Краткий справочник Кубка Африканских Наций 2019

сегодня, 19:00

Еще один крупный международный турнир этого лета пройдет в Африке. «Соккер.ру» не оставляет без внимания сходку сильнейших команд Африки, которая пройдет в Египте.

Важные важности и любопытные мелочи

- Это 32-й розыгрыш Кубка Африканских Наций! Впервые сильнейшую команду Африки выявили в 1957 году, с тех пор турниры проводятся в среднем каждые два года.

- В пятый раз КАН примет Египет (считая 1959 год, когда Египет был частью ОАР), и «фараоны» выиграли три из четырех предыдущих домашних турниров, в том числе два последних (в 1986-м и 2006-м годах).

- Впервые в финальном турнире Кубка Африканских Наций примут участие 24 команды (в двенадцати последних розыгрышах было по 16).

- КАН-2019 должен был пройти в Камеруне, но в конце прошлого года Камерун лишили этого права из-за срыва графиков по строительству стадионов. Только в начале этого года стало известно, что Кубок Африки пройдет в Египте.

- Впервые в новейшей истории КАН состоится летом, хотя мы привыкли, что этот турнир играется в начале календарного года, кроме того, изначальные сроки (15 июня – 13 июля) были сдвинуты на неделю вперед из-за Рамадана.

- Действующий чемпион Африки – Камерун. В финале прошлого розыгрыша «неукротимые львы» оказались сильнее сборной Египта, на чьей земле теперь будут защищать титул.

- Сборная Египта – самая титулованная в Африке, у «фараонов» 7 чемпионских титулов, 5 раз на высшую ступень пьедестала почета поднимался Камерун. А больше всего медалей у Нигерии: 3 золотых комплекта, 4 серебряных и 7 бронзовых.

- Лучший бомбардир в истории Кубков Африканских Наций известный бродяга Самуэль Это'О. Экс-форвард «Барселоны», «Интера», «Анжи» и «Челси» настрелял 18 голов. Сэмми забивал на каждом из шести турниров, в которых принимал участие.

- Египтянин Ахмед Хассан и камерунец Ригоберт Сонг – рекордсмену по числу участий в Кубках Америки. Эти бравые гвардейцы играли на восьми турнирах, причем на одних и тех же – их карьеры развивались параллельными курсами.

- Мадагаскар, Мавритания и Бурунди никогда прежде не играли в финальных турнирах Кубков Африканских Наций. На КАН-2019 они дебютируют.

Возраст участников

Самая возрастная команда: сборная Мадагаскара – 29.1 лет

Самый опытный состав у одного из дебютантов Кубка Африки – сборной Мадагаскара. Здесь в основном футболисты, выступающие в низших французских дивизионах, восемь футболистов старше 30 лет, а самым возрастным является 35-летний защитник «Лиона» Жереми Морель, у которого на закате карьеры обнаружились мадагаскарские корни.

Самая молодая команда: сборная Мали – 24.7 лет

Самая молодая команда на турнире сборная Мали, хотя средний возраст 24.7 лет – это скорее время наступающей зрелости, так что совсем «зеленых» команд на турнире не найдете. Непосредственно на показатель «орлов» влияет тот факт, что в команде нет футболистов старше 29 лет.

Самый возрастной футболист: Наби Яттара (Гвинея) – 35 лет и 6 месяцев

В Кубке Африки примут участие шесть 35-летних футболистов 1984 года рождения, но, когда счет пошел на дни, самым возрастным из них оказался гвинейский вратарь Наби Яттара, родившийся в январе.

Самый молодой футболист: Марк Ламти (Тунис) – 18 лет и 6 месяцев

Три 18-летних футболиста заявлены на Кубок Африки, но Мохамед Амисси из Бурунди и Эдимар Виейра из Гвинеи-Бисау родились в 2000 году, а Марк Ламти – в 2001-м. Центральный защитник под два метра ростом представляет леверкузенский «Байер», за главную команду которого пока не играл, зато во взрослой сборной Туниса уже дебютировал.

Деньги, деньги, деньги (по версии «Трансфермаркта»)

Самая дорогая команда: сборная Сенегала – 386.4 миллиона евро

В распоряжении Алиу Сиссе самый дорогой состав на Кубке Африки, правда, больше 50% стоимости составляют два футболиста – Садио Мане (120 млн) и Калиду Кулибали (75 млн). Впрочем, есть и другие известные ребята, пусть и не такого калибра. Не удивительно, что сборную Сенегала называют в числе главных фаворитов на победу в Кубке Африканских Наций.

Самая дешевая команда: сборная Мавритании – 4.25 миллионов евро

Оценочная стоимость футболистов сборной Мавритании в 91 раз ниже, чем у сенегальцев. Это еще ничего, на Кубке Америки разрыв между самой дорогой и самой дешевой командой был больше.

Самый дорогой игрок: Мохамед Салах (Египет) – 150 миллионов евро

Два самых дорогих футболиста на КАН-2019 представляют «Ливерпуль», и, конечно, одна из главных интриг турнира заключается в том, встретятся ли Мохамед Салах и Садио Мане? Возможно, именно им и их командам предстоит разыграть титул.

Тренеры

- 30% тренеров на КАН-2019 – французы. Семь специалистов из Франции будут работать на турнире в Египте. Не рекорд ли это часом?

- Также среди наставников можно встретить немца, голландца, бельгийца, мексиканца, шотландца и серба. Это если говорить о тех, кто не представляет африканские нации.

- Тренер сборной Намибии Рикардо Маннетти десять дней назад отметил шестую годовщину пребывания у руля главной команды своей страны. Он дольше всех держится на посту среди всех тренеров КАН-2019.

- Ален Жиресс возглавил сборную Туниса в декабре 2018 года, то есть тренирует эту команду всего полгода. К слову, Тунис – четвертая африканская сборная для француза после Мали (эту команду Ален возглавлял дважды), Габона и Сенегала.

Формат турнира

На групповой стадии 24 команды разделены на шесть групп по четыре команды, в 1/8 финала выходят по две лучшие сборные из каждого квартета, а также четыре из шести команд, занявших третьи места, с лучшими турнирными показателями. С 1/8 финала матчи будут проводиться по привычной системе на выбывание до тех пор, пока не определится победитель. А еще за участниками Кубка Африки будет следит «Большой брат». И вы тоже присоединяйтесь!