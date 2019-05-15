Путевка в Самару. Сегодня узнаем финалистов Кубка!

15 мая 2019, 12:00

В слишком крутом для «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА турнире сегодня останутся двое. И «Соккер.ру» готов к решающим поединкам.

В столице «Локомотив» и «Ростов» сыграли 2:2 – команда Сёмина не удержала победу и пропустила дома дважды, что для матчей плей-офф плохо, а «Урал» переиграл «Арсенал» 1:0, поэтому ход туляков – им нужна победа в два мяча, чтобы избежать овертаймов или вылета из-за счета, вроде 2:1 или 3:2. Интриг много и пора погадать, как же сложатся матчи.

Кто самый характерный?

ЦСКА старого образца был командой кубковой и набрал этих трофеев немало. Но сменили состав и «сливают» турнир, что Ганчаренко показывает, выбирая состав. У «Спартака» другая история. Федун говорил, что пора бы выиграть Кубок, а победа не дается, даже когда от нее отделяют «Тосно» и «Авангард». «Краснодар» свой единственный финал проиграл «Ростову», а теперь от него же вылетел. У «Зенита» та же история. То уступят «Динамо» из Санкт-Петербурга (он же – ФК «Сочи»), то ростовчанам проиграют. Так что «Урал», «Арсенал», «Ростов» и «Локомотив» в полуфиналах не случайно. Словно символизируют основное отличие кубков. Здесь успешны те, кто сражается до конца и показывает характер.

Карпин сыграет в финале?

Как видите по предыдущему пункту, «Ростов» наиграл на попытку, если говорить о перечне соперников – «Зенит», «Краснодар», теперь «Локомотив». Причем с двумя последними сразу по два матча, а эту лавочку клубы РПЛ , которые панически боятся дополнительных игр, предложили закрыть. «Ростов» однозначно сбавил в РПЛ – 1 победа в 7 матчах, но Карпин отпраздновал пятидесятилетие и хочет подарок – финал Кубка России и победу в турнире. Тем более, для «Ростова» теперь это единственный путь в ЛЕ , а трибуны заслужили еврокубки. Как и игроки за старт сезона и несгибаемость под ударами трансферной судьбы – зимой команда пережила потерю ряда игроков основы и набрала новичков.

Где игра пройдет веселее?

В Ростове-на-Дону в этом году в 6 играх местная команда забила всего 7 мячей, но лишь раз голов не было. Так что оборона Гильерме рискует пропустить хотя бы один мяч. А поскольку «Локомотив» не устраивают ничьи 0:0 или 1:1 из-за результата первого матча (2:2), то есть основания полагать, что москвичи попробуют поднять темп игры. Тем более, они в форме – 8 побед в 13 играх года и лишь одно поражение от «Арсенала». Сами туляки дома много забивали – 5 голов в 2 матчах, но сегодня может сработать полуфинальное давление. Возможно, обе игры будут напряженными и не очень результативными.

VAR повлияет на поединки?

Пункт словно привязан к «Уралу». Футбольная судьба любит иронию. Из всей РПЛ против введения повторов одна команда – «Урал» имени Григория Иванова, а в первом матче Бумаля удалили именно после просмотра повтора. Во втором поединке одно из решений тоже приняли благодаря повтору. Систему тестируют на полуфиналах Кубка России, но уже есть результат – судьи не проморгали парочку важных эпизодов. И сегодня, раз все команды боевитые, будет повод обратиться к VAR . Судейский фактор всегда может повлиять, ведь российские арбитры не привыкли к повторам и могут трактовать эпизоды двояко.

Возможны серии пенальти?

В этом сезоне в плей-офф Лиги чемпионов лишь раз команды зашли в овертаймы, но «Порту» забил «Роме» и прошел дальше без серии пенальти. В Лиге Европы запомнилась перестрелка имени Кепы в игре «Челси» и «Айнтрахта», но это единственный пример серии пенальти на весь плей-офф. В Кубке России видели перестрелки после 120 минуты в играх «Уфы» и ЦСКА , а сегодня можем избежать подобного, ведь даже если «Арсенал» забьет мяч, то «Урал» попытается ответить. То есть тулякам для спокойной жизни надо попытаться забить дважды, а «Ростов» вряд ли повторит счет 2:2 с «Локомотивом».

