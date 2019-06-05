Летний вечер в Париже

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«Соккер.ру» вспоминает об одной из самых ярких побед сборной России.

Двадцать лет прошло. А кажется, что это было только вчера. Победный гол Валерия Карпина в ворота сборной Франции, и победа сборной России над чемпионами мира. Неожиданная, что уж скрывать, но такая приятная. В ту ночь с 6 на 7 июня не спала вся страна, истосковавшаяся по победам своих футболистов.

По лестнице, ведущей вниз

К 1999 году сборная России успела превратиться в многострадальную. Потенциально одна из сильнейших, впитавшая в себя большинство сильнейших игроков со всего Союза, российская команда не смогла реализовать свой немалый потенциал. В 1992 году ещё сборная СНГ на чемпионате Европы достойно сыграла с немцами и голландцами, но ни с того ни с сего получила 0:3 от не протрезвевших шотландцев. Сборная России уверенно отобралась на чемпионат мира-1994, но «письмо 14-ти» взорвало команду Павла Садырина изнутри. Олег Романцев смог собрать коллектив, отлично выступивший в отборочном турнире. Но разные не только и не столько футбольные проблемы снова не позволили нашей сборной выйти из группы. Чемпионат мира 1998 года прошёл без участия нашей команды, - ничья на Кипре, проигрыш в Болгарии имени судьи Крондла, красный свет, зажжённый итальянцами в стыковых матчах.

В 1998 году разочарование сборной достигло, как могло показаться, максимума. Нужен был прорыв. Анатолия Бышовца ждали, как мессию. Победитель Олимпиады-88 отказывался, упирался как мог, говорил, что не хочет уходить из «Зенита» через полгода после начала работы. Но Анатолий Фёдорович позволил себя уговорить. Чуда не произошло. Скорее наоборот. Сборная России проигрывала всем подряд. И в отборочном турнире Евро-2000 командам Украины, Исландии и Франции, и в товарищеских встречах. К зиме число проигрышей достигло критической массы – шесть встреч подряд. И Бышовца сняли. Формальным поводом стал разгром от бразильцев 1:5. Состав сборной России в той игре был более чем экспериментальным. Да и сборной Бразилии - вице-чемпиону мира - не зазорно проиграть. Но эксперимент с Бышовцем решено было свернуть, и на должность главного тренера снова позвали Романцева. Все противники совмещения Олегом Ивановичем двух постов - в «Спартаке» и сборной - на время утихли. Правда, и в сборную никто особо не верил. С нулём очков после трёх матчей о попадании на чемпионат Европы мечтать было неприлично.

На дворе 1998 год. Обстановка в стране ещё та. Безжалостные реформы, бесславная первая чеченская война, дефолт, наглые и алчные олигархи, разгул бандитизма, нездоровый и не всегда адекватный президент. А тут ещё и сборная России расстраивает. Пусть это не столь большая проблема, как вышеперечисленные, но всё же.

Поворотный момент

Сборная России выиграла у сборных Армении и Андорры и чуточку подправила своё положение. Но что такое армянская команда, не говоря уже о футболистах Андорры, по сравнению со сборной Франции, чемпионом мира. Куда нам до них. Да ещё в Париже. Ой вернутся битыми и поротыми. Именно такие были предчувствия в начале июня девяносто девятого.

В сборной Франции сменился тренер. Триумфатор чемпионата мира Роже Лемерр красиво ушёл. У Роже Лемерра получалось не всё. Но проблемы французов казались нам какими-то незначительными на фоне наших бед. Ой быть битыми.

И вот пролетел этот субботний день, совпавший с 200-летним юбилеем Александра Сергеевича Пушкина. Началось действо на «Стад де Франс». Не прошло и минуты, как Егору Титову предъявили жёлтую карточку. Неласково обошёлся с Николя Анелька. Французы давят, наша оборона справляется. Однако гол в ворота Александра Филимонова видится делом времени. Но постепенно давление чемпионов мира ослабевает. А наши-то уже не столь робки и застенчивы. Вот маленький Александр Панов проверил бдительность Фабьена Бартеза. А вот нападающий «Зенита» пробил в защитника хозяев.

И вот 38 минута. Карпин нашёл Титова, Егор прострелил в штрафную. Мяч от Венсана Кандела отскочил к Панову, и Александр затолкал мяч за линию ворот – 0:1. Впереди целый второй тайм и немножко первого. Вагон времени. Но вряд ли французы ожидали видеть такое сочетание цифр на табло.

Начался второй тайм. За какие-то семь минут всё изменилось. Сначала длинноволосый блондин Эммануэль Пети прошил нашу стенку со штрафного, а потом быстроногий Сильвен Вильтор, как колобок ушёл от всех и забил второй мяч. Сказка кончилась? Ждём порки?

Как Панов стал знаменитым

Забей французы третий, так бы всё было. Но забили наши. Гениальный пас Дмитрия Хлестова на Панова, который не уступал в скорости Вильтору. Александр оставил не у дел Марселя Десайи, а потом и с Бартезом разобрался. Два гола в ворота чемпионов мира – уже причина проснуться знаменитым следующим утром. Но вряд ли Панов думал о славе. В какое-то время наши футболисты поняли, что этих французов можно и нужно обыгрывать.

Горячо у ворот Бартеза, жарко у ворот Филимонова. Маятник мог качнуться как одну, так и в другую сторону. Нужно было его только хорошенько подтолкнуть. Две судьбоносные замены сделал Олег Иванович. И вот вышедший на замену Владимир Бесчастных обыграл Блана и нашёл такого же свежего Илью Цымбаларя. Илья мог бить сам, Бартез, наверно, так и думал. Но Цымбаларь поделился мячом с Валерием Карпиным, а тот не промахнулся. Удар Валерия, точный и беспощадный, заставил проснуться всех, кто уже лёг спать. Есть победа. Над чемпионами мира в их вотчине. И не какая-то победишка имени судейской ошибки или зевка соперника. Заслуженная, яркая, трудовая.

И вдруг всё стало как-то не так. И турнирное положение уже не выглядело безнадёжным. И сборная у нас есть, а у игроков сборной кое-что имеется. И вообще как-то всё поменялось этой тёплой июньской ночью. Не только в футболе. Выигрыш сборной России в Париже и марш-бросок наших десантников на аэропорт в Приштине стали предвестниками того, что девяностые скоро закончатся. Не только в смысле календаря.

Наша сборная не смогла пробиться на чемпионат Европы, хотя могла. Французы туда проникли и стали победителями. Если посмотреть на тот выигрыш холодными глазами, то при желании можно сказать: «А толку-то». Но тогда всё выглядело по-другому. И те, кто потом не спал до утра, никогда не поставят под сомнение ту великую игру. Которую можно и нужно пересматривать.