Задачка от Моуриньо. Кто ключевой игрок «Ливерпуля»?

01 июня 2019, 12:45

Жозе выбрал важнейшего футболиста команды Клоппа перед финалом, а «Соккер.ру» дискутирует с португальцем.

Главную звезду «Ливерпуля» знают все

Можно по-разному ставить важные вопросы накануне финала. И если искать главную звезду «Тоттенхэма», то это точно Харри Кейн – приличный и местный, пусть Почеттино и Сон тоже набрали популярности этой весной. А если направить поисковые прожекторы в сторону «Ливерпуля», то и здесь ответ отыскать просто – Юрген Клопп.

Главная звезда «красных» записал по просьбе жены давнего фаната «Ливерпуля» Дэйва трогательное сообщение. Мужчина собирался на финал, но накануне узнал, что у него смертельно опасная болезнь и отменил вылет. В этом отношении к людям весь Клопп. Причем запись выложила жена фаната, разумеется, а Юрген просто потратил время, чтобы приободрить фаната в приватном сообщении.

Хотя немец шутит, что является рекордсменом по полуфиналам – рискует проиграть шестой финал подряд, и заявил, что от него часто ничего не зависит, это не совсем так. Вот как можно сыграть плохо, если твой тренер – Клопп? Благодаря масштабу персоны наставника у «Ливерпуля» сейчас классика по Лобановскому – команда-звезда, а не просто набор известных футболистов.

Вирджил вырос в культовую фигуру

Все главные игроки «красных» до знакомства с клубом котировались ниже. Зато выросли, как это сделал ван Дейк – именно его выделил Моуриньо. Логичный выбор, поскольку Вирджил стал своим Фердинандом и своим Видичем – и пусть сравнение с легендами МЮ не оскорбляет «красных», ведь речь о важнейших фигурах в истории АПЛ .

Они выиграли свой финал в Москве, а голландец пока лишь проиграл в Киеве. Зато в первом полноценном сезоне в «Ливерпуле» убедил в классе и лидерских качествах. Ван Дейка сложно пройти, у него есть позиционные ошибки, но в пределах нормы для сильного защитника. Если Нидерланды стрельнут в Лиге Наций, то именно Вирджил будет высоко в рейтинге «Золотого мяча 2019». Но «Ливерпуль» не команда одного человека, как сказано выше.

Тактическое лицо – фланги команды

Крайние беки – еще два ключевых героя. Ведь «Ливерпуль» не делает ничего принципиально нового в центре защиты. Ван Дейк и Матип - это как Пуйоль и Пике, Рамос и Варан – смелые дуэты центральных защитников. Также не является откровением работа Фабиньо в опорной зоне – тут Америку давно открыли несмелый викинг из Испании Бускетс с изумительным видением поля, а также великий архитектор из Италии – Пирло. Хави с Иньестой у Клоппа тоже нет.

А подвижное взаимозаменяемое трио в атаке – отражение идеи, которую показательно использовали и Луис Энрике (Месси, Суарес, Неймар), и Зинедин Зидан (Бэйл, Бензема, Роналду). Тактически у «Ливерпуля» есть любопытные нюансы, но три форварда – ничего показательно нового. Откровением не является параллельная игра в атаке от Трента и Эндрю, но англичанин и шотландец задали такую планку, что именно фланговый футбол Клоппа выделяется. Отлично соединился с идеями «гегенпрессинга».

Клопп исправил трансферную ошибку

Фанаты «Барселоны» скажут, что «Ливерпуль» сыграет в Мадриде только из-за глупости их команды. Но вспомните матч в Каталонии – там Месси выиграл у «красных» со счетом 3:0, но при этом сама английская команда испанской с аналогичной разницей по игре не уступила. В ответном поединке по-разному могло повернуться, но финал «Ливерпуль» получил не из-за одного матча.

Во-первых, обыграли ПСЖ со счетом 3:2 – тогда еще Старридж оказался основным нападающим, а в центре защиты играл Гомес. Во-вторых, «Ливерпуль» морально не сломили три выездных поражения в группе ЛЧ – в Неаполе, Белграде и Париже. В-четвертых, в решающий момент Салах забил тот самый главный победный гол в ворота «Наполи», хотя мяч в ворота команды Анчелотти упрямо не шел.

