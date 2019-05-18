«Манчестер Сити» - «Уотфорд». Уравнение с известным результатом

18 мая 2019, 10:49

В финалах привычно видеть топовые команды. Но Кубок Англии преподнес сюрприз. «Соккер.ру» рассказывает, чего от него ждать.

Текущее положение дел

Слово «финал» воспринимается как нечто особенное, величественное, предполагает встречу двух команд, хотя бы примерно сопоставимых друг с другом по силам и возможностям – они же проделали большой путь. Но кубковые турниры иногда преподносят сюрпризы и выводят в решающую стадию совсем неожиданных претендентов. Конечно, чаще этим грешит та же Франция, где внутренние кубки в нынешнем сезоне выиграли «Страсбур» и «Ренн» при живом-то ПСЖ . И их пример, особенно пример «Ренна», который лично обыграл в финале парижан, может вдохновлять «Уотфорд».

Потому что неясно, чем тут еще можно вдохновляться и на что надеяться, ведь «Уотфорду» в финале Кубка Англии противостоит свой ПСЖ – «Манчестер Сити». Причем «горожане» даже эффективнее парижан, поскольку не страдают их психологическими болезнями. Но это – отдельная история. «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги в нынешнем сезоне, стал чемпионом Англии, одержав победу в умопомрачительной гонке с «Ливерпулем», который удалось опередить всего на одно очко – цена какой-то ничьей одной для «красных».

И теперь «горожане» готовятся взять триплет. «Горожане» чувствуют себя прекрасно, они выиграли семь последних матчей подряд. И вообще в 2019 году не смогли выиграть только в двух матчах – с «Ньюкаслом» в чемпионате и с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. Все остальное – победы. У «Уотфорда» жизнь повеселее, он бросил бороться в конце сезона, начав, видимо, готовиться именно к финалу Кубка Англии. Поэтому в трех заключительных турах «Уотфорд» проиграл, причем «Челси» и «Вест Хэму» он уступил разгромно. И закончил чемпионат на скромном 11-м месте. Как такая команда добралась до финала?

По сути, путь был расчищен другими командами, а «Уотфорду» оставалось бить вполне посильных. Посудите сами. Вот список жертв: «Уокинг», «Ньюкасл», КПР , «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон», который был повержен только в дополнительное время. Никакого тебе «Ливерпуля» и даже «Арсенала». Надо сказать, что и у «Манчестер Сити» путь не был совсем сложным: «Ротерхэм», «Бернли», «Ньюпорт», «Суонси», «Брайтон». Куда подевались все топовые соперники? Остается гадать. Или догадываться, видя, как те растрачивали очки в чемпионате на ровном месте. Нестабильность признанных топов Англии проявилась и в кубковом турнире – они повылетали от соперников, которые в их парах были аутсайдерами.

История отношений

Несмотря на игру обеих команд в Англии, матчей между ними было проведено не так много. Всего 27. Разумеется, преимущество на стороне «Манчестер Сити». «Горожане» побеждали 16 раз, всего шесть побед у «Уотфорда», пять матчей завершились вничью. Логично, что в последние годы преимущество «Сити» еще более подавляющее. В чемпионате в нынешнем сезоне «Манчестер» победил оба раза: 2:1 и 3:1. Ну, «Уотфорд» хотя бы забить смог – уже обнадеживает. Но что не может обнадеживать: «Манчестер Сити» выиграл десять последних матчей между этими командами. Лишь в 2007 году в последний раз «Уотфорду» удалось добыть ничью. А победа последняя случилась в далеком 1987-м. Но надо понимать, что долгое время соперники были в разных лигах и не виделись.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Давид Сильва, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.

Ориентировочный состав «Уотфорда»: Гомес, Фемениа, Кабаселе, Кэтчарт, Холебас, Дукуре, Капуэ, Перейра, Хьюз, Деулофеу, Дини.

Особых потерь у команд нет. На Бенжамена Менди Хосеп Гвардиола давно толком не рассчитывает, потому что француз очень долго и много лечится. «Уотфорд» мог потерять важного для себя Хосе Холебаса, потому что тот был удален в последнем туре чемпионата Англии. Однако клубу удалось подать апелляцию и выиграть дело – редкое событие. Так что и «Уотфорд» способен выйти в оптимальном составе, если это ему, конечно, поможет. Омрачить картину может только травма Домингуша Кины, но и без него «Уотфорд» соберет боеспособный состав. Особо стоит отметить вратаря Эурелио Гомеса, для которого матч будет, вероятно, последним в карьере. У Гвардиолы выбор состава пошире, поэтому возможны отклонения от предложенного. Например, в центре обороны могут появиться Джон Стоунз и Николас Отаменди. В центре полузащиты вряд ли Илкай Гюндоган уступит место Фернандиньо, чья форма не в лучшем состоянии после травм.

Если «Манчестер Сити» выиграет, это будет уникальное достижение. Клуб подтвердит свое абсолютное доминирование в Англии, взяв все три турнира на внутренней арене. Растрогавшиеся владельцы «Манчестер Сити», которые выделили по 250 тысяч фунтов стерлингов каждому игроку за победу в чемпионате Англии, дополнительно намерены премировать команду на сумму в 15 миллионов фунтов стерлингов – за требл. Конечно, странно считать, что для таких футболистов, для такой команды это будет главной мотивацией. Но сам факт весьма интересен. Для «Манчестер Сити» куда важнее вписать себя в историю английского футбола.