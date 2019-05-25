Команда Черышева мечтает остановить Месси

сегодня, 12:30

Жаль, что Денис не сыграет, но «Соккер.ру» не сомневается – и без вингера «Валенсия» в финале покажет все, на что способна.

В финале Кубка Испании, если играет «Барселона», фаворит будет сейчас даже в случае выхода туда «Реала». Так что «Валенсия» давно смирилась со статусом аутсайдера поединка, где могут вырвать первый за 11 лет трофей!

«Лос Чес» не имели повода для больших празднований с 2008 года, когда уверенно обыграли в решающей схватке за Кубок Короля «Хетафе». Сейчас соперник намного сложнее – «Барселона» к чемпионству по привычке хочет добавить еще один трофей, но разве есть смысл сдаваться в финале?

Кадры и тактические схемы

«Валенсия» сыграет так, как привыкла – вряд ли что-то изменят. А вот «Барселона» выберет тройку центральных защитников, закроется на своей половине поля и использует контратаки и подачи на высокого центрального нападающего… Шутка. Будет «4-3-3», как обычно, Пике и Ленгле ждут своего шанса повоевать против Гамейро и Морено.

Вратарем окажется запасной Силлессен – тер Штеген из-за травмы пропустит финал, как и Луис Суарес. Вряд ли сыграет с первых минут Дембеле – тоже имел повреждение, так что атака «Барселоны» может состоять из одного героя и двух изгоев. Месси в знакомой с юности роли «ложной девятки», Малком и Коутиньо – в роли тех, чьими трансферами недовольны, но всегда рады будут увидеть голы в их исполнении.

Но еще важнее увидеть правильный футбол от Видаля (Артура), Бускетса и Ракитича, ведь когда ломается связь команды с двумя независимыми атакующими единицами – Суарес и Месси помогли в Ла Лиге, как видно по голам, Вальверде важно не провалить работу в центре поля. Лионель до сих пор не может отойти от поражения в Ливерпуле, а там ведь Клопп сломал «Барселоне» тактический хребет, прежде чем создать чудо.

Так и здесь все зависит от усилия Кондогбиа и Парехо – очень важные для «Валенсии» люди в севильской битве. Им ведь и сторожить отходы Месси в середину поля, и переводить мяч из обороны в атаку. «Валенсия» в теории может насытить центр поля, или же перейти на схему с тремя центральными, но Марселино пробовал в чемпионате поменять тактику лишь один раз – против «Алавеса» в гостях, и тогда его команда проиграла.

«Валенсия» в целом выполнила задачу на сезон – финишировала в первой четверке, вышла в полуфинал ЛЕ , сумела выбраться в финал Кубка Короля, используя схему «4-4-2». И тут как с «4-3-3» от «Барселоны». Незачем что-то менять, раз в пределах Испании исправно работает. Поэтому Гарай с Паулистой в центре защиты, Гайя – слева, Пиччини – справа, Солер и Гедеш, раз нет Черышева – на флангах. И Морено с Гамейро нет причин не доверять впереди.

Какой вывод делаем? От моральной и физической готовности сегодня многое зависит, ведь тактически друг для друга Вальверде и Марселино – открытые книги, знакомые соперники. Поименная перетасовка в атаке «Барселоны» немного изменит структуру игры – Суарес бы чаще работал на линии офсайда. Но защитник Альба из-за отсутствия Луиса не станет играть ниже слева, а Ленгле и Пике могут допускать те ошибки, что с Марком-Андре в воротах.

К слову, травма немца подсказывает, что оба тренера смогут сохранить вратарскую кубковую традицию – в чемпионате голкипер Нету уступил сменщику лишь четыре раза, а в Кубке Короля наставник может поставить вратаря-дублера – Хауме Доменека.

Ориентировочные составы

«Барселона» (4-3-3): Силлессен – Роберто, Ленгле, Пике, Альба – Ракитич, Бускетс, Видаль (Артур) – Малком, Месси, Коутиньо.

«Валенсия» (4-4-2): Хауме – Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя – Солер, Парехо, Кондогбиа, Гедеш – Родриго, Гамейро.

Полезно знать, чтобы сделать ставку на игру

- Кондогбиа обратил внимание на очень правильный момент: каждая чужая победа над «Барселоной» служит «Валенсии» маленьким учебным пособием. В этом сезоне речь о примерах «Леганеса», «Бетиса», «Леванте», «Севильи», «Сельты» и «Ливерпуля». Как видите, каталонцы проигрывали не только топовым соперникам;

- если «Валенсия» с 2008 года без кубка, то «Барселона» может в пятый раз подряд выиграть трофей. Что позволит выйти на чистое первое место по подобным сериям. Ведь пока разделяют свою четверную с легендарным «Атлетиком» из Бильбао тридцатых годов прошлого века;

- по общему количеству кубков «Барселона» давно далеко впереди всех – 30 успехов, что на 7 больше, чем у «Атлетика» и на 11 – чем у «Реала». Мадридцы на фоне «блаугранас» в кубке их общего короля смотрятся несолидно. Также учтите, что «Реал» проиграл 20 финалов, а «Барселона» - всего 11, примерно каждый четвертый;

- статистика «Валенсии» - 7 побед и 10 проигранных финалов, пятое место после перечисленных выше и «Атлетико» из Мадрида. «Лос Чес» выше той же «Севильи» - в город финала одноименная команда привозила трофей всего пять раз. Но и «Валенсия» своих земляков балует редко – после победы над «Хетафе» не были в финалах 10 сезонов;

- у «Валенсии» две ничьи подряд против «Барселоны». До этого, разумеется, встречались поражения, но не всегда. Если взять отрезок в 10 матчей в Ла Лиге, то увидите неудобного для каталонцев соперника – 4 ничьи, 1 поражение и всего 5 побед фаворита. Когда в игре против команды Месси кто-то в 50 % случаев набирает очки – речь об успехе;

- каталонцы, если играют дома с «Валенсией» (а формально они хозяева финала в Севилье на арене «Бетиса»), частенько забивают от двух мячей – исключений всего 3 на 15 встреч. Также крайне редко проигрывают, если имеют поддержку трибун. Еще можно отметить, что матчи между соперниками нередко завершаются ничьими со счетом 1:1, но сегодня мировой будет мало – играть придется до победного гола, пускай и в серии пенальти;

- «Барселона» не пришла в себя после Ливерпуля – хоть что-то у них общее с первой командой «Спартака» имеется. А если серьезно, то у Вальверде серия из всего 2 побед в 5 играх при 2 поражениях и ничьей с «Эйбаром». Конечно, в чемпионате было скучно выкладываться, но набрать победный ход до финала с «Валенсией» фаворит точно не сумел. А еще потерял 2 и 3 лучших игроков сезона. И как Месси иногда действует в решающий момент без поддержки – догадываемся;

- у «Валенсии» есть явный лидер – Парехо, но Даниэля могут поддержать Родриго (как там «Барселона», до сих пор форвардом интересуется?), Гамейро, а на замену способен продуктивно выйти Санти Мина. Гамейро, Гедеш и Солер тоже умеют играть у чужих ворот, на отсутствие вариантов Марселино не жалуется, ведь из кадровых потерь только Денис Черышев;

- «Барселона» приняла участие в 7 из 8 последних сыгранных финалов. 5 выиграла, а проиграла оба раза «Реалу». Обыгрывала «Атлетик» и «Севилью» (по два раза), а еще разок «Алавес». «Валенсия» удобно ложится в этот ряд приличного соперника, но получит минимум полтора часа, чтобы повоевать. Минимум, ведь в Кубке Короля в дополнительное время было трижды за 8 последних финалов;

- благодаря 36 голам в Ла Лиге Месси выиграл третью подряд и шестую в карьере «Золотую бутсу» - Мбаппе его догнать не сумел, и суммарно получаем 50 голов в официальных матчах за «Барселону». До отметки добрался, но уже имеет два гола в Кубке Короля, и сегодня Гараю и компании будет сложно остановить главную голевую машину сезона;

- «Валенсия» проиграла «Арсеналу» дважды – удар по амбициям, но еще три раза одерживали победы с перевесом в два-четыре мяча, а в ворота «канониров» отправили три мяча. То есть нельзя сказать, что «летучие мыши» боятся отвечать ударом на удар.

Не случайно «Барселона» теряла очки в очных матчах с левантийским соперником. И не случайно «Валенсия» в финале – заслужили за то, как исправили игру в середине сезона, собрав серию из 17 матчей без поражений. Потом ее безуспешно прервали, но ведь всем показали – могут и умеют упрямиться.

Прогноз «Соккер.ру»: на родине за Дениса Черышева, полетевшего с командой на финал в не чужую ему Севилью, порадуемся, если «Валенсия» победит. Но поставим на команду Месси. «Барселона» или нудно и уверенно, или с приключениями, зато веселее, обыграет «Валенсию». Дело не в том, что у «Лос Чес» нет шансов – они есть, особенно на забитый мяч, но на успех заметно ниже, чем у чемпионов Испании и многократных обладателей Кубка Короля.