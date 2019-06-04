Заводные апельсины

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О том, как сборная Голландии в 1978 году завоевала позолоченные медали чемпионата мира, - в рассказе «Соккер.ру».

В 1974 году сборная Голландии произвела триумф на чемпионате мира. Болельщики всего мира влюбились в эту команду, наряженную в яркие оранжевые футболки. И многим было обидно, что Кубок мира достался не парням Ринуса Михелса, а хозяевам турнира - западным немцам. И эта относительная неудача - второе место, казалась временной. Даром, что полководец Михелс вернулся в «Барселону», передав дела помощнику Георгу Кнобелу.

Когда бронза не в радость

Преемник вырулил в отборочном турнире Евро-76, где соперниками «оранье» были итальянцы, серебряные призёры ЧМ -74 поляки и поставщики очков финны. Голландцы проиграли в гостях сборной Польши 1:4 и 0:1 итальянцам. Но в домашних матчах победы праздновали вице-чемпионы мира 3:0 и 3:1 соответственно. Несмотря на два проигрыша в таблице, сборная Голландии заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинал. Разделавшись с соседями 5:0 и 2:1, позолоченные призёры попали в финальную часть чемпионата Европы, проходившую в Югославии. Помимо голландцев и хозяев борьбу за европейское золото вели сборная ФРГ - чемпион мира и Европы и команда Чехословакии. Голландцы радовались, что им досталась команда ЧССР. Она казалась самой слабой в квартете.

Но вся эйфория ушла со стартовым свистком арбитра. Полуфинал выдался тяжелейшим. В основное время ничья 1:1. Оба мяча (сначала в чужие ворота, потом в свои) забил словак Антон Ондруш (чехов в той команде было меньше). Счёт красных карточек тоже 1:1 - вынуждены были раньше времени покинуть поле Ярослав Поллак и Йохан Нескенс. В дополнительной тридцатиминутке Зденек Негода вывел чехословаков вперёд, а под занавес встречи Франтишек Веселы установил окончательный счёт - 3:1. Команда Вацлава Ежека потом выиграла золотые медали. Как это было «Соккер.ру» уже писал. Голландцы же в тяжелейшей борьбе одолели хозяев - вели 2:0, позволили югославам отыграться, но Руд Гелс всё же смог забить победный мяч. Расстроенный бронзой Георг Кнобел написал заявление по собственному желанию. Новым тренером стал бывший лётчик Ян Зварткрёйс. Немолодой дяденька, но с небольшим опытом самостоятельной работы. К тому же жена нового тренера тяжело болела, и Зварткрёйсу приходилось разрываться между домом и работой.

Тайна ХХ века

Тем не менее со своей миссией бывший лётчик справился - вывел сборную Нидерландов в финальную стадию чемпионата мира-1978. Из шести матчей - а соперниками по группе были сборные Бельгии, Северной Ирландии и Исландии, «оранье» выиграли пять. Только с ирландцами дома не справились, - довольствовались ничьёй.

Но, как и четырьмя годами ранее, в Королевском футбольном союзе посчитали квалификацию тренера, завоевавшего путёвку на ЧМ , недостаточно высокой. Тогда незадолго до первенства Ринус Михелс заменил Франтишека Фадронца. Зварткрёйсу повезло несколько больше, чем чешскому специалисту. Его не уволили, а просто перевели в помощники. Старшим тренером был назначен австриец Эрнст Хаппель. Хотели позвать Михелса, но тот заупрямился. Впрочем, и Хаппель был отличным специалистом, хорошо знавшим голландский футбол. Выигрывал Кубок страны с «Ден Хагом», потом взял Кубок чемпионов, чемпионский титул и Межконтинентальный кубок с «Фейеноордом». А незадолго до чемпионата мира едва не сотворил суперсенсацию - вывел «Брюгге» в финал Кубка чемпионов. Трофей достался «Ливерпулю», что нисколько не умаляло заслуг чемпионов Бельгии и их тренера. Хаппель довольно легко дал себя уговорить. И именно ему было поручено везти команду в Аргентину.

Сбитый лётчик Зварткрёйс не испытывал никаких симпатий к Хаппелю, скорее наоборот. Австриец не отвечал взаимностью. Но этот тандем оказался весьма эффективен. Даром, что сборная Голландии отправилась на чемпионат мира без своей ярчайшей звезды. За полтора месяца до начала чемпионата объявил о своём уходе из сборной Йохан Кройф. Ни с того, ни с сего. Тридцать один год, ни травм, ни болезней. Жена застукала в бассейне с красавицей, так разве это повод, чтобы так, ни с того, ни с сего отказываться от чемпионата мира.

Уход Кройфа из сборной - одна из тайн ХХ века. Существует с десяток версий. От банальных - ссора с Хаппелем, до самых невероятных - за голландцем следил снайпер. Но Йохан унёс свой секрет в могилу, и теперь нам остаётся только догадываться об истинных причинах его самоотвода.

Переходим к составу команды. Основным вратарём в Аргентину отправился Пит Шрёйверс из «Аякса». Один из героев ЧМ -74 Ян Йонгблуд из «Роды» числился вторым, а Пим Дусбург («Спарта») - третьим. Но в Аргентине Шрёйверс приболел, и основным снова стал обладатель восьмого номера Йонгблуд. Но на втором этапе Пит снова стал основным.

