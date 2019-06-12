Мимо, мимо, мимо, гол, мимо, мимо, мимо

сегодня, 00:59

Краткий и талантливый обзор победного матча сборной России – в заголовке, а если хотите от «Соккер.ру» подробностей, они у нас тоже есть.

Спасибо, что забили

Игра сборной России в отрыве от результата удовлетворила, местами порадовала, а в отдельных моментах даже доставила эстетическое удовольствие. Собственно, результат тоже добыт – не мытьем, так катаньем. Но аттракцион невиданной щедрости, устроенный подопечными Станислава Черчесова в атаке, совсем не понравился. Скажем прямо, команда с менталитетом нашей сборной не имеет права так безбожно транжирить моменты, и это хорошо, что напротив был «всего лишь» Кипр, а парни играли весело и непринужденно, не чувствуя ответной опасности. Соперник чуть более деловитый и умеющий наказывать фаворитов за оплошности в контратаках дал бы нам сегодня по носу.

Без дегтя не обошлось, но меда, как ни крути, больше. Во-первых, это победа. После поражения от Бельгии в стартовом туре отбора Евро-2020 наша команда выиграла три подряд матча всухую с общим счетом 14:0, и пусть победа над Кипром самая скромная в этом ряду, она все же продолжила приятную последовательность. Чтобы выиграть, пришлось забить, и сделал это футболист, упустивший уйму блестящих возможностей. Даже несмотря на гол, есть вопросы по включению Алексея Ионова в стартовый состав, но из песни слов не выкинешь: форвард «Ростова» попал по мячу и по воротам в концовке первого тайма. Никому, кроме него, в этом матче не удалось совершить подобный подвиг. Гораздо чаще сам Ионов и его партнеры били мимо, у сборной России в матче против Кипра был только один ужасный компонент – реализация.

Лучшие и худшие

Худших в матче против Кипра не было: сборная России сыграла целостно и бодро, я не насчитал ни одного футболиста, который бы выпал из игры или был полностью бесполезен. Возможно, не удалось себя проявить в полной мере Антону Миранчуку, вот он и ушел первым на замену, уступив место на поле брату. Нападающих следует пожурить за отвратительную реализацию, ведь Дзюба и Ионов запарывали моменты, словно соревнуясь.

И повторюсь, несмотря на забитый гол, включение Алексея в стартовый состав не выглядит удачным решением. Конечно, он старательный и может включить скорость, однако функционал 30-летнего форварда ограничен и давно изучен, новым трюкам его не научить, а старые уловки работают примерно как револьвер с одним патроном в барабане. Такая себе футбольная вариация на тему «русской рулетки». Хотя вы скажете: Ионов ведь забил, значит, тренер угадал. Возможно.

Но у России, например, есть талантливый форвард Чалов, который мог бы составить компанию Дзюбе в нападении. Играет же Артем в «Зените» с Сердаром Азмуном в связке и отлично себя чувствует, матчи против Сан-Марино и Кипра были отличным шансом, чтобы наладить взаимодействие между Дзюбой и Чаловым или, в худшем случае, убедиться, что они несовместимы на поле. Вот только молодой форвард и лучший бомбардир РПЛ остался без игровой практики, в то время как его 30-летний коллега, переставший проходить в железную основу «Ростова», провел на поле полный матч против Кипра и сыграл 30 минут против Сан-Марино.

Что же касается лучших игроков, то выделю фланговых защитников, которые выдали качественную игру с точки зрения созидательных действий и активности. Если от Марио Фернандеса такого ждешь в каждом матче, то выступление Кудряшова впечатлило: такое ощущение, что в Турции российского защитника раскрепостили и раскрыли скрытые таланты. Федор бодро и весело гулял по бровке, забегал в штрафную площадь и, в конце концов, стал автором результативной передачи. А еще в концовке первого тайма Кудряшов неудачно приземлился на руку, первой реакцией врачей был сигнал о замене, однако сказались бойцовские качества защитника: Федор встал и на заморозке отыграл до финального свистка. Лучший!

Промежуточные итоги отборочного цикла. И что дальше?

Почти половина пути пройдена в отборе Евро-2020, напомню, в группе из шести команд нужно занять одну из двух верхних строчек, чтобы отобраться на континентальный форум напрямую. Мы с 9 очками как раз и занимаем вторую строчку. Выше нас Бельгия (12 очков), ниже – Казахстан и Шотландия (по 6 баллов). Собственно, все именно так, как и предполагалось после жеребьевки: Бельгия – явный лидер группы, а сборная России должна разобраться с «массовкой», чтобы завоевать второе место.

В сентябре нас ждут определяющие матчи против Шотландии (на выезде) и Казахстана (дома). Если команда Станислава Черчесова одержит две победы, то оторвется от ближайших преследователей, как минимум, на 6 очков. А это уже весомая заявка на попадание в финальный турнир Евро-2020, учитывая, что один из четырех последних туров – игра с Сан-Марино, то есть практически гарантированные три балла. Пока у сборной России все идет по плану, в который вписывается даже гостевое поражение от Бельгии, июньский кластер был самым легким, но осенью шутки закончатся – к примеру, выезд в Шотландию в пятом туре выглядит ключевым матчем во всех отношениях. И в нем сборной России точно не поздоровится, если реализация будет такой же, как в игре с Кипром.