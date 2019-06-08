Макс с двумя сердцами

вчера, 08:45

«Соккер.ру» рассказывает о большом футболисте из маленькой страны.

Сан-Марино - крошечное государство, и сборная у этой страны тоже карликовая. Какие могут быть таланты в державе, которую можно обойти пешком. Но бывают и исключения из правил. О таком мы и поговорим.

Блестящий «Ювентус» начала восьмидесятых. Команда Джованни Трапаттони собирает урожай трофеев. В составе Дино Дзофф, Гаэтано Ширеа, Марко Тарделли, Антонио Кабрини, Клаудио Джентиле, Паоло Росси - принесшие Италии Кубок мира 1982. Потом к ним добавились две звезды первой величины - поляк Збигнев Бонек и француз Мишель Платини. Но в этом обществе совсем не был лишним рыжеволосый футболист по имени Массимо Бонини. Макс, как называли его товарищи, действовал в опорной зоне и выполнял гигантский объём работы. «У Бонини, наверное, два сердца. Он способен отыграть не 90, а все 180 минут. И при этом не устать», - говорил Трапаттони. Мишель Платини и вовсе считал, что именно благодаря Массимо смог раскрыться в «Ювентусе». Во-первых, Бонини полностью освободил француза от черновой работы. А во-вторых, всякий кто, позволял себе лишнего с Платини, имел потом дело с Максом. Нет, опорный полузащитник туринцев не был хамом или костоломом. Жёсткость, никакой излишней грубости, тем более подлости. Он выигрывал большую часть единоборств, не жалея ни себя, ни соперника. Кроме того, Макс активно участвовал в атаках. Часто атаки «Юве» начинались после перехватов рыжего полузащитника. «Макс был настоящим лидером и на поле, и в раздевалке. Не помню случая, чтобы он выключался из игры хоть на минуту, делал передышки. Во время матча он полностью сосредоточен на игре и требовал того же от партнёров», - писал Платини в своих мемуарах. Забивал Макс редко, за семь лет сезонов в «Ювентусе» он отличился пять раз. Но так от него этого и не требовалось. Главное, что Бонини был и неформальным лидером «Юве», и ключевым игроком середины поля и немножечко тафгаем. И по части соблюдения режима он был безупречен. Известная шутка тех времён. Владелец «Ювентуса» Джанни Аньелли однажды спросил Платини – «Мишель, вы курите?». На что последовал ответ – «Главное, что Бонини не курит».

Так почему же такой сильный футболист не играл в сборной Италии, почему его не было ни на золотом для итальянцев чемпионате мира 1982, ни в 1986, когда итальянцы бесславно сложили свои полномочия? Как вы уже догадались, Массимо Бонини был игроком сборной Сан-Марино. Макс отказался выступать за сборную Италии, мотивируя свой отказ тем, что он – санмаринец. И будет выступать за сборную Сан-Марино, когда она появится.

В восьмидесятые Сан-Марино не входило в ФИФА , и стало быть не могло иметь своей сборной. Лишь в 1990 году появилась национальная команда. Бонини дождался своего часа. Правда было ему тогда за тридцать и играл он уже не в «Ювентусе», а в куда более скромной «Болонье». Да и присутствие всего одного, пусть и выдающегося игрока, не могло помочь откровенно слабенькой команде. Сборная Сан-Марино была и остаётся одной из слабейших команд Европы. Так было и в тот период, когда Массимо возглавлял национальную команду.

Массимо Бонини родился в 1959 году в Сан-Марино, крохотном государстве, окружённом со всех сторон Италией. В Сан-Марино он и стал футболистом. Играл за местный клуб «Ювенес/Догана» и вытащил счастливый билетик – приглашение в итальянский клуб «Беллария», очень и очень скромный. Из серии D. Потом оказался в чуть менее скромном «Форли». А «Чезена», игравшая в серии В, выглядела для санмаринца почти гигантом.

Небольшая ремарка. Во время выступлений за «Чезену» Массимо на какое-то время забыл, что он санмаринец. Какой ни есть, а легионер, а путь иностранцам в итальянский футбол тогда был закрыт. Во всяком случае, Массимо не афишировал своего происхождения и играл за молодёжную сборную Италии. Немножко, но играл. Да и сборной Сан-Марино тогда ещё не было. Ни первой, ни молодёжной. Макс пахал в «Чезене» и помог «морским конькам» пробиться в Серию А. Одного года в элите Бонини хватило, чтоб получить приглашение в «Ювентус». «Бьянконери» искали замену Джузеппе Фурино. Постаревшему многолетнему капитану «Юве». И на протяжении семи сезонов Бонини был одним из важнейших игроков «старой синьоры». Три скудетто, Кубок Италии и четыре международных трофея – Кубок чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок были выиграны при его непосредственном участии.

В первом туринском сезоне Бонини был итальянцем и имел все шансы поехать на чемпионат мира в Испанию. К тому времени запрет на привлечение иностранных футболистов сняли, да и обладателю двух паспортов никакой лимит не грозил. Но Энцо Беарзот не спешил звать его в национальную команду. Но желания играть за Италию полузащитник туринцев не испытывал и продолжал мечтать о несуществующей сборной своей маленькой страны.