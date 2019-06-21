Кто выиграет Кубок Африканских Наций-2019?

Сегодня в Египте стартует чемпионат Африки, а «Соккер.ру» разламывает печенье с предсказанием. Мы тут вычитали, что Кубок Африканских Наций достанется сборной…
Фавориты и аутсайдеры. Букмекеры
Главным фаворитом Кубка Африканских Наций-2019 считаются хозяева турнира – египтяне. «Фараоны» побеждали в двух из трех чемпионатов континента на родной земле, кроме того, они являются самой титулованной командой Африки, а еще у Египта очень сильная команда с толковым тренером Агирре и одним из сильнейших игроков современности Мохамедом Салахом. На победу египтян можно поставить по коэффициенту 4.95, что составляет вероятность 20%.
На втором месте в списке букмекерских фаворитов идет команда, за которую выступает другой форвард «Ливерпуля» - Садио Мане. Речь, конечно же, о Сенегале, чей возможный успех оценен коэффициентом 6.5 (15%). Тройку замыкают вечные неудачники Кубков Африки – «черные звезды» из Ганы, на их победу можно поставить за 7.5 (13%). О шансах остальных команд вы узнаете из приведенной ниже таблицы:
|
###
|
Команда
|
Коэффициент
|
Шансы в процентах*
|
1
|
Египет
|
4.95
|
20%
|
2
|
Сенегал
|
6.5
|
15%
|
3
|
Гана
|
7.5
|
13%
|
4
|
Нигерия
|
9
|
11%
|
5
|
Кот-д’Ивуар
|
9.5
|
10.5%
|
6
|
Марокко
|
10
|
10%
|
7
|
Алжир
|
13
|
7.7%
|
8
|
Камерун
|
13
|
7.7%
|
9
|
Мали
|
15
|
6.7%
|
10
|
Тунис
|
15
|
6.7%
|
11
|
ДР Конго
|
21
|
4.8%
|
12
|
Гвинея
|
22
|
4.5%
|
13
|
ЮАР
|
29
|
3.4%
|
14
|
Ангола
|
80
|
1.3%
|
15
|
Бенин
|
86
|
1.2%
|
16
|
Кения
|
110
|
0.9%
|
17
|
Уганда
|
110
|
0.9%
|
18
|
Зимбабве
|
120
|
0.83%
|
19
|
Мавритания
|
125
|
0.8%
|
20
|
Гвинея-Бисау
|
150
|
0.67%
|
21
|
Бурунди
|
190
|
0.52%
|
22
|
Мадагаскар
|
195
|
0.51%
|
23
|
Танзания
|
210
|
0.47%
|
24
|
Намибия
|
220
|
0.45%
*вероятности указаны с учетом букмекерской маржи.
Кубок Африки – турнир, поклоняющийся непредсказуемости. Если говорить о широком списке претендентов на победу, то их добрый десяток – почти половина участников турнира. Не только Египет, Сенегал и Гана могут одержать победу. Разве слабые команды у Кот-д’Ивуара, Марокко и Нигерии? А ведь есть еще Алжир с Риядом Марезом, действующий чемпион Камерун, Мали и Тунис. Веселая и разношерстная компания, у каждой команды есть свои козыри и слабости.
Фавориты и аутсайдер. «Соккер.ру»
Относительно двух главных фаворитов КАН-2019 полностью соглашусь с букмекерами. В пользу сборной Египта сыграют еще и родные стены, а ведь изначально турнир должен был пройти на родине действующих победителей – в Камеруне. Кстати, именно Египет и Камерун играли в финале КАН-2017, который проходил в Габоне. «Фараонам» помогут не только неистовые болельщики, но и североафриканский климат, который разительно отличается от центра и юга континента. Есть мнение, что это даст преимущество не только Египту, но и другим североафриканским командам – Тунису, Марокко, Алжиру.
