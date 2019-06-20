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+ Влашич и Вильена. Рекордные покупки российских клубов

сегодня, 21:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Халк
Халк
Нападающий
Витсель Аксель
Витсель Аксель
Полузащитник

Не успел закончиться июнь, а ЦСКА и «Краснодар» побили свои трансферные рекорды. «Соккер.ру» освежает в памяти имена самых дорогих новичков отечественных команд.  

«Зенит». Халк и Аксель Витсель – 40 млн евро

В последнем интервью Леонида Федуна, которое вызвало огромный резонанс, много бреда и жалоб, например, но есть и полезные мысли. В частности, владелец «Спартака» напоминает, что сумма трансфера, которую один клуб платит другому, далеко не всегда является полной стоимостью сделки, потому что есть еще подъемные, агентские и прочие выплаты. Парни в комментариях обязательно напишут, что это какая-то спартаковская система платить всем подряд, но на самом деле нет, хотя размер комиссионных действительно напрямую зависит от качества переговорщиков.

Так вот, мы не знаем, в какую сумму точно обошлись «Зениту» Халк и Витсель, купленные в 2012 году. «Трансфермаркт» говорит о 40 миллионах евро за каждого, хотя очевидно, что при тогдашней рыночной стоимости футболистов и с учетом российской надбавки «Зенит» слишком легко отделался бы. «Бенфика» и «Порту» действительно получили по 40 миллионов, это даже Football Leaks подтвердил позднее, но наивно будет полагать, что денежные операции производились строго между клубами. Впрочем, чего не знаем – того не знаем. Халк и Витсель стоили по 40 миллионов, они рекордно дорогие новички «Зенита» и всея РПЛ.

«Анжи». Виллиан – 35 млн евро

Смотришь, какие футболисты играли в РПЛ каких-то пять-шесть лет назад и хочется воскликнуть: «Верните мой 2013-й!» Суперзвездами лиги были не только зенитовцы Халк и Витсель, но и футболисты «Анжи», где играли Это’О и Виллиан. Переход Самуэля из «Интера» стоил огромных денег, но сумма компенсации составила 27 миллионов евро, в то время как за Виллиана «Шахтеру» пришлось отвалить 35 миллионов. Бразилец поиграл в России всего полгода, дождался смены курса в «Анжи» и отправился в «Челси» за те же деньги. Тот, кто начал интересоваться футболом в последние пару лет, наблюдал только мучения махачкалинцев в последние сезоны и не стремился заглянуть в прошлое, сейчас очень удивился. Есть среди нас такие?

«Рубин». Карлос Эдуардо – 20 млн евро

Обратите внимание, что тройка рекордных трансферов лиги не у московских клубов, здесь Санкт-Петербург, Махачкала и Казань. Сейчас 20 миллионов евро – это годовой бюджет «Рубина», а в 2010-м казанцы могли позволить себе вывалить такую сумму за одного игрока. Снова имеем дело с бразильцем: Карлос Эдуардо пришел в «Рубин» из «Хоффенхайма». Трансфер получился крайне неудачным. Атакующий полузащитник не оправдал щедрую трату, но все шесть лет тянул из «Рубина» деньги по контракту, пока не ушел свободным агентом.

«Динамо». Александр Кокорин – 19 млн евро

Наконец, в нашей истории появляется московский клуб, причем не «Спартак», ЦСКА или «Локомотив», у которых есть титулы в российскую эпоху, а «Динамо», чьи мечты о кубках только возобновляются с возвращением в Петровский парк и в лоно ВТБ. Трансфер Кокорина в 2013 году получился необычным: в июле «Динамо» продало Александра за 19 миллионов в «Анжи», чтобы в августе после реформации в махачкалинском клубе выкупить форварда обратно за аналогичную сумму. Таким образом, «Динамо» осуществило свой рекордный трансфер на внутреннем рынке, а если говорить о самой большой покупке извне, то это будет португалец Манише, купленный в 2005 году за 16 миллионов евро.

ЦСКА. Никола Влашич – 15.7 млн евро

Признаюсь, не верил, что ЦСКА удастся подписать Влашича на постоянной основе, учитывая его стоимость, однако армейцы приятно удивили, оставив сильного и прогрессирующего хорвата в РПЛ. Вероятно, фигурирующая в прессе сумма – почти 16 миллионов евро, не является окончательной. Возможно, «Эвертон» еще претендует на бонусы в случае успешных выступлений Николы или на часть суммы от последующей продажи. Так или иначе, здорово, что ЦСКА смог себе позволить такую трату и оставить сильного футболиста в РПЛ.

