«Локомотив» - «Урал»: принципиальный финал

сегодня, 13:00

«Соккер.ру» понимает, что москвичи считают себя фаворитами, но на нейтральной самарской земле уральцы будут драться до последнего.

Что показал свежий матч между командами в чемпионате? То же самое, что полуфинал «Урала» и «Арсенала». Команда Парфенова умеет терпеть. Не забывайте, что этот наставник выиграл прошлогодний финал Кубка России, так что может стать первым со времен Газзаева наставником, который может получить непростой трофей дважды подряд.

Сёмин тоже кубковый специалист, ведь «Локомотив» обыграл «Урал» два года назад. Но сейчас ситуация другая. Уже и дрались, и ругались, и теперь вот история с удалением Страндберга вмешалась. Похоже, симпатии многих болельщиков клубов, с которыми москвичи давно соперничают, сегодня будут на стороне формального аутсайдера?

А вот «Арсенал» болеет за «Локомотив» - только если москвичи возьмут трофей, туляки окажутся в Лиге Европы. Есть еще вариант не выдать лицензию «Уралу», но вряд ли повторится история с «Тосно» - если Парфенов выиграет кубок, то сыграет в еврокубках. Как вам такой представитель?

Тактика и стартовые составы

Ключевая кадровая проблема «Урала» - потеряли Бикфалви. Румынский атакующий хавбек, мастер ударов и передач получил красную карточку в Кубке России, в котором тоже любители теории заговора увидели отсылку к сговору в пользу фаворита, ведь «Локомотив» не увидит на поле лидера соперников.

Также очевидно, что команде Парфенова будут мешать эмоции. Если не успокоились и не учли приличное состояние «Локомотива», который весной предпочитал никому не проигрывать за единственным исключением, то «Уралу» будет сложно выиграть Кубок России - первый в истории клуба трофей.

Еще один момент – состояние братьев Миранчуков, особенно Антона. Ребята весной играют свободно, размашисто и хитро. Показали полный спектр – прессинг, штрафные, подачи со стандартов, удары, голы с игры, умные разрезающие передачи. Суммарно эта парочка - как один футболист уровня топ-5, причем очень сильный. Антон так и вовсе ведет себ как лидер команды после ухода Денисова в тень.

При всем уважении к «Уралу» - у них состав не настолько крут, чтобы козырять победителями Лиги Европы (Крыховяком). С другой стороны, игроки-то приличные. Эль-Кабир, Страндберг, Кулаков – мастера довольно высокого уровня. Годзюр обожает ловить кураж – и тогда пробить Ярослава так же сложно, как не заметить, что Меркулов прибавил и не случайно попался в расширенные сети Черчесова.

Бумаль играет неровно, но на финал соберется. Егорычев – еще один пример футболиста с данными, поэтому жалеть Парфенова и записывать его команде нулевые шансы бросьте. В финале порой для победы достаточно ничьей. «Локомотив» в 2019 году упустил победу над «Крыльями Советов», не обыграл «Ростов», «Зенит» и ЦСКА . Победы над «Краснодаром» и «Динамо» - скандальные и минимальные.

Ничья против «Урала» - тоже. А скромные успехи в один мяч против «Ростова» и «Енисея» скорее подсказывают, что Сёмин переключил команду в весенний режим прошлого сезона, чем построил новый «Локомотив». Снова ставят на класс исполнителей и их послушность. Но Игнатьев, Кверквелия, Чорлука и Гильерме за год не прибавили, скорее наоборот – «Урал» может рассчитывать на гол.

Зато у Сёмина есть схема «4-2-3-1». И в игре чемпионата темнил, использовав два форварда – не все получилось, ведь Смолов и Эден не такие красавцы, как братья Миранчуки, а без Баринова есть проблемы в опорной зоне. Но Парфенов всегда может зеркально отразить чужую тактику. И хотя очевидно, что «Уралу» для полного счастья не хватает форварда, чтобы забивал из ничего.

Но те же Панюков или Ильин настроены на бой, как и весь «Урал». А тот факт, что команда Парфенова и сама играет, и другим разрешает, не обязательно козырь «Локомотива». Иногда москвичи соглашаются на размен ударами, но обычно в лучшем случае получают ничью. И если не сможет сыграть не только Кверквелия – пропустит финал из-за дисквалификации, но и Баринов – будут проблемы.

Впрочем, потеря Димитрова из-за травмы – тоже удар по шансам «Урала». Вариантов на самом деле много. Если Парфенов испугается – поставит трех центральных, если Баринов готов сыграть – у Сёмина не будет двух форвардов. Так что учитываем, что составы и подход могут измениться – слишком много людей «под вопросом».

