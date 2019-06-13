Вспомнить всех! Французы в мадридском «Реале»

сегодня, 17:55

Ферлан Менди может стать третьим французом в основе «Реала», а Зидан хочет пригласить еще и Погба с Мбаппе. «Соккер.ру» изучил французский след в «Королевском клубе».

Самый «свежий» француз: Ферлан Менди (с 2019-го). 16-й представитель Франции в составе мадридского «Реала», он дебютирует за «сливочных» в 2019 году, а впервые соотечественник нового левого защитника сыграл за «Королевский клуб» более 100 лет назад. Трое из 16 носят одинаковую фамилию, и они близкие родственники, подавляющее большинство носителей французского гражданства в «Реале» не являются коренными представителями Франции. «Сливочные» имели дело с выходцами из Алжира, Польши, Сенегала, Мартиники, Мали, Конго, Новой Каледонии, Испании, Германии, которые выступали под французским флагом.

Первопроходец: Рене Пети (1914 – 1917). Ренато Пети де Ори появился на свет во французском Даксе, куда его беременная матушка-испанка отправилась на термальные источники. Отец Пети был французом, работал инженером железных дорог в Испании, поэтому футбольную карьеру Рене начал именно на Пиренеях, где быстро стал знаменитым, сыграв три сезона в составе «Королевского клуба» с 1914-го по 1917 год (29 матчей, 13 голов).

В некоторых источниках Пети даже называют «первой звездой „Реала“, при непосредственном участии тонкого плеймейкера и дриблера „Мадрид“ совершил переход от примитивной британской модели игры к испанскому варианту с большим количеством передач и индивидуальных действий. Рене, выросший в испанской среде, обычно игнорировал приглашения из сборной Франции, но на Олимпиаде-1920 в Антверпене все-таки сыграл за „трехцветных“, что позволяет считать его стопроцентным французом и первым представителем этой нации в „Реале“.

Массовка (<30 матчей)

Жан Лусиано (1950 – 1951). Уроженец Ниццы и легенда одноименного клуба провел в „Реале“ один сезон и отметился одним голом в 17 матчах. Героем мадридского двора не стал, зато завоевывал чемпионство с „Ниццей“ и как футболист, и как тренер.

Луи Хон (1950 – 1953). Ради выступлений за „Реал“ Хон отказался от выступлений за сборную Франции (в то время французы не вызывали игроков, выступавших за рубежом), но в Мадриде Луи не обрел счастья: на счету защитника 30 матчей за три года. Считается первым французским профессиональным футболистом, сыгравшим за „Реал“, он дебютировал раньше Лусиано и за шесть лет до Копа.

Тео Эрнандес (2017 – 2018). Младший брат Люки Эрнандеса, в сезоне-2017/18 был дублером Марсело на позиции левого защитника, в общей сложности провел 23 матча. В предыдущей кампании был командирован в Сан-Себастьян. У Тео контракт с „Реалом“ до 2023 года, но перспективы туманны, ведь пришел Менди, а еще не решена судьба Марсело и Регилона.

Люка Зидан и Энцо Зидан. У сыновей Зидана три матча на двоих за „Королевский клуб“. Вратарь Люка защищал ворота дважды, а хавбек Энцо вышел на замену в матче Кубка Короля и даже забил гол. Высот отца им, конечно, не достичь.

Запомнились (30 – 100 матчей)

Люсьен Мюллер (1962 – 1965). Полузащитник привлек внимание „Реала“ выступлениями за „Реймс“, в Мадриде отыграл три сезона в основе (92 матча, 3 гола), трижды стал чемпионом Испании, а потом ушел… в „Барселону“, где тоже был вполне успешен.

(1997 – 2000). Этот полузащитник сыграл 83 матча и забил 4 мяча за „Реал“. Карамбё – победитель двух розыгрышей Лиги чемпионов (1998 и 2000), причем в первом случае играл в основе в финальном матче от звонка до звонка. К слову, в 10 из 13 победных финалов Кубка/Лиги чемпионов в стартовом составе „Мадрида“ был хотя бы один француз.

(1999 – 2000). Анелька вышел в основе в финальном матче Лиги чемпионов в 2000 году, а в полуфинале его два мяча помогли „сливочным“ пройти „Баварию“. Несмотря на это, Николя в „Реале“ не задержался: мадридцев не устроил не столько уровень игры, сколько строптивый нрав и поведение француза за пределами поля. Относись Анелька к своим обязанностям профессиональнее, мог бы задержаться на „Сантьяго Бернабеу“ на более длительный срок.

Оставили глубокий след (100 – 200 матчей)

Раймон Копа (1956 – 1959). Пан Копашевский – суперзвезда своей эпохи, Раймон приехал в „Реал“ на три сезона (101 матч, 30 голов), в каждом из которых он поднимал над головой Кубок чемпионов. Раймон Копа – первый француз, выигравший „Золотой мяч“, и он сделал это, будучи футболистом „Реала“.

(2000 – 2003). Клод честно и неутомимо таскал рояль в „Реале“ в начале века, с ним в составе „сливочные“ завоевали 7 трофеев, но потом Флорентино Перес решил, что Клод хочет слишком большую зарплату (на самом деле нет), и француз ушел в „Челси“, где продолжит побеждать. Расставание с Макелеле до сих пор считается чуть ли не самой большой ошибкой Переса у руля президента „Реала“.

(2009 – 2012). Своего рода реинкарнация Макалеле. Ласс провел в „Реале“ три с половиной сезона, и хотя железно основным игроком никогда не был, активно помогал команде, выступая на разных позициях. Особенно рьяно универсализмом француза пользовался Жозе Моуриньо. В итоге Диарра собрал коллекцию испанских трофеев, сыграл 145 матчей и отправился в „Анжи“.

Легенды (>200 матчей)

Зинедин Зидан (2001 – 2006). В 227 матчах за „Реал“ Зидан забил 49 голов, а самый главный из них – в финале Лиги чемпионов против „Байера“ циркульным росчерком. Как футболист Зизу выиграл с „Мадридом“ 6 трофеев, а как тренер – уже 9, причем трижды подряд брал Лигу чемпионов. После короткой паузы Зидан снова у руля „Реала“, и болельщики верят, что вместе с ним вернутся победы. Именно Зинедин – архитектор нового „Реала“, в котором не последнюю роль будут играть его соотечественники. И не факт, что все французы, кому суждено прийти на „Сантьяго Бернабеу“, уже куплены.

Карим Бензема (с 2009 года). Карим Бензема в будущем сезоне может сыграть 500-й матч за „Реал“, сейчас на его счету 465 встреч и 222 забитых гола. Действующая легенда „Королевского клуба“, обладатель 17 трофеев, Бензема четырежды выигрывал с „Мадридом“ ЛЧ .

Рафаэль Варан (с 2011 года). Оказался в „Реале“ благодаря Зидану и вряд ли пожалел. Рафаэль – один из самых титулованных действующих футболистов на планете, он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, а в прошлом году стал чемпионом мира со сборной Франции. За „Реал“ сыграл 276 игр и забил 12 голов. Этим летом порывался уйти, но потом передумал.