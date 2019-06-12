Рохо покинул Доминикану, где умерли четыре туриста

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Защитник «Манчестер Юнайтед» проводил отпуск в Доминиканской Республике, но был вынужден сменить место отдыха, когда узнал о смерти четырех туристов.

Футболист остановился в Hard Rock Hotel & Casino и на два дня отправился на рыбалку. А когда вернулся, узнал, что 67-летний Белл Уоллэйс, находившийся в том же отеле, отравился виски из мини-бара. Через три дня турист умер в больнице.

В соседних отелях было зафиксировано еще три смертельных случая.

По слухам, летом Рохо может покинуть «красных дьяволов».