-й раз, ведь у тройки лидеров суммарно 13 поражений.

Чья защита окажется самой лучшей?

Нет борьбы за выживание до последнего тура – «Кардифф», «Фулхэм» и «Хаддерсфилд» уже планируют следующий сезон в Чемпионшипе, определяясь с тренерами и задачами. Поэтому из интриг выделим ту, что имеет место, в отличие от, например, сражения самых результативных. «Сити» опережает «Ливерпуль» на 4 гола и вряд ли уступит. А вот в защите все иначе, хотя соперники те же. В прошлом сезоне оборона с наименьшим количеством пропущенных мячей в АПЛ допустила 27 результативных ошибок. В позапрошлом - 26. До этого вообще лучшие защитные линии пропускали по 32-35 голов. Но сейчас пошли дальше. У Алиссона и Эдерсона по 22 пропущенных мяча. Сегодня можем понять, чья оборона круче, с ван Дейком или Ляпортом.

- Клопп и Гвардиола разгадали тайну бытия в АПЛ – оба поняли, что для рекордных успехов нужно поставить очень надежную игру в защите. Хотя общий рекорд им не покорить, «Челси» однажды пропустил всего 15 раз – в 2005 году.

Будет победитель по «гол плюс пас»?

Любопытно выяснить, ведь в этом случае снова ничья перед последним туром – Эден Азар собрал 16 голов и 15 ассистов, а Мохамед Салах 22 раза забил, отдав 9 голевых передач. Оба раза в сумме получаем 31 пункт. Так что будет заочная борьба египтянина и наполовину марокканца по матери. Кому отдать предпочтение? Салаха ждет очень сложный соперник, но и «Челси» будет играть в гостях против «Лестера». И не факт, что Сарри поставит основной уставший состав. А если поставит – овертайм с немцами может аукнуться, «Лестер» ведь с МС хорошо бодался. Но, в любом случае, Азар против Салаха – еще одна битва воскресенья. Снова, как и в предыдущем пункте, оба претендента молодцы и пришли к 38 туру с одинаковым показателем.

- у Салаха 31 пункт по системе «гол+пас», а у его коллеги из бывшего клуба такие же числа в резюме. Рискнем предположить, что ничья сохранится – оба заслужили быть самыми продуктивными.

Кто чемпион - «Ливерпуль» или «Сити»?

При равенстве пунктов титул достанется Гвардиоле – уточним на случай поражения «горожан» и ничьей «Ливерпуля». Так что Клоппу нужна только победа и хотя бы ничья конкурента. После такой недели в Лиге чемпионов вряд ли стоит напоминать, что в футболе случаются невероятные вещи. И не нужно лишний раз подчеркивать, что у «Ливерпуля» шансы невелики, ведь у них после эйфории с «Барселоной» очень непростой соперник – «Вулверхэмптон», который умеет играть на результат, даже не имея турнирных задач. А у «Манчестер Сити» было время, чтобы отдохнуть, их вдохновил сказочный победный гол Компани. Капитан ударил издали, хотя тренер и напарники орали: «Винни, не бей, пас, Винни, пас». Такова жизнь, на трон претендуют два невероятных коллектива, а трофей всего один. Но кто станет чемпионом?

- если «Ливерпуль» выиграет, то наберет 97 очков. 25 из 26 чемпионов АПЛ набирали меньше. Единственный, кто собрал больше – «Манчестер Сити» прошлого года. Сейчас они 100 очков не возьмут, но претендуют на 98 – сумасшедшие соперники.

Главная интрига сохранилась до последнего тура, за что стоит благодарить и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити». Судя по набранным очкам и другим показателям, это самая сильная пара претендентов в истории турнира. Раньше были уверенные победы, была жаркая борьба, но сразу два клуба так шикарно прошли сезон впервые. Жаль, что будет победитель и проигравший. А пока есть полтора часа футбола – нужно сражаться до последней секунды.