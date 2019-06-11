Жертва режима. Навас – лишний в «Реале»

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Зидан получил царские полномочия после возвращения на тренерский мостик «Реала», но в чем-то должен слушать «старших». «Соккер.ру» - о закате мадридской карьеры Наваса.

Это было славное приключение, Кейлор!

Наверное, уже можно подводить итоги пятилетней карьеры Наваса в Мадриде. И знаете, это было круто! Во-первых, переход Кейлора в «Реал» должен быть в числе лучших вратарских трансферов за всю историю футбола. Кроме шуток. Просто посмотрите, за какие деньги топ-клубы приобретают вратарей сейчас, и какую отдачу получают от этих трансферов. «Сливочные» пять лет назад приобрели Наваса за 10 миллионов евро у «Леванте», с Кейлором в воротах «Реал» провел поистине выдающийся отрезок в своей истории, выиграв три Лиги чемпионов кряду.

Кстати, из пяти сезонов костариканца на «Сантьяго Бернабеу» удачными для «Королевского клуба» получились три кампании, в которых он был основным, а два крайних сезона – первый и последний, когда он подменял Касильяса и соперничал с Куртуа, не принесли «Реалу» трофеев. Так что нет Наваса – нет кубков. Вообще, это удивительная и чудесная история о том, как скромный и религиозный парень из Коста-Рики, абсолютно лишенный звездности, только за счет таланта, трудолюбия и профессионализма добился ощутимых высот в карьере и вписал себя в историю великого клуба. Браво, Навас! В тебе сомневались, но ты оказался сильным во всех смыслах.

Пять лет борьбы

К концу пятилетки в «Реале» Навас не пошел на спад и не снизил к себе требования, более того, он обрел уверенность и спокойствие, что многих вратарей делает лучше после тридцати лет. Кейлору 32 года, но это не критичный возраст для голкипера, но у Флорентино Переса давно чесались руки заменить скромного костариканца кем-то условно «звездным». Перед сезоном 2015/16, когда главным тренером был марионеточный Бенитес, на «Сантьяго Бернабеу» должен был приехать Давид Де Хеа, но его трансфер сорвался в последнюю минуту.

Потом команду возглавил Зидан и сразу выиграл Лигу чемпионов, а потом еще одну и еще одну. Статус тренера-победителя давал Зизу право голоса, и он неоднократно отстаивал Кейлора Наваса, но прошлым летом взгляды Переса и Зидана на трансферную политику оказались диаметрально противоположными, поэтому французу пришлось уйти. Посадив в тренерское кресло новую марионетку, дон Флорентино продал Криштиану Роналду и привез в Мадрид Тибо Куртуа, чтобы заменить, наконец, надоевшего Наваса, который не имеет армии персональных фанатов за пределами родной страны и не рекламирует трусы в Инстаграме. Плохой вратарь, по мнению Переса.

Навас мог бы еще играть и играть в «Реале», но…

Зидан вернулся в команду, но встретился с вратарской дилеммой, которая досталась ему в наследство. Француз не любит конкуренцию на посту №1, он считает, что должен быть основной голкипер, уверенный в своем статусе, внутреннее состязание среди голкиперов не нужно. Встреть Зизу по возвращении все того же Наваса в окружении дублеров, полномочия костариканца в качестве главного стража ворота «Реала» были бы продлены, но теперь есть еще и Куртуа – тоже объективно классный голкипер, который почти на шесть лет моложе.

Это тяжелый выбор, но ставка на Куртуа объяснима: Тибо – один из сильнейших вратарей планеты в расцвете сил, грешно отказываться от него после всего одного сезона сотрудничества, такими кадрами не разбрасываются. Навас же явно не собирается быть вторым, он небезосновательно чувствует в себе силы играть на высоком уровне – пусть не в «Реале», но в составе другого именитого клуба. И кто осудит Кейлора за этот честолюбивый порыв? Более того, искренне хочется пожелать Навасу покинуть «Королевский клуб» и найти себе команду, где его сделают первым номером.

Уйти красиво

Теперь главное – чтобы все со всеми договорились, ведь трансферы случаются только тогда, когда все заинтересованные стороны довольны условиями. Чтобы облегчить себе поиск новой работы, Навас обратился к «Реалу» с просьбой отпустить его бесплатно, однако мадридцы не собираются так поступать, что, в общем-то, справедливо. Разве Кейлор слабый вратарь? Ничуть не бывало. Так почему бы его новому клубу не раскошелиться на довольно скромные по нынешним меркам 20 миллионов евро? Хотите Наваса – платите.

Сообщается об интересе к Навасу со стороны ПСЖ , «Манчестер Юнайтед» и «Бенфики». Впрочем, португальский клуб вряд ли потянет зарплату костариканца, который получает в Мадриде 5 миллионов евро в год, а на новом месте хотел бы зарабатывать 7 млн. Остаются французы и манкунианцы, и здесь на сцену снова выходит Давид Де Хеа, который этим летом может перебраться из МЮ в ПСЖ . Соответственно, если испанец остается на «Олд Траффорд», то Навас нужнее парижанам, если Давид переезжает во Францию, то уже «красные дьяволы» будут нуждаться в сильном вратаре. Это два самых вероятных направления для следующей главы в карьере Наваса.