Свободный центральный защитник Руди Крол («Аякс»), передний - Ари Хан («Андерлехт»). Справа в обороне играл Вим Сурбиер («Аякс»), потом он получил травму и позицию осваивал Эрни Брандтс ( ПСВ ), слева - его одноклубник Ян Портвиет. Запасные Хуго Ховенкмап («Алкмар»), Вим Рийсберген («Фейеноорд»), Петер Вилдчут («Твенте») и Адри ван Край ( ПСВ ). Центральные полузащитники - Вим Янсен («Фейеноорд») и Йохан Нескенс («Барселона»). Фланговые полузащитники - братье Пене и Вилли ван де Керкхофы из ПСВ . Запасные Ден Шунакер («Аякс») и Йохан Боскамп («Моленбек»). Пара нападающих Роб Ренсенбринк («Андерлехт») и Джонни Реп («Бастия»). Запасные Ханс Лубсе ( ПСВ ) и Дик Наннинга («Рода»). Из позолоченного состава 1974 года остались 12 человек - больше половины. Но сама игра отличалась. Возможно, с уходом Кройфа голландцы потеряли в изобретательности. Но со скоростью было всё в порядке. Что немудрено при наличии в составе Ренсенбринка, самого быстрого футболиста семидесятых. А саму команду продолжали называть заводными апельсинами.

И снова позолота

С первым соперником по группе, командой Ирана, голландцы расправились без особых затруднений - обыграли 3:0. Все три мяча забил Ренсенбринк. Один с игры, два - с пенальти. Но в игре с командой Перу возникли первые сложности. Тут и не хватило Кройфа. Без него игра «оранжевых» стала более предсказуемой. Перуанцы спокойно отбивались. В итоге нулевая ничья. А в игре с шотландцами было совсем грустно. Ренсенбринк первым добился успеха. Но потом в воротах Йонгблуда побывало три мяча. И едва не влетел четвёртый. Но очень нужный гол забил Джонни Реп. Вместо 4:1 сборная Шотландии получила 3:2, а это резко меняло дело. Голландцы благодаря лучшей разнице мячей - 5:3 против 5:6 заняли второе место вслед за сборной Перу и проскочили во второй групповой этап. А шотландцы, как обычно, уехали домой после первой фазы турнира.

На второй групповом этапе соперники - врагу не пожелаешь - сборные Австрии, ФРГ и Италии. Никаких полуфиналов. Победитель группы отправлялся в финал, вторая команда боролась за третье место. И тут-то голландцы как преобразились! Соотечественников своего тренера - австрийцев они вынесли с результатом 5:1. Начало разгрому положил Брандт. Свой дежурный гол забил быстроногий Ренсенбринк. Потом дважды отличился Реп, а подвёл черту Вилли ван Керкхоф - 5:1. И победа, и счёт хороший. На случай подсчёта разницы мячей.

Очень хотелось взять реванш у немцев за проигрыш в финале предыдущего чемпионата. Но уже на третьей минуте, родившийся в Нидерландах Райнер Бонхоф пробил стенку. Шрёйверс мяч отбил, но прямо на Рюдигера Абрамчика - 1:0. Но Ари Хан отважился на удар с 30 метров и был прав. Зепп Майр даже глазом не моргнул. На 70-й минуте Дитер Мюллер пробил головой и был точен. Но Рене ван Керкхоф убежал от Бернгарда Дица и спас голландцев от поражения - 2:2. А заодно и лишил немцев шансов на выход в финал.

За право побороться в финале сошлись сборные Италии и Нидерландов. У соперников было по три очка. Но разница мячей давала преимущество голландцам. Зря что ли сборную Австрии громили. Но на 19-й минуте молодой Эрни Брандтс так переусердствовал при обороне своих ворот, что и мяч в свои ворота отправил, и Питу Шрёйверсу травму нанёс. Но Брандтс исправился в начале второго тайма - затолкал мяч за линию ворот Дино Дзоффа. А потом Ари Хан зарядил с линии штрафной и вывел голландцев в финал - 2:1. Вторым финалистом стала сборная хозяев поля. Аргентинцы забили нужное количество мячей в ворота команды Перу, которые защищал родившийся и выросший в Аргентине Рамон Кирога. Так аргентинская команда опередила соседей-бразильцев.

Матч начался с задержки. Аргентинцы требовали Рене ван Керкхофа снять гипсовую повязку. Вдруг кому травму нанесёт. Еле замяли. А потом не до повязки стало. Оборона голландцев проворонила Марио Кемпеса - 1:0. Ренсенбринк должен был сравнивать счёт перед самым перерывом. Но от удара Роба зазвенела штанга. И всё же во втором тайме «оранжевые» отыгрались благодаря голу вышедшего на замену Дика Наннинги. Основное время - ничья 1:1. Впервые в истории финалов чемпионатов мира пришлось прибегнуть к дополнительному времени. Тут аргентинцы и дожали соперника. Свой шестой гол на чемпионате забил Кемпес, а там уже и Бертони постарался - 3:1. Второй раз подряд сборная Голландии осталась без золотых медалей и довольствовалась позолотой. Про которую сейчас и не помнят, ибо называют голландцев трёхкратными серебряными призёрами мировых первенств.

После возвращения в Голландию Ян Зварткрёйс не выдержал и спустил на Эрнста Хаппеля всех собак. Он утверждал, что австриец проводил больше времени с местными красавицами, нежели с футболистами. И вообще пил, курил и играл в карты. А работал именно он, Зварткрёйс. Хаппель не стал оправдываться, а молча ушёл. Он потом выиграл Кубок чемпионов с «Гамбургом». А подсидевший австрийца Зварткрёйс провалил чемпионат Европы-1980. И Кройф к нему в команду так и не вернулся.