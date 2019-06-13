Дзюба отправился на рыбалку и поймал карпа

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба во время отпуска отправился на рыбалку.
Сезон открыт! Только я пожаловался, только негодовал, и вот, пожалуйста, — карп. У меня всегда так.
Ранее в любви к рыбалке признавался форвард ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани.
А на той рыбалке он лососей озерных выхватил,а оказалось нельзя,а он уже фото выложил и тут же попал в злостные браконьеры...))))
А на той рыбалке он лососей озерных выхватил,а оказалось нельзя,а он уже фото выложил и тут же попал в злостные браконьеры...))))
Ждём-с ответочку от Валерия Карпина.....
Ждём-с ответочку от Валерия Карпина.....