Ориентировочные составы

«Урал» (4-2-3-1): Годзюр – Кулаков, Страндберг (Ароян), Брызгалов (Поляков), Меркулов – Фидлер, Бумаль – Араторе, Емельянов (Егорычев), Эль-Кабир – Погребняк (Панюков; Ильин).

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Лысов (Идову, Михалик), Хеведес (Лысов) – Баринов (Тарасов, Эдер), Крыховяк – Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Смолов.

Важные нюансы накануне финала

- 10 000 болельщиков «Локомотива» планируют посетить Самару в день финала. Огромный выезд для любой команды, и понятно, что «Урал» такое количество болельщиков в городе не ждет. Надеемся, ожидаемый аншлаг состоится – тогда увидим 45 тысяч фанатов. Большинство будет за нейтральными зрителями, хотя понятно, чьи заряды услышим лучше. «Локомотив» запросил 4.5 тысячи билетов, «Урал» - 1.5 тысячи;

- последний раз без голов в финале обошлось, когда «Ростов» по пенальти обыграл «Краснодар» - в 2014 году, но сегодня могут вернуться к не очень результативной игре. Ставки слишком высоки, чтобы бездумно рисковать. Впрочем, это Кубок России – турнир, где нет следования банальной логике;

- арбитром встречи назначен Сергей Лапочкин (по пять желтых за матч, красная – в каждой 4-5 игре), а видеоассистентом становится Сергей Карасев. Надеемся, рефери отработают так, чтобы про них не пришлось говорить после финала Кубка России 2019;

- клуб из Екатеринбурга считают однозначным аутсайдером. На него реже ставят, следовательно, коэффициент на его победу выше. Значит ли это, что у «Урала» нет шансов? Есть, но небольшие. За последние пятнадцать лет всего один раз финал выиграл не тот, от кого ждали успеха;

- «Урал» последний раз обыграл в 2019 году еще «Крылья Советов», а случилось это в конце апреля. Дальше пять игр – ни одного успеха, хотя три последних матча закончились ничьими со счетом 2:2, а не поражениями, как до этого;

- на том же отрезке у «Локомотива» три победы. Трудный успех против «Енисея», более уверенные и крупные с «Рубином» и «Ростовом». А еще случилось поражение от «Арсенала» - «Урал» от этого соперника чудом не пропустил четыре раза, а также ничья в матче финалистов в воскресенье;

- по пути в финал команды не успели устать. Так получилось, что «Урал» обыграл из топ-5 только «Спартак». А «Локомотив» - никого, ведь «Ростов» всю подготовительную работу против «Краснодара» и «Зенита» сделал вместо Сёмина. Москвичам повезло со жребием, впрочем, как и «Уралу»;

- «Урал» был легким соперником для москвичей – фиксировали ряд побед в один-два мяча, но Парфенов пересмотрел игру своей команды против Сёмина. Дважды подряд «Локомотив» мог проиграть 2:1, но на выходных удалось получить один пункт, такой важный в борьбе за прямую путевку в ЛЧ ;

- «Локомотив» может завоевать третий трофей за три года. Взяли Кубок России – тогда обыграли как раз «Урал». Также стали чемпионами в РПЛ , а в промежутке и после этого дважды уступали в финалах Суперкубка – в дерби «Спартаку» и ЦСКА ;

- для «Урала» это может быть первая победа, а вот Парфенов выиграл Кубок России с «Тосно». Газзаев давным-давно – в 2005 и 2006 годах становился победителем с ЦСКА , а это последний раз, когда тренер дважды подряд добивался успеха в турнире;

- у «Локомотива» сейчас 7 побед в Кубке России, если выиграют еще раз – обойдут ЦСКА в историческом списке главных кубковых бойцов страны. Причем если «армейцы» проиграли 4 финала из 11, то у «железнодорожников» всего одна неудача в финале – в 1998 году их остановил гол Тихонова, «Спартак» победил.

Прогноз «Соккер.ру»: понятно, почему ставят на «Локомотив» - речь о фаворите матча в Самаре. Но учтем, что «Урал» отлично изучил соперника и даже без Бикфалви может похвастаться парочкой сильных исполнителей. И Парфенов – неплохой тренер, с идеями.

Поставим на «Урал» - аутсайдера финала. Не удивимся победе «Локомотива», не принижаем их статус, но есть в игре москвичей в сезоне нечто, позволяющее заподозрить, что они как Франция 2016 года, а не 2018-го. В финал зашли, объективно мощнее, но пока не выиграли.