Без той победы не было бы плей-офф, как у «шпор» - без ничьей «Интера» и ПСВ в день, когда голландцам уже ничего не было нужно, а Спаллетти любая победа выводила в решающий раунд. В тот самый, где «Ливерпуль» в день бенефиса Мане убрал «Баварию», а чуть позже не позволил «Порту» сотворить камбэк в домашнем поединке. Клопп назвал своей главной трансферной ошибкой отказ от сенегальского форварда, когда тренировал «Боруссию» Д – могли подписать, но передумали.

Но благодаря спонсорам «Ливерпуля» ее удалось исправить. Садьо стал одним из всего двух футболистов команды, кто сыграл во всех матчах ЛЧ (как и Алиссон). Форвард вырос в ключевую фигуру в тактическом и моральном смыслах. Против «Барселоны» героями оказались Ориги и Вейналдум, если говорим о завершении атак, но Мане без Фирмино и Салаха дрался на совесть. Он же – автор ответного мяча в киевском финале. И сейчас провел мощный сезон – у него 26 мячей, как у Салаха. Оба – лучшие снайперы АПЛ .

Ключевое достижение – саморазвитие

Алиссон теперь спасает «Ливерпуль» - 5 сэйвов в ответном матче с «Барселоной», а также 37 спасений в ЛЧ за сезон. Раньше Бекер был резервистом в «Роме», уступая Щесны. Александер-Арнольд в 20 лет – двукратный финалист ЛЧ с хитростью великого чемпиона. Робертсон два года назад играл за «Халл Сити» - головокружительная карьера у шотландца.

Уроженец Бохума Матип кастинг в сборную Германии не прошел, играл за Камерун, но в прошлом финале в основе был Ловрен – Жоэль прогрессировал весь сезон в 27 лет. Фабиньо на старте записывали в трансферные неудачи – теперь ключевой игрок. Вейналдум и Хендерсон многому за последние годы научились. Салах тоже из парня с двумя удачными сезонами в Серии А стал мужчиной с двумя «Золотыми бутсами» в АПЛ .

Мохамед осмелел настолько, что заявил: «Кейн был главным снайпером в английском футболе, пока не пришел я». Зная египтянина, мог говорить это с улыбкой, но и вингер, и Фирмино, и все остальные растут в «Ливерпуле». Фанаты «Тоттенхэма» в Англии отмечают, какой путь прошли их звезды – Сон, Моура, Кейн, Алли, Эриксен, Вертонген, и как старательно трудились ради сегодняшнего матча. Но «красные» из того же теста.

У «Ливерпуля» многие – герои сезона

Условия рынка заставили Клоппа заплатить много денег и за ван Дейка, и за Салаха, и за Фирмино или Алиссона. Зато не трансферными суммами все в этом случае измеряется, а прогрессом. «Ливерпуль» второй раз в финале Лиги чемпионов и в третий раз за четыре года претендует на еврокубок, поскольку команда прошла большой путь. Например, сегодня из тех, кто играл против «Севильи», на поле с первых минут может выйти один человек – Фирмино.

Такое сопоставление идеально объясняет, почему Клоппа хвалят, невзирая на поражения в решающий момент – изменил команду почти полностью. А превращение ребят из «Фиорентины», «Саутгемптона» и «Шальке» в звезд мирового футбола – доказательство, что в случае с этим «Ливерпулем» нельзя выделить одного ключевого игрока на финал. Очень важен в этом конкретном сезоне Мане, но не было бы никакого Мадрида без запасных Ориги и Шакири.

Поэтому если выделять у «Ливерпуля» суперсилу, то стоит обратить внимание именно на благодатную для футбола ситуацию - речь о команде, где все на своих местах. В основном составе нет откровенно слабых мест. А если оценивать на дистанции, то из 12 людей со стабильной игровой практикой в ЛЧ одиннадцать поднялись выше как футболисты. Только Милнер никуда не поднимался, ведь и так в тридцать три года держится на личной вершине не первый сезон.

Попытка с подачи Жозе Моуриньо найти у «Ливерпуля» ключевого или лучшего приводит к важному для финала выводу – в этой команде героем может стать абсолютно каждый, ведь все заслужили минуту славы. И вот это достижение у Клоппа уже никто не отберет. Хотя всем им хочется получить блестящую награду за труды – заветный трофей. Но второе вытекает из первого. С января 2018 года – когда пришел ван Дейк, «Ливерпуль» как коллектив прошел достойный путь. К команде никаких вопросов, много работали и в финалы зашли не случайно.