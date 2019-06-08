Идеальный напарник для Роналду

вчера, 19:18

Одной из важных трансферных задач «Ювентуса» становится выбор футболиста, что сможет сформировать связку с Криштиану.

Почему «Аякс» прошел «Ювентус»? Учитывая камбэк против «Атлетико», ответ на поверхности – голландцы сыграли после домашней ничьей с чемпионом Италии не так, как это сделали испанцы. Не отдали «Ювентусу» мяч – было равенство, не испугались, когда Роналду открыл счет. В результате до перерыва сравняли, а гол Де Лигта привычно стал важным для его команды, Матийс и в клубе, и в сборной радуется у чужих ворот.

А комичность в том, что ни у кого в заявке «Ювентуса», кроме Роналду, нет такого голевого чутья, как у юного центрального защитника из Голландии. Кто видел гол Де Лигта в ворота Англии – понимает, как мыслит. Хитреца в завершении атак туринцам не хватает. Против «Аякса» у «Ювентуса» было равенство по ударам – 13:14, вот только 6 выстрелов на счету Роналду, 34-летнего ветерана, а у голландцев распределение куда лучше – у пяти игроков от двух ударов и больше.

Без напарника с голевым чутьем – ассистента, что может забить сам, Криштиану «Ювентус» в финал ЛЧ не вытащит. И сейчас идет отбор кандидатов.

Внутренний резерв

Есть Мойзе Кин – молодой атакующий игрок сборной Италии, есть также Дибала. Еще в заявке Манджукич – центральный форвард, поэтому у него другие цели и задачи, и Дуглас Коста – как-то не очень получилось соответствовать требованиям Аллегри. Также учтите, что будет новый тренер. Сарри, с одной стороны, подходят такие ребята, как Дибала и Бернардески. А с другой – у него в «Неаполе» не всегда был нужен в основе Гамшик, ему больше подходили Мертенс с Инсинье. Бернардески, скорее всего, останется, а вот Пауло, если «Ювентус» подпишет статусного атакующего хавбека или форварда второго темпа, давно пора искать себе новый клуб.

Знакомые и креатуры

Предположим, Дибала оказывается в «Атлетико». Тогда рядом с Роналду может играть Бернардески – нырять в глубину поля умеет, хотя ему непросто даются функции форварда. Но одного Федерико мало для счастья, и поэтому бродят слухи, что сразу два клиента компании Жорже Мендеша – агента Роналду, могут оказаться в «Ювентусе». И речь не про Артема Дзюбу, хотя он и подписал на год контракт с агентством из Португалии. Криштиану якобы зовет Хамеса – от него отказалась «Бавария», а Мендеш хочет получить дикие деньги за юного атакующего хавбека «Бенфики» Жоау Феликса (парень именно так произносит свою фамилию).

Любопытные варианты

А почему бы «Ювентусу» не подписать Мемфиса Депая? Это ведь чистый Мертенс, если смотреть на тактику сборной Нидерландов. Понятно, что тут большой риск, поскольку минусом вингера, что не прижился в «Манчестер Юнайтед», является его эгоизм. Нередко Депай тянет одеяло на себя и сбивает атаки с ритма, злоупотребляя техникой. Но в футбол Сарри такой человек вписывается. Также есть Дзаньоло и Кьеза – два молодых итальянца, и каждый на роль «десятки» подходит, хотя играют по-разному, а опыт есть только у Федерико из «Фиорентины», ведь Николо из «Ромы» еще на два года младше. Пару дней назад даже сообщали, что Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом» - надеемся, во Флоренции все будут живы и здоровы после еще одного трюка в стиле Роберто Баджо.

Ход в стиле «Ювентуса»

Возвращение Погба в Италию реально, но контракт Поля стоит неоправданно дорого. Его приход не обязательно решит ключевые проблемы туринской команды. А вот если посмотреть на состав сборной Франции, то там есть такой себе кучерявый нападающий, Антуан Гризманн. Кто сказал, что форварду нужно идти именно в «Барселону», чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов? Не исключено, что у Вальверде снова не получится, а «Ювентус» уже бывал в финалах и вооружился Роналду. Есть тактическая нестыковка – Гризманн тоже смещается влево, как Криштиану, но если они сыграются в паре, то может получиться лучше, чем у португальца с Дибалой против «Аякса».

Приглашение яркого вингера

Можно пойти другим путем. Не искать человека промежуточной позиции, не мечтать о Мбаппе – Килиан не пойдет в Серию А, нет у этой лиги сейчас того престижа, что был во времена Зидана. Но можно пригласить наследника Зинедина по статусу футбольного короля родом из Северной Африки. Родители француза - из Алжира, а футбольный фараон Египта как раз выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и вполне может подумать о новом вызове. Судя по тому, каким количеством игроков атаки интересуются «красные», Клопп держит в уме вариант ухода Мохамеда. Салах сыграется с Роналду и Манджукичем, а схема тогда будет «4-3-3». Египтянин играл в Серии А, знает лигу, понимает язык. А Криштиану рубился в составе ВВС, ему понравится, что новичок не связан с левым флангом.

Кто будет лучшим напарником для Роналду?

Возможно, именно Салах. И голы, и самостоятельность, и опыт в Серии А, и одновременно не форвард с оттяжкой на левый фланг. Как видите, существует немало вариантов, а самое главное – туринский клуб может себе позволить любой. Есть откровенно странные, вроде доверия Хамесу. Тут замена Дибалы на Дибалу. Также есть возможность заплатить «орлам» и Мендешу за контракт перспективного Жоао Феликса, но в первой игре вместе с Роналду в сборной не показалось, что это идеальная пара в атаке.

А вот связка Гризманна и Роналду смотрится интереснее. Не исключено, что вопрос по центральному защитнику и хавбекам «Ювентус» решит. Понятно, что если поставить задачу, то и вратаря подходящего найдут. А вот найти «десятку» к Роналду – самая сложная трансферная задача лета для Паратичи, Недведа и Аньелли. Очень интересно, какое решение примут, и сможет ли Сарри или любой другой тренер, которого «Ювентус» назначит, создать для Роналду идеальные условия?

Пока таковых не было – Криштиану привычно бил по воротам чаще всех в Европе, но при этом отличался в Серии А реже, чем Квальярелла или Сапата. Роналду не из тех, кто довольствуется десятым местом – а именно на этой строчке по голам в топ-5, поэтому «Ювентус» точно подпишет Криштиану напарника. И от того, насколько тот подойдет тактически, зависит во многом результат следующего сезона. В решающих матчах важно количество моментов и их реализация.

У «Ювентуса» не сборная Нидерландов с их вальяжностью у чужих ворот, Роналду верные шансы в основном использует. Но некому пока подносить снаряды или подменять португальца, когда отвлекает внимание защиты и нужно забить без его поддержки.