Выстрелят лидеры команд?

Говорят, Сёмин заинтересовался в услугах Еременко – насмотрелся, как Роман играет за «Ростов», пока готовился к матчам. Понять можно, ведь «Локомотив» может зайти напрямую в ЛЧ , потеряв Мануэла Фернандеша. У финна оклад меньше, а опыт такой же. Но сегодня задача Романа – выбить «Локомотив». А у москвичей стоит выделить братьев Миранчуков – выросли в лидеров, пока Игорь Денисов приболел и выпал из основы. Также привычно важно, как сыграет Бикфалви за «Урал», а целая группа атаки – Бакаев, Джорджевич (если готов играть), Ткачев. У четверки полуфиналистов крепкие составы, а героем стать может любой участник матчей.

Кто выиграет тренерские бои?

В первых матчах наставники пытались сражаться, но в Москве на первый план вышло желание использовать чужие ошибки – пошел размен ударами и голами, а вот в Екатеринбурге «Арсенал» и «Урал» бодались довольно агрессивно, поэтому чем больше стычек было в матче – тем меньше Черевченко и Парфенов, два бывших «спартаковца», контролировали ситуацию. А вот сегодня на первый план может выйти тактика Карпина – если «Ростов» соберется и выдаст показательный домашний матч, идеально отработав в защите по «3-5-2», то «Локомотиву» будет сложно. А если «Арсенал» использует привычную домашнюю тактику – реализацию малейших шансов, «Уралу» будет сложно зацепиться за ничью или поражение с нужным счетом, вроде 1:2.

Фаворита испугают трибуны?

Из этой четверки Сёмин с командой кажутся главными претендентами на трофей, что очевидно. Но «Локомотив» не привык играть на полных вражеских стадионах. Да и при аншлаге дома выступает редко. В Лиге чемпионов не всегда собирал забитый под завязку стадион, средняя посещаемость домашних игр в еврокубках – 17 181 зритель, а вместимость арены – свыше 27 тысяч. У «Ростова» стадион под ЧМ -18 открыли, он еще больше, чем в Москве, а в среднем приходит по 30.7 тыс. зрителей. И на ответный полуфинал Кубка России народ соберется, так что от того, как «Локомотив» отреагирует на полные трибуны, которые будут гнать ростовчан вперед, отчасти зависит судьба матча. В гостях в РПЛ у «Локомотива» 5 поражений против 1 дома.

«Арсенал» отыграется в Туле?

После четырнадцати сыгранных дома матчей тульский клуб вышел на чистое второе место по домашним результатам в РПЛ . Поскольку в чемпионате, в отличие от Кубка России, турнир длинный, то и выводы о статусе команды по национальному первенству делать проще. «Арсенал» - домашняя команда, всего одно поражение за целый сезон от «Ростова», но зато победы над «Спартаком» и «Локомотивом». А вот в репетиции полуфинала с «Уралом» - недавно сыграли в чемпионате, «Арсенал» не смог забить ни одного мяча (счет 0:0). Черевченко, если снова хочет выиграть Кубок России (брал трофей с «Локомотивом»), нужно сделать выводы.

Полуфиналы назовут фаворита?

Финал ровно через неделю, а поскольку организаторы поняли, что в решающем матче не будет «Зенита» или «Спартака», то решили не играть в «Лужниках», а подарили праздник «Самара Арене». Логичное решение, но еще логичнее заключить - кардинально сменить форму за неделю невозможно. Именно сегодня узнаем, кто покажется фаворитом по игре. Учитывая результаты «Ростова» и «Урала», может показаться, что «Локомотив» и «Арсенал» успешнее. Но вспомните очный матч москвичей и туляков – Черевченко обыграл Сёмина 2:0.