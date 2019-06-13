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Дзюба отправился на рыбалку и поймал карпа

сегодня, 09:48

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба во время отпуска отправился на рыбалку. 

Сезон открыт! Только я пожаловался, только негодовал, и вот, пожалуйста, — карп. У меня всегда так.

Ранее в любви к рыбалке признавался форвард ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Сергеевич вернулся1
   322 / 756
сегодня в 10:20
Щуку поймал он тогда). И, как в сказке, один герой, загадал три желания).
Не,щука была не в тот раз,да к тому же деревянной оказалась и желания не сбылись.))))
А на той рыбалке он лососей озерных выхватил,а оказалось нельзя,а он уже фото выложил и тут же попал в злостные браконьеры...))))
Аксинья
Аксинья ответил Jeck Denielse
   44 / 756
сегодня в 10:19
Зачёт.... Ждём-с ответочку от Валерия Карпина.....
Валера сходил к зубопротезисту и вставил себе золотые дзюбы...
cska1948
cska1948
   120 / 756
сегодня в 10:17
Карп - слишком громко сказано. Так, карпёнок.
Caniggia
Caniggia
   58 / 756
сегодня в 10:16
Я уж было подумал, что игрочишка Зюпка поймал тренеришку Валерку ну и отму...дохал, так немного, для профилактики.
Т34
Т34
   284 / 756
сегодня в 10:14
Выпендрился. Карп, похоже, штрафной, в размер не вписывается. А на "платнике" на размер, наверное, не смотрят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил rubinovyi2
   77 / 756
сегодня в 10:08
Щуку поймал он тогда). И, как в сказке, один герой, загадал три желания).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 756
сегодня в 10:01
Зачёт....
Ждём-с ответочку от Валерия Карпина.....
Zenit_84
Zenit_84
   73 / 756
сегодня в 09:58
Негодуй чаще
rubinovyi2
rubinovyi2
   322 / 756
сегодня в 09:56
Кержаков,тоже помнится сходил,как-то на рыбалку...,потом целый год мальков выращивал)))))
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   663 / 756
сегодня в 09:53
лучше бы на тренировку сходил и попал по мячу хоть раз
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   88 / 756
сегодня в 09:51
А потом пошел в пятерочку и купил майонезу. Зачем такую чушь вообще писать?
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