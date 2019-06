Таких больше не делают!

Легендарный Оливер Кан отмечает 50-й день рождения, а у «Соккер.ру» припасено несколько замечательных историй о немецком вратаре.

Андреас Меллер. От Кана не раз доставалось и форвардам противников, и собственным защитникам – мог дать пинка для концентрации, толкнуть или схватить за шею. В апреле 1999 года в матче с дортмундской «Боруссией» от Оливера досталось сразу трем «шмелям». Первым был Андреас Меллер, которого Кан решил поучить жизни после первого тайма: по его мнению, тот слишком много ныл и жаловался. Ловко схватив соперника за ухо на глазах арбитра, Оливер вызвал огонь трибун на себя, но даже не получил желтую карточку за эту выходку.

Брдарич Томас. Форвард «Байера» Томас Брдарич признавался, что испугался за свою жизнь, когда забил в ворота Кана после свистка (был зафиксирован спорный офсайд, Томас не услышал трель арбитра). Оливер вежливо попросил больше так не делать.

«Вул-Кан» и «Кинг-Кан». Клички, которыми Кана награждали в прессе и на трибунах из-за взрывного нрава и огромной силищи.

«Горилла». Из-за брутальной внешности и челюсти с нестандартным прикусом, из-за которой маленький Олли настрадался в детстве, футбольные фанаты прозвали его «Гориллой» и не раз угощали бананами. Как-то раз в Дортмунде, попав под очередной банановый дождь, Кан поднял с газона фрукт и съел его с таким искренним и животным аппетитом, что после этого банановые акции в Германии пошли на убыль.

Дикция. Неправильный прикус стал причиной проблем с дикцией, соседи и одноклассники постоянно подкалывали Олли на эту тему, но Кан с детства не страдал самоиронией и христианской терпимостью: шутники огребали от крепыша с буйным нравом и часто сами на время приобретали проблемы с прикусом и дикцией.

Евро-1996. Оливер – чемпион Европы 1996 года, правда, на турнире в Англии он не сыграл ни минуты, будучи дублером Андреаса Кепке.

Зидан. Оливер Кан считает тренера Зидана сенсацией и еще до возвращения Зизу в «Реал» говорил, что он – идеальный тренер для «Баварии». Стоит прислушаться, ведь говорит, возможно, будущий президент мюнхенского клуба (об этом ниже).

Игрок чемпионата мира. Такой титул достался Кану от ФИФА на ЧМ -2002. Правда, об индивидуальной награде было объявлено до финала, в котором Оливер пропустил два мяча от зубастого Роналдо, которого логичнее было признать главным героем мундиаля, а Германия проиграла Бразилии 0:2.

Карлсруэ и «Карлсруэ». Кан прочно ассоциируется с «Баварией», в которой он провел 14 лучших лет своей карьеры, но до этого почти 20 лет уроженец Баден-Вюртемберга находился в системе скромного клуба «Карлсруэ» - сначала как воспитанник, а потом и в качестве вратаря первой команды, выступавшей в ту пору в Бундеслиге.

Латыш. Долгое время это не было достоянием общественности, но Кан действительно тесно связан с прибалтийским государством, входившим в состав СССР . Причем это не какая-то далекая связь: дедушка и бабушка Оливера из Латвии, его отец Рольф появился на свет в городе Лиепая, а уже после этого семья переехала в Германию, где родился знаменитый вратарь.

«Манчестер Юнайтед». В середине «нулевых» МЮ остался без вратаря, удовлетворяющего высоким требованиям сэра Алекса Фергюсона, после ухода Бартеза, который тоже не был апологетом надежности, за перчатки первого номера соперничали Тим Ховард и Рой Кэрролл, пока в 2005-м не пришел Эдвин ван дер Сар. А годом раньше МЮ пытался заманить к себе Оливера Кана – безуспешно. «Барселона» тоже потерпела неудачу.

«В 2004 году я мог сменить клуб. „Барселона“ и „Манчестер Юнайтед“ делали мне одинаковые с финансовой точки зрения предложения. „Бавария“ дала мне всё, о чём я мог только мечтать, так зачем мне было менять команду и родную атмосферу? Я не из той категории ребят, которые меняют по 20 клубов за карьеру. Я хочу, чтобы меня идентифицировали с одним клубом. В конце карьеры я мог сказать, что являюсь мюнхенцем по духу».

Правда, много позже Оливер Кан признавался, что жалеет о том, что не откликнулся на зов сэра Алекса.

Нос Мирослава Клозе. Однажды от ярости Кана пострадал нос Мирослава Клозе. Дело было в 2004 году, форвард «Вердера» неправильно, по мнению Оливера, боролся за верховой мяч, и Кан с перекошенным лицом пошел отчитывать товарища по национальной сборной, придавая весомости своим словам воздействием на нос Миро. Хорошо, что у Клозе хватило выдержки, и он не спровоцировал Кана на действия, о которых Оливеру пришлось бы пожалеть по-крупному.

«Образцовый человек». Кан долгое время отказывался от использования своего образа в компьютерных играх, поэтому вместо него ворота «Баварии» в симуляторах защищал некто Йенс Мустерманн. Мустерманн можно перевести как «человек-образец», Йенс – это, наверное, в честь Леманна. Ха-ха!

Президент и председатель. Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что в 2021 году Кан должен занять его пост – председателя правления «Баварии», а ближайшие два года будут потрачены на обучение Оливера премудростям работы на этой должности. Чуть раньше говорили, что Кан станет президентом «Баварии» после ухода Ули Хенесса. В общем, в ближайшие годы Оливер снова начнет играть важную роль на первых рубежах мюнхенского гранда.

Руки. В своей штрафной площади и на линии ворот Кан играл руками изумительно, но однажды его переклинило настолько, что он сыграл по-вратарски у чужих ворот. «Бавария» проигрывала «Ганзе» 2:3, в концовке матча Оливер пошел на подачу углового и вколотил мяч в ворота двумя кулаками, словно на выходе сыграл. Маркус Мерк предъявил вратарю желтую карточку, которая стала для Кана второй в матче.

Свитер. Оливер Кан предпочитал вратарские свитера на пару размеров больше, чтобы ничто не стесняло движений во время матча.

Троллинг. К пятидесяти годам Оливер Кан перестал быть слишком суровым. Может и пошутить, и посмеяться, и потроллить Криштиану Роналду в «Твиттере».

Very cool @Cristiano! Selfie after #PORAUT. Fortunately there weren't any smartphone cameras when I was playing 😂 pic.twitter.com/CcPZi7nsJM