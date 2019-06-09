Похищение Европы

вчера, 11:29

О том, как сборная Греции неожиданно для всех выиграла первенство континента - в рассказе «Соккер.ру».

Сборная Греции долгое время представляла интерес лишь для собственных болельщиков. Команда, мечтой которой оставалось попадание на крупные турниры. Бывало, «Этники» осуществляла эту мечту - например, в 1980-м, когда греки пробились на чемпионат Европы. Или в 1994-м, когда греческая сборная впервые почтила своим участием финальную стадию чемпионата мира. Оба раза командой руководил тренер Алкетас Панагулиас.

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Но в обоих случаях греки ничем себя не проявили. Да и два выхода в высший свет – маловато для сборной с почти столетней историей. Как правило, «Этники» занимали третье место в отборочных группах, от которого ни толку, ни проку. После того, как в 2001 году греческая сборная провалила отборочный турнир чемпионата мира, в Федерации решили прибегнуть к радикальным мерам. А именно - пригласить на должность главного тренера именитого иностранного специалиста. Выбор был довольно велик – англичанин Терри Венейблс, итальянец Невио Скала, испанец Хавьер Клементе. Но конкурс выиграл германский специалист Отто Рехагель.

Немец Отто Рехагель не сразу заслужил признание у себя на родине. На заре своей тренерской карьеры молодой наставник дортмундской «Боруссии» получил увесистые 0:12 от «Боруссии» мёнхенгладбахской. Тогда над ним смеялась вся Западная Германия. Но через два года Отто выиграл Кубок ФРГ с «Фортуной» из Дюссельдорфа.

Но наибольшего успеха Рехагель добился в «Вердере». В Бремене он стал и «Королём Отто». Там он создал прекрасную команду, игравшую в яркий, результативный футбол. За 14 лет работы с бременским клубом Отто выиграл два чемпионских титула, три Кубка страны и привёл «островитян» к первой и пока единственной европейской победе – в Кубке кубков. Рехагеля едва ли не ежегодно приглашали в «Баварию», он столь же регулярно отвечал отказами. Но в 1995-м решился. О чём потом пожалел. Из-за разногласий с президентом мюнхенцев Францем Беккенбауэром «Король Отто» не доработал до конца сезона. Кубок УЕФА баварцы взяли под руководством «Кайзера Франца», но большую часть работы проделал именно Рехагель.

Отто отправился в «Кайзерслаутерн», где прошла большая часть карьеры Рехагеля-футболиста. «Красные черти» тогда впервые покинули Бундеслигу. «Король Отто» помог им вернуться через год. И непросто вернуться, а с ходу выиграть чемпионат. Но через два года Рехагелю пришлось уйти из «Кайзерслаутерна». Отдохнув от футбола около года, 62-летний на тот момент тренер решил впервые поработать со сборной. Да ещё не со своей, а с зарубежной.

Первый матч Греции с Рехагелем обернулся катастрофой – 1:5 от финнов в ничего не значившем уже отборочном матче. Неприятно, конечно. Зато немец получил представление, с кем ему предстоит работать. Греческие футболисты, приезжавшие в сборную чуть ли не отдохнуть от дел клубных, столкнулись с большими нагрузками. Рехагель порою выглядел дрессировщиком, порою учителем, доносившим подопечным азы футбола. Игроки ворчали, ныли, но куда было деваться.

Перед немецким тренером была поставлена задача – вывести сборную Греции на чемпионат Европы-2004. В товарищеских встречах греки смотрелись неплохо – ничьи со шведами и чехами, победа над бельгийцами и два выигрыша у румын. Но в первом же отборочном матче «Этники» проиграли в Афинах сборной Испании 0:2. Потом последовала поездка в Киев, и снова неудача – те же 0:2. После такого старта миссия «Короля Отто» выглядела невыполнимой.

