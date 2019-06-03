Подтверждение полномочий

вчера, 17:16

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о великом «Ливерпуле» Боба Пейсли.

Вы уже знаете, как «Ливерпуль» взял свой первый Кубок чемпионов. Но забраться на вершину - мало, всегда хочется на ней удержаться. Вот и «красным» понравилось быть клубными королями Европы.

Боб Пейсли понимал, что выиграть и чемпионат Англии, и Кубок чемпионов второй год подряд будет тяжело. Конечно, он ставил перед командой максимальные задачи. Но Кубок чемпионов выглядел более важным. Ведь ещё ни одному английскому клубу не удавалась овладеть «ушастым» дважды. Да и по одному разу в турнире побеждали только два коллектива – первым, кто совершил подобный подвиг до «Ливерпуля» был «Манчестер Юнайтед» Мэтта Басби.

Они купили Кенни

По сравнению с предыдущим сверхудачным сезоном в команде произошло немало перемен. Защитник Алек Линдси перешёл в «Сток Сити», а нападающий Алан Уоддл – в «Лестер». Но самой значительной потерей был уход лидера нападения Кевина Кигана в «Гамбург». Немцы предложили полмиллиона фунтов, и «красные» согласились продать нападающего за рекордную по тем временам сумму. Вскоре «могучему мышонку» предстояло сыграть против своих старых товарищей - «Гамбург», как обладатель Кубка кубков», спорил с «Ливерпулем» за Суперкубок.

Но свято место пусто не бывает. «Ливерпуль» приобрёл у «Селтика» нападающего Кенни Далглиша, которому суждено было стать новым кумиром «Энфилда». Помимо Кенни красные футболки примерили ещё два шотландца – полузащитник Грэм Сунесс из «Мидлсбро» и защитник Алан Хансен из «Партик Тисл». Всем троим предстояло стать видными фигурами в истории шестикратных обладателей Кубка чемпионов, а Кенни Далглиш и вовсе вписал своё имя золотыми буквами и как игрок, и как тренер.

Ещё один новичок, чьё имя опутано тайнами. Сначала ознакомьтесь с красивой легендой, а потом с тем, как всё было на самом деле. Однажды Боб Пейсли заметил, как рослый полицейский, дежуривший на «Энфилде», ловко поймал мяч. Через несколько дней констебль уже тренировался с основой, а вскоре был зачислен в штат команды вторым вратарём. На самом деле Стив Огризович начал заниматься футболом ещё до своего прихода в полицию. Уже поступив на службу, сын военнопленного стал тренироваться, а потом играть за «Честерфильд». Там-то его и заметил Пейсли. Огризович несколько лет был дублёром Рэя Клеменса, но играл крайне редко. Это уже после ухода из «Ливерпуля» он стал легендой «Ковентри» и одним из лучших вратарей Англии.

Первый номер на свитере Рэя Клеменса пересмотру не подлежал. Огризович довольствовался ролью второго вратаря, а Питер Макдоннелл оказался третьим. Фил Нил по-прежнему нёс службу на правом фланге обороны, левую бровку застолбил за собой Фил Томпсон, выигравший борьбу у Джои Джонса. За право быть партнёром капитана Эмлина Хьюза в центре защиты спорили герой финала КЕЧ Томми Смит и новобранец Алан Хансен. В резерве Джои Джонс, Алек Линдси (он ушёл осенью), Колин Ирвин и Брайан Кеттл.

Йан Каллаган прочно занимал место на правом крае полузащиты. Слева играли либо Рэй Кеннеди, либо Стив Хайвэй. В центре полузащиты могли сыграть Джимми Кэйз, Сэмми Ли, Терри Макдермот, в январе к ним присоединился Грэм Сунесс.

Кенни Далглиш, как было сказано выше, безболезненно заменил в атаке Кевина Кигана. Но пропустил из-за травмы большую часть сезона Джон Тошак. В феврале валлиец и вовсе ушёл в «Суонси». Поэтому в роли второго нападающего Боб Пейсли использовал Дэвида Фэйрклоу, Дэвида Джонсона или Стива Хайвэя.

На этот раз без чемпионства

Встреча за Черити Шилд с «Манчестер Юнайтед» завершилась нулевой ничьей. Поэтому оба соперника владели трофеем по полгода. Чемпионат начался с мира в Мидлсбро. И хотя затем последовала серия из четырёх побед, выйти на первое место у «красных» не вышло. Ни осенью, ни вообще. В лучшем случае второе место. Вернувшийся из второго дивизиона «Ноттингем Форест» выиграл первенство, оторвавшись от «Ливерпуля» на семь очков. Тот же «Ноттингем» Брайана Клафа взял себе и Кубок Лиги, обыграв команду Пейсли в финале. На «Уэмбли» команды мячей не забили. Пришлось встретиться ещё раз, уже в Манчестере, на «Олд Траффорд». Там всё решил пенальти, реализованный полузащитником «лесников» Джоном Робертсоном. В Кубке Англии «красные» вылетели сразу же, проиграв «Челси» на «Стэмфорд Бридж» 2:4.