С другой стороны, за тот же Сенегал играет много футболистов с опытом выступлений в Европе, для них внешние условия точно не станут проблемой – ко всему привычны. «Львы Теранги» с Садио Мане и Калиду Кулибали должны претендовать на победу на КАН-2019, а вот от Кот-д’Ивуара как-то не ждем подвигов, хотя у «слонов» второй по стоимости состав на турнире. Но они-то и в лучшие годы с Дрогба и Туре не могли дотянуться до победы, а сейчас и подавно. К тому же, у ивуарийцев нет сильного вратаря, а это большая проблема на краткосрочном турнире. Еще одни вечные страдальцы – ганские «черные звезды», по крайней мере, в нашей тройке фаворитов их не будет.
Нигерийцы могут выстрелить, если их не добьет разбалансировка между обороной и атакой (в пользу последней). Учитывая все факторы, в том числе место проведения турнира, вслед за двойкой явных фаворитов поставлю сборные Марокко и Алжира, у которых есть в наличии яркие игроки вроде Мареза, Зийеха, Браими, Хакими, Мазруаи и других. Пожалуй, шансы марокканцев оценю даже выше. Лишь бы удача не отворачивалась от них так же, как на ЧМ-2018. А вот с пятым претендентом сложнее – это может быть и Нигерия, и Гана, и Камерун, побеждавший два года назад, и еще одна североафриканская команда – Тунис.
Топ-5 фаворитов Кубка Африканских Наций 2019 по версии «Соккер.ру»:
1. Египет
2. Сенегал
3. Марокко
4. Алжир
5. Гана
Шутки ради. Виртуальный розыгрыш Кубка Африканских Наций 2019
Группа A. Египет – A1, ДР Конго – A2, Зимбабве – A3, Уганда – A4.
Группа B. Нигерия – B1, Гвинея – B2, Мадагаскар – B3, Бурунди – B4.
Группа C. Сенегал – C1, Алжир – C2, Кения – C3, Танзания – C4.
Группа D. Марокко – D1, Кот-д’Ивуар – D2, ЮАР – D3, Намибия – D4.
Группа E. Тунис – E1, Мали – E2, Ангола – E3, Мавритания – E4.
Группа F. Гана – F1, Камерун – F2, Бенин – F3, Гвинея-Бисау – F4.
Сборные Мадагаскара и Зимбабве вылетают после группового турнира, четыре другие команды, занявшие третьи места, продолжают борьбу.
Плей-офф (согласно известной сетке)
|
1/8 финала
|
Четвертьфиналы
|
Полуфиналы
|
Финал
|
ДР Конго
|
|
|
|
Алжир
|
Алжир
|
|
|
Марокко
|
Марокко
|
|
|
Ангола
|
|
Марокко
|
|
Нигерия
|
|
Нигерия
|
|
Кения
|
Нигерия
|
|
|
Гана
|
Гана
|
|
|
Мали
|
|
|
Марокко
|
Тунис
|
|
|
Сенегал
|
Кот-д’Ивуар
|
Тунис
|
|
|
Сенегал
|
Сенегал
|
|
|
Бенин
|
|
Сенегал
|
|
Гвинея
|
|
Египет
|
|
Камерун
|
Камерун
|
|
|
Египет
|
Египет
|
|
|
ЮАР
|
|
|
Фаворит – не значит победитель! Неинтересно подгонять виртуальный розыгрыш под победу главного претендента «на бумаге», должна же быть интрига и неожиданности. По нашей сетке выходит так, что в четвертьфинале состоится повторение финала предыдущего розыгрыша Камерун – Египет, и здесь «фараоны» возьмут реванш, а вот в полуфинальном столкновении двух главных фаворитов турнира Сенегал с Садио Мане окажется сильнее Египта с Мохамедом Салахом. Сенегальцы свое поражение потерпят в финале от Марокко, который вырвется из тени и выиграет Кубок Африки во второй раз в истории. А почему бы и нет?