Кто из ливерпульских победит? Главные вопросы КАН-2019

сегодня, 13:00

Уже завтра в Египте стартует Кубок Африканских Наций, перешедший на летнее время. «Соккер.ру» обозначает ключевые интриги турнира, где увидим Салаха, Мане и не только.

Падет ли проклятие чемпионов?

После того, как Египет выиграл три подряд Кубка Африки в 2006, 2008 и 2010 годах, трофей стали завоевывать сборные из Черной Африки. Замбия, Нигерия и Кот-д’Ивуар не просто не сумели отстоять свои титулы, они с треском проваливались на следующих турнирах: Замбия и Кот-д’Ивуар не вышли из группы в статусе чемпионов, а «Суперорлы» опозорились еще круче – не прошли квалификацию и не сыграли в финальной части следующего после чемпионства турнира. Теперь все взгляды нацелены на Камерун.

Два года назад «Неукротимые львы» стали сильнейшей командой Африки, выиграв в финале у Египта, а теперь едут в гости в Египет, чтобы защитить титул или хотя бы не ударить в грязь лицом, как предшественники. Кстати, тренер-победитель КАН-2017 – бельгиец Уго Брос, оставил сборную Камеруна после той победы, а у руля команды сейчас стоит Кларенс Зеедорф. Для кого-то это стало неожиданностью, а? Да и главную звезду команды вы запомнили по выступлениям в Лиге чемпионов – Андре Онана, вратарь «Аякса», а вот россыпи блестящих полевых игроков у Камеруна нет.

Прогноз «Соккер.ру»: Камерун не опозорится, тем более с этого розыгрыша в финальном турнире Кубка Африки выступает 24 команды, то есть в плей-офф можно выйти даже с третьего места в группе, а в квартете у камерунцев солидная Гана и «клиенты» - Бенин с Гвинеей-Бисау. Камерун при помощи Зеедорфа снимет позорное проклятие африканских чемпионов, но титул защитить не сумеет, потолок этой команды – полуфинал.

Станет ли победителем КАН-2019 кто-то из действующих победителей ЛЧ ?

Пока южноамериканские ливерпульцы Алиссон и Фирмино претендуют на Кубок Америки, трое их одноклубников из разных сборных попытаются завоевать Кубок Африки. Мохамед Салах выступит на домашнем для Египта турнире, Садио Мане представляет сборную Сенегала, у которого самый звездный состав на КАН-2019, еще есть Наби Кейта из Гвинеи, чье участие в континентальном форуме было под вопросом, однако полузащитник успел поправиться и готов играть. А ведь мог быть еще Жоэль Матип, но он порвал отношения со сборной Камеруна.

Для Сенегала сейчас очень хороший момент, чтобы выиграть первый Кубок Африки в своей истории, Гвинея вряд ли будет претендовать на победу, а вот Египет – самая титулованная сборная Африки, постарается завоевать восьмой титул в родных стенах. Кстати, два предыдущих домашних турнира «фараоны» выиграли, а у нынешней команды с одним из сильнейших футболистов современности в составе есть такие амбиции, тем более у руля сборной Египта теперь не Эктор Купер, обязательно проигрывающий в финалах.

Прогноз «Соккер.ру»: очень велики шансы, что один из победителей европейской Лиги чемпионов выиграет ценный трофей в составе национальной сборной. Давайте предположим, что Салах или Мане вернутся с КАН-2019 с трофеем, ведь именно их команды считаются фаворитами континентального чемпионата. Считайте, это ставка с двойным шансом.

Сколько забьет лучший снайпер КАН-2019?

В XXI веке на Кубках Африки лучшие бомбардиры забивали максимум 5 голов, но чаще останавливались на отметке в 4 или 3 точных удара. Именно по три гола забивали лучшие бомбардиры двух предыдущих розыгрышей: в 2017 году единоличным лидером стал конголезец Жуниор Кабананга, а двумя годами ранее сразу пять футболистов отличились по три раза. То же самое было и в 2012-м, только на КАН-2013 Эммануэль Эменике и Мубарак Вакасо забили по четыре мяча, кстати, оба поиграли в РПЛ . Неужели тренд продержится и на турнире в Египте?

Прогноз «Соккер.ру»: нужно помнить, что этот турнир не такой, как предыдущие: число участников выросло с 16 до 24 команд. Это означает не только большее количество матчей (сборные, дошедшие до полуфинала, проведут по семь встреч), но и появление более слабых команд, которые будут много пропускать. 100%, что лучший бомбардир КАН-2019 забьет больше трех голов, более того, может быть обновлен рекорд результативности турниров в XXI веке.

Кубок Африканских Наций ознаменуется сенсациями?

Во-первых, нужно определиться, что считать сенсациями. По крайней мере, на групповом этапе.

Группа A. Египет, ДР Конго, Уганда, Зимбабве. Если Уганда или Зимбабве займут одно из двух первых мест, то преподнесут сюрприз.

Группа B. Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди. Увидеть Мадагаскар или Бурунди в плей-офф будет весьма неожиданно.

Группа C. Сенегал, Алжир, Кения, Танзания. Фавориты этого квартета очевидны, переход Кении или Танзании в верхнюю часть таблицы станет чудом.

Группа D. Марокко, Кот-д’Ивуар, ЮАР , Намибия. Удивимся, если Намибия займет не последнее место.

Группа E. Тунис, Мали, Ангола, Мавритания. Мавритания должна оказаться на последней строчке. И только там.

Группа F. Камерун, Гана, Бенин, Гвинея-Бисау. Две последние команды не должны заползти в верхнюю половину турнирной таблицы, чтобы не нарушить расстановку сил «на бумаге».

Прогноз «Соккер.ру»: без сенсаций не обойдется – это же Африка, тут не верят в предначертанное прогнозами! Хотя, это утверждение рождает логический парадокс, ведь мы как раз делаем прогноз. Наверняка будут неожиданности, но кто именно из «ноунеймов» выстрелит, а кто из весомых сборных провалится знать нам заранее не дано, но каждый может выбрать себе сборную-андердога и представить ее успех. Я, пожалуй, выберу Мадагаскар во славу короля Джулиана!