Но обыграна в Афинах сборная Армении, и перед зимним перерывом таблица в группе 6 выглядела не столь печально. В 2003-м же греческая сборная и вовсе выдала блестящую серию побед именно в официальных матчах. Сначала были добыты три очка в Белфасте. Потом на протяжении недели «Этники» с одинаковым счётом 1:0 обыграли испанцев в Сарагосе и сборную Украины в Афинах. И вот сборная Греции уже первая в группе. Выиграв осенью у сборных Армении в гостях и у команды Северной Ирландии дома, греки выиграли отборочный турнир и завоевали путёвку в Португалию. Жребий был безжалостен, определив команду Рехагеля в группу А. Она же - «группа смерти», ибо в соперники грекам достались сборные Португалии, Испании и России. Греческая сборная считалась слабейшей в квартете. И по составу, и по опыту участия в крупных турнирах. А после 0:4 от голландцев в товарищеской встрече мало кто сомневался, что команде уготована роль статиста. Рехагель же держался с достоинством. Золотых гор не обещал. Говорил лишь, что его команда не разочарует.

Оставить ненужные споры

Пришла пора познакомиться со сборной Греции. Ворота были отданы 33-летнему рано поседевшему Антонису Никополидису из «Панатинаикоса». Или «Джорджу Клуни», как называли голкипера за внешнее сходство с голливудским актёром. Два других вратаря – высоченный дублёр «Клуни» в «Пао» Константинос Халкиас и Феоефаниос Катерьяннакис из «Олимпиакоса». Правый защитник Юркас Сейтаридис («Панатинаикос»). Вообще-то он Йоргас, но футболист слегка изменил своё имя в честь Юрия Гагарина. Слева играл Такис Фиссас, перебравшийся из «Пао» в «Бенфику». Основная пара центральных – Михалис Капсис ( АЕК ) – Траянос Деллас («Рома»). Также в заявку вошли Стиллианос Венетидис («Олимпиакос»), Никос Дабизас («Лестер») и Яннис Гумас («Панатинаикос»).

Опорные полузащитники – капитан команды Федорас (Тео) Загоракис ( АЕК ) и Ангелос Басинас («Панатинаикос»). Трои атакующих полузащитников – левый Стелиос Яннакопулос («Болтон»), Йоргос Карагунис («Интер») в центре и Костас Кацуранис ( АЕК ) справа. Запасные – Пантелис Кафес, Йоргос Георгиадис (оба «Олимпиакос»), Вассилиос Цартас и Вассилис Лакис (оба АЕК ).

И нападение Ангелос Харистеас («Вердер»), Зизис Вризас («Фиорентина»), Демис Николаидис ( АЕК ) и Димитриос Пападопулос («Панатинаикос»). Чаще на поле выходил Харистеас. Но иногда Ангелос уходил на фланг, а место в центре занимал мощный Вризас. Уроженец СССР , а именно города Чимкент Казахской ССР Дмитрий Пападопулос и Николаидис в основном довольствовались выходами на замены.

Демис Николаидис едва не взорвал сборную изнутри. АЕК , в котором выступал нападающий, находился на грани банкротства. Более того, капитан «орлов» Николаидис пару раз выручал клуб, перечисляя в казну гонорары свой жены – популярной греческой певицы Деспины Ванди. Разумеется, с ведома самой Деспины. Но весной 2004-го игроки АЕКа объявили забастовку, которую не поддержал Демис. Бывшие товарищи – Загоракис, Кацуранис, Капсис, Лакис и Цартас сочли Николаидиса штрейкбрехером. И поставили перед Рехагелем ультиматум – «или он, или мы». Тренеру пришлось приложить немало усилий, чтобы заморозить этот конфликт.

Плавание «пиратского корабля»

Грекам выпала честь сыграть в матче-открытии с хозяевами чемпионата. И они преподнесли первую сенсацию, обыграв португальцев 2:1. На седьмой минуте Йоргас Карагунис ударом с 25 метров застиг врасплох португальского вратаря Рикарду, а после перерыва Басинас реализовал пенальти. Криштиану Роналду уронил в собственной штрафной Сейтаридиса. В самом конце встречи юный Роналду поразил ворота седовласого Никополидиса, но отменить проигрыша своей команды будущая мегазвезда не смог. Победа греков 2:1 была оценена прессой как неожиданность. А самих победителей сравнили с «пиратским кораблём». Это прозвище сопровождало греков на протяжении всей кампании.

В игре с испанцами греки сначала выглядели неуверенно, допускали много ошибок. Одна из них привела к голу Фернандо Морьентеса. Капсис подарил мяч Раулю, а тот быстро нашёл напарника. Но поведя в счёте, сборная Испании успокоилась. Греки могли отыграться до перерыва. Но удар Вризаса принял на себя Карлос Марчена. Зато во втором тайме – Харистеас после передачи Цартаса отправил мяч в ворота Икера Касильяса. Не использовав с десяток голевых моментов, испанская сборная довольствовалась ничьей 1:1. Испанцы ещё не знали, что упустили шанс не только досрочно выйти из группы, но и обрекли себя на досрочный отъезд домой. После двух туров у сборной Испании и Греции по четыре очка, три у португальцев, и 0 – у нашей сборной, потерявшей шансы на попадание в четвертьфинал.

Сборная России обыграла греков 2:1. Но в параллельном матче сборная Португалии нанесла поражение испанцам, оставив соседей за бортом. Португальцы вышли с первого места, греки – со второго, угодив на сборную Франции. Надо ли было говорить, кто являлся фаворитом в этой встрече. Французы очень хотели доказать, что провал на ЧМ -2002 - всего лишь досадная случайность.

В первом тайме греки так засушили игру, что даже Зинедин Зидан ничего не мог поделать. Французы проснулись после перерыва. Несколько раз Грецию спас Никополидис, Капсис не позволил забить Тьерри Анри, остановив мяч на линии. Еще несколько ударов пришлись «в молоко». Греческая же сборная использовала едва ли не единственную возможность. Тео Загоракис выполнил навес на линию вратарской, откуда точно пробил Харистеас. Французы устремились отыгрываться, да какое там. Все подходы к воротам «пиратов» были перекрыты. Лишь в самом конце получил шанс Анри. Но и он не смог отравить мяч в сетку. А там финальный свисток подоспел, известивший о выходе греков в полуфинал.

Чехи, в составе которых играли опытнейший Карел Поборски, искусный Томаш Росицки, огромный Ян Коллер и блистательный Петр Чех, видели себя уже в финале. Но грекам понравилось быть ниспровергателями фаворитов. Выдержав 90 минут основного времени, греческая сборная овладела преимуществом в дополнительное. Несколько раз сборную Чехии выручил вратарь, но и Чех был бессилен против удара Траяноса Делласа со второго этажа. Согласно действовавшему в ту пору правилу «серебряного гола», матч был прекращён. Сказка продолжалась. Сборная Греции вышла в финал.

Сборная Португалии, проигравшая грекам в матче-открытии, жаждала реванша в решающем поединке. Сборная Греции и так уже прыгнула намного выше головы, пора бы и честь знать. Но португальцы снова наступили на те же грабли. Атака завязла в вязких оборонительных порядках соперника. Моментов у ворот Никополидиса возникало немного. Греки же выжидали момент для решающего укола. И на 57-й минуте Рикарду ошибся на выходе при розыгрыше углового, после чего Харистеас отправил мяч в сетку. Конечно, хозяева чемпионата завелись. Криштиану Роналду мог стать спасителем. Но юный футболист не использовал выход один на один, а потом пробил прямо в Делласа. Свисток немецкого судьи Маркуса Мерка возвестил о победе сборной Греции.

Впервые в истории сборная Греции выиграла европейское золото, предназначавшееся явно не ей. Но смелость, уверенность в своих силах, тренерский дар Отто Рехагеля а главное, желание совершить что-то великое, сделали своё дело. То, что никто не смог сотворить ни до них, ни после. Возможно, не всем пришлась по вкусу игр «пиратского корабля». Но о вкусах не спорят, а самое красивое – счёт на табло.