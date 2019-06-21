Кто выиграет Кубок Африканских Наций-2019?

сегодня, 13:00

Сегодня в Египте стартует чемпионат Африки, а «Соккер.ру» разламывает печенье с предсказанием. Мы тут вычитали, что Кубок Африканских Наций достанется сборной…

Фавориты и аутсайдеры. Букмекеры

Главным фаворитом Кубка Африканских Наций-2019 считаются хозяева турнира – египтяне. «Фараоны» побеждали в двух из трех чемпионатов континента на родной земле, кроме того, они являются самой титулованной командой Африки, а еще у Египта очень сильная команда с толковым тренером Агирре и одним из сильнейших игроков современности Мохамедом Салахом. На победу египтян можно поставить по коэффициенту 4.95, что составляет вероятность 20%.

На втором месте в списке букмекерских фаворитов идет команда, за которую выступает другой форвард «Ливерпуля» - Садио Мане. Речь, конечно же, о Сенегале, чей возможный успех оценен коэффициентом 6.5 (15%). Тройку замыкают вечные неудачники Кубков Африки – «черные звезды» из Ганы, на их победу можно поставить за 7.5 (13%). О шансах остальных команд вы узнаете из приведенной ниже таблицы:

### Команда Коэффициент Шансы в процентах* 1 Египет 4.95 20% 2 Сенегал 6.5 15% 3 Гана 7.5 13% 4 Нигерия 9 11% 5 Кот-д’Ивуар 9.5 10.5% 6 Марокко 10 10% 7 Алжир 13 7.7% 8 Камерун 13 7.7% 9 Мали 15 6.7% 10 Тунис 15 6.7% 11 ДР Конго 21 4.8% 12 Гвинея 22 4.5% 13 ЮАР 29 3.4% 14 Ангола 80 1.3% 15 Бенин 86 1.2% 16 Кения 110 0.9% 17 Уганда 110 0.9% 18 Зимбабве 120 0.83% 19 Мавритания 125 0.8% 20 Гвинея-Бисау 150 0.67% 21 Бурунди 190 0.52% 22 Мадагаскар 195 0.51% 23 Танзания 210 0.47% 24 Намибия 220 0.45%

*вероятности указаны с учетом букмекерской маржи.

Кубок Африки – турнир, поклоняющийся непредсказуемости. Если говорить о широком списке претендентов на победу, то их добрый десяток – почти половина участников турнира. Не только Египет, Сенегал и Гана могут одержать победу. Разве слабые команды у Кот-д’Ивуара, Марокко и Нигерии? А ведь есть еще Алжир с Риядом Марезом, действующий чемпион Камерун, Мали и Тунис. Веселая и разношерстная компания, у каждой команды есть свои козыри и слабости.

Фавориты и аутсайдер. «Соккер.ру»

Относительно двух главных фаворитов КАН-2019 полностью соглашусь с букмекерами. В пользу сборной Египта сыграют еще и родные стены, а ведь изначально турнир должен был пройти на родине действующих победителей – в Камеруне. Кстати, именно Египет и Камерун играли в финале КАН-2017, который проходил в Габоне. «Фараонам» помогут не только неистовые болельщики, но и североафриканский климат, который разительно отличается от центра и юга континента. Есть мнение, что это даст преимущество не только Египту, но и другим североафриканским командам – Тунису, Марокко, Алжиру.

С другой стороны, за тот же Сенегал играет много футболистов с опытом выступлений в Европе, для них внешние условия точно не станут проблемой – ко всему привычны. «Львы Теранги» с Садио Мане и Калиду Кулибали должны претендовать на победу на КАН-2019, а вот от Кот-д’Ивуара как-то не ждем подвигов, хотя у «слонов» второй по стоимости состав на турнире. Но они-то и в лучшие годы с Дрогба и Туре не могли дотянуться до победы, а сейчас и подавно. К тому же, у ивуарийцев нет сильного вратаря, а это большая проблема на краткосрочном турнире. Еще одни вечные страдальцы – ганские «черные звезды», по крайней мере, в нашей тройке фаворитов их не будет.

Нигерийцы могут выстрелить, если их не добьет разбалансировка между обороной и атакой (в пользу последней). Учитывая все факторы, в том числе место проведения турнира, вслед за двойкой явных фаворитов поставлю сборные Марокко и Алжира, у которых есть в наличии яркие игроки вроде Мареза, Зийеха, Браими, Хакими, Мазруаи и других. Пожалуй, шансы марокканцев оценю даже выше. Лишь бы удача не отворачивалась от них так же, как на ЧМ -2018. А вот с пятым претендентом сложнее – это может быть и Нигерия, и Гана, и Камерун, побеждавший два года назад, и еще одна североафриканская команда – Тунис.

Топ-5 фаворитов Кубка Африканских Наций 2019 по версии «Соккер.ру»:

1. Египет

2. Сенегал

3. Марокко

4. Алжир

5. Гана

Шутки ради. Виртуальный розыгрыш Кубка Африканских Наций 2019

Группа A. Египет – A1, ДР Конго – A2, Зимбабве – A3, Уганда – A4.

Группа B. Нигерия – B1, Гвинея – B2, Мадагаскар – B3, Бурунди – B4.

Группа C. Сенегал – C1, Алжир – C2, Кения – C3, Танзания – C4.

Группа D. Марокко – D1, Кот-д’Ивуар – D2, ЮАР – D3, Намибия – D4.

Группа E. Тунис – E1, Мали – E2, Ангола – E3, Мавритания – E4.

Группа F. Гана – F1, Камерун – F2, Бенин – F3, Гвинея-Бисау – F4.

Сборные Мадагаскара и Зимбабве вылетают после группового турнира, четыре другие команды, занявшие третьи места, продолжают борьбу.

Плей-офф (согласно известной сетке)

1/8 финала Четвертьфиналы Полуфиналы Финал ДР Конго Алжир Алжир Марокко Марокко Ангола Марокко Нигерия Нигерия Кения Нигерия Гана Гана Мали Марокко Тунис Сенегал Кот-д’Ивуар Тунис Сенегал Сенегал Бенин Сенегал Гвинея Египет Камерун Камерун Египет Египет ЮАР

Фаворит – не значит победитель! Неинтересно подгонять виртуальный розыгрыш под победу главного претендента «на бумаге», должна же быть интрига и неожиданности. По нашей сетке выходит так, что в четвертьфинале состоится повторение финала предыдущего розыгрыша Камерун – Египет, и здесь «фараоны» возьмут реванш, а вот в полуфинальном столкновении двух главных фаворитов турнира Сенегал с Садио Мане окажется сильнее Египта с Мохамедом Салахом. Сенегальцы свое поражение потерпят в финале от Марокко, который вырвется из тени и выиграет Кубок Африки во второй раз в истории. А почему бы и нет?