Зато на международной арене «красных» ждал триумф. В двухраундовом противостоянии с новой командой Кигана был взят Суперкубок Европы. В Гамбурге ничья 1:1, причём победителю Кубка чемпионов пришлось отыгрываться – Фэйрклоу выручил. Но на «Энфилде» весьма крепкий «Гамбург» был разобран на части – 6:0. Три гола записал на свой счёт Терри Макдермот, по одному разу отличились Фил Томпсон, Дэвид Фэйрклоу и Кенни Далглиш.

Футбол на экспорт

Но главной задачей сезона стала защита звания сильнейшего клуба Европы. Победитель Кубка чемпионов начал кампанию с 1/8 финала. «Ливерпуль» стартовал с разгрома дрезденского «Динамо» на своём поле 5:1. В Дрездене можно было и проиграть с небольшим счётом, и клуб из ГДР смог потешить своё самолюбие выигрышем 2:1.

В четвертьфинале команде Пейсли досталась «Бенфика». В Лиссабоне Нене на 13 минуте «размочил» Клеменса. Но Кейз до перерыва восстановил равенство, а во втором тайме Хьюз принёс «красным» такую ценную победу в гостях. На «Энфилде» сильнейший клуб Португалии был бит с результатом 4:1. «Ливерпуль» вышел в полуфинал, где ему в соперники достался второй прошлогодний финалист – «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Очень хотелось взять реванш за неудачу в Риме.

Первая встреча проходила на поле «Боруссии». Соперники обменялись острыми уколами, прежде чем на 28 минуте хозяева вышли вперёд. Точку в розыгрыше углового поставил Вильфред Ханнес. «Ливерпуль» не позволил «жеребцам» развить успех, а в конце встречи отыгрался. Безадресный на первый взгляд заброс Кеннеди в штрафную, и вдруг выскочивший откуда-то Дэвид Джонсон нанёс точный удар с близкого расстояния. Однако чемпионам Англии пришлось покинуть поле побеждёнными. Райнер Бонхофф со штрафного прошил выстроенную Клеменсом стенку и едва не порвал сетку за спиной голкипера – 2:1.

На «Энфилде» хозяева не стали тянуть с первым голом. На шестой минуте пас Сунесса нашёл Далглиша, а Кенни прострелил верхом вдоль ворот. И никто не помешал Кеннеди пробить головой с близкого расстояния. Счёт 1:0 уже выводил «Ливерпуль» в финал, но»красные» решили не рисковать и забили ещё парочку. На 36 минуте Далглиш подкараулил отскок и метров с 15 положил мяч в дальний от Вольфганга Клеффа угол. На 56 минуте Джонни Кейз ворвался в штрафную гостей и засадил мяч под перекладину – 3:0. Реванш не состоялся. «Ливерпуль» второй год подряд вышел в финал Кубка чемпионов. Туда же пробился бельгийский «Брюгге», что стало сенсацией. По дороге на «Уэмбли» команда Эрнста Хаппеля убрала с дороги «Панатинаикос», мадридский «Атлетико» и «Ювентус».

Решающий матч проводился в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Это обстоятельство усиливало позиции «Ливерпуля» как фаворита. Тем более что «Брюгге» пришлось обойтись без своего сильнейшего нападающего Рауля Ламбера. Но победа далась английскому клубу очень непросто.

Прекрасно играл вратарь «Брюгге» Биргер Йенсен. Сами бельгийцы тоже были не прочь огорчить Рэя Клеменса. Время шло, а счёт на табло оставался прежним. И только на 64 минуте Далглиш, получив мяч от Сунесса, смог перебросить выскочившего навстречу Йенсена – 1:0. Этого гола оказалось достаточно. «Ливерпуль» выиграл и оставил Кубок чемпионов у себя ещё на один год.

«Ливерпуль» сдал позиции дома, но в Европе доказал своё превосходство. В первую очередь выигрышем Кубка чемпионов, да и Суперкубок Европы не был лишним. Кенни Далглиш забил 31 мяч во всех турнирах, чем заставил забыть об уходе Кевина Кигана. В лице Грэма Сунесса «Ливерпуль» получил ключевого игрока средней линии. При этом покинули «Энфилд» Томми Смит и Джон Тошак. Пейсли ремонтировал команду на ходу.