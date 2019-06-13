Дзюба отправился на рыбалку и поймал карпа

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Нападающий «Зенита» и сборной России во время отпуска отправился на рыбалку.

Сезон открыт! Только я пожаловался, только негодовал, и вот, пожалуйста, — карп. У меня всегда так.

Артём Дзюба - на рыбалке 🐟 pic.twitter.com/7QacSABfqr — Сборная России (@TeamRussia) 13 июня 2019 г.