«Локомотив». Мбарк Буссуфа – 15 млн евро

Кругленькую сумму заплатил «Локомотив» в кассу «Анжи», когда выкупал трансфер марокканского хавбека. А этим летом железнодорожники, можно сказать, повторили рекорд, выкупив Гжегоша Крыховяка, только за поляка заплатили в два этапа: 2.5 миллиона год назад за аренду на сезон и теперь 12.5 млн по опции выкупа. В сумме получаются те же 15 миллионов, просто разбитые на два транша.

«Спартак». Фернандо – 12.5 млн евро

«Спартак» позиционирует себя как постоянный претендент на чемпионство, но при этом «красно-белые» редко тратились на действительно классных футболистов. «Спартак» всего шесть раз платил за футболистов 10 миллионов евро и больше, среди таких новичков самым дорогим стал Фернандо, здесь же Квинси, МакГиди и Эменике. Эти четверо неплохо себя проявили, чего не скажешь о Парехе и Педро Роше, но все-таки «Спартак» мог добиться большего, если бы вместо каждых трех середнячков покупал одного действительно сильного игрока. Суммарно-то потрачено много денег, но настоящих «топов», с которыми можно бороться за чемпионство - раз, два и обчелся.

«Краснодар». Тонни Вильена – 9 млн евро

Еще несколько часов назад самыми дорогими новичками «Краснодара» были южноамериканцы – Кристиан Куэва и Вандерсон, но переход футболиста сборной Нидерландов Тонни Вильены из «Фейноорда» в «Краснодар» молнией разрезал информационное пространство. Голландец обошелся «быкам» не дешевле 9 миллионов евро.

«Кубань». Ласина Траоре – 6 млн евро

И «Кубань», почившая в бозе, когда-то могла позволить себе такие трансферы. Сотрудничество с Траоре не для всех клубов получилось успешным, но не для «Кубани», в составе которой Ласина регулярно забивал. Кроме того, через полтора года краснодарцы продали Траоре «Анжи» втрое дороже – за 18 миллионов евро.

ФК «Москва». Макси Моралес – 5 млн евро

И еще один трансфер ныне несуществующего клуба. ФК «Москва» больше всего любил аргентинцев, самым дорогим из которых стал Макси Моралес, купленный у «Расинга» за 5 миллионов евро. В Москве аргентинец провалился, пришлось отправлять его на родину, сначала в аренду, а потом и с концами. Но потом Моралес еще раз пересек океан и здорово отыграл пять сезонов в Серии A за «Аталанту».

Рекордные трансферы российских клубов

Клуб

Футболист(ы)

Сумма рекордной покупки (млн евро)

1

«Зенит»

Халк (Бразилия), Витсель (Бельгия)

40

2

«Анжи»

Виллиан (Бразилия)

35

3

«Рубин»

Карлос Эдуардо (Бразилия)

20

4

«Динамо»

Александр Кокорин (Россия)

19

5

ЦСКА

Никола Влашич (Хорватия)

15.7

6

«Локомотив»

Мбарк Буссуфа (Марокко)

15

7

«Спартак»

Фернандо (Бразилия)

12.5

8

«Краснодар»

Вильена (Нидерланды)

9

9

«Кубань»

Ласина Траоре (Кот-д’Ивуар)

6

10

ФК «Москва»

Макси Моралес (Аргентина)

5

11

«Ахмат»

Жонатан Лежар (Бельгия)

4.5

12

«Сатурн»

Симон Вукчевич (Черногория)

4

13

«Крылья Советов»

Огнен Короман (Сербия)

3.5

14

«Ростов»

Видар Кьяртанссон (Исландия)

2.5

15

«Томь»

Павел Погребняк (Россия)

2

16

«Амкар»

Виталий Федорив (Украина)

1.8

17

«Уфа»

Кеинде Фатай (Нигерия)

1.3

18

«Химки»

Ричард Эромоигбе (Нигерия)

1.25

19

«Урал»

Марко Араторе (Швейцария)

0.65

20

«Оренбург»

Михал Дюриш (Словакия)

0.6

21

«Мордовия»

Милан Перендия (Сербия)

0.5

22

«Арсенал»

Георги Костадинов (Болгария)

0.2
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Все комментарии
wingback
wingback
   140 / 708
сегодня в 20:59
А где трансфер Данни за тридцатник? Или автор тогда ещё не родился?
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