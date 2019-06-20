+ Влашич и Вильена. Рекордные покупки российских клубов

сегодня, 21:00

Не успел закончиться июнь, а ЦСКА и «Краснодар» побили свои трансферные рекорды. «Соккер.ру» освежает в памяти имена самых дорогих новичков отечественных команд.

«Зенит». Халк и Аксель Витсель – 40 млн евро

В последнем интервью Леонида Федуна, которое вызвало огромный резонанс, много бреда и жалоб, например, но есть и полезные мысли. В частности, владелец «Спартака» напоминает, что сумма трансфера, которую один клуб платит другому, далеко не всегда является полной стоимостью сделки, потому что есть еще подъемные, агентские и прочие выплаты. Парни в комментариях обязательно напишут, что это какая-то спартаковская система платить всем подряд, но на самом деле нет, хотя размер комиссионных действительно напрямую зависит от качества переговорщиков.

Так вот, мы не знаем, в какую сумму точно обошлись «Зениту» Халк и Витсель, купленные в 2012 году. «Трансфермаркт» говорит о 40 миллионах евро за каждого, хотя очевидно, что при тогдашней рыночной стоимости футболистов и с учетом российской надбавки «Зенит» слишком легко отделался бы. «Бенфика» и «Порту» действительно получили по 40 миллионов, это даже Football Leaks подтвердил позднее, но наивно будет полагать, что денежные операции производились строго между клубами. Впрочем, чего не знаем – того не знаем. Халк и Витсель стоили по 40 миллионов, они рекордно дорогие новички «Зенита» и всея РПЛ .

«Анжи». Виллиан – 35 млн евро

Смотришь, какие футболисты играли в РПЛ каких-то пять-шесть лет назад и хочется воскликнуть: «Верните мой 2013-й!» Суперзвездами лиги были не только зенитовцы Халк и Витсель, но и футболисты «Анжи», где играли Это’О и Виллиан. Переход Самуэля из «Интера» стоил огромных денег, но сумма компенсации составила 27 миллионов евро, в то время как за Виллиана «Шахтеру» пришлось отвалить 35 миллионов. Бразилец поиграл в России всего полгода, дождался смены курса в «Анжи» и отправился в «Челси» за те же деньги. Тот, кто начал интересоваться футболом в последние пару лет, наблюдал только мучения махачкалинцев в последние сезоны и не стремился заглянуть в прошлое, сейчас очень удивился. Есть среди нас такие?

«Рубин». Карлос Эдуардо – 20 млн евро

Обратите внимание, что тройка рекордных трансферов лиги не у московских клубов, здесь Санкт-Петербург, Махачкала и Казань. Сейчас 20 миллионов евро – это годовой бюджет «Рубина», а в 2010-м казанцы могли позволить себе вывалить такую сумму за одного игрока. Снова имеем дело с бразильцем: Карлос Эдуардо пришел в «Рубин» из «Хоффенхайма». Трансфер получился крайне неудачным. Атакующий полузащитник не оправдал щедрую трату, но все шесть лет тянул из «Рубина» деньги по контракту, пока не ушел свободным агентом.

«Динамо». Александр Кокорин – 19 млн евро

Наконец, в нашей истории появляется московский клуб, причем не «Спартак», ЦСКА или «Локомотив», у которых есть титулы в российскую эпоху, а «Динамо», чьи мечты о кубках только возобновляются с возвращением в Петровский парк и в лоно ВТБ. Трансфер Кокорина в 2013 году получился необычным: в июле «Динамо» продало Александра за 19 миллионов в «Анжи», чтобы в августе после реформации в махачкалинском клубе выкупить форварда обратно за аналогичную сумму. Таким образом, «Динамо» осуществило свой рекордный трансфер на внутреннем рынке, а если говорить о самой большой покупке извне, то это будет португалец Манише, купленный в 2005 году за 16 миллионов евро.

ЦСКА . Никола Влашич – 15.7 млн евро

Признаюсь, не верил, что ЦСКА удастся подписать Влашича на постоянной основе, учитывая его стоимость, однако армейцы приятно удивили, оставив сильного и прогрессирующего хорвата в РПЛ . Вероятно, фигурирующая в прессе сумма – почти 16 миллионов евро, не является окончательной. Возможно, «Эвертон» еще претендует на бонусы в случае успешных выступлений Николы или на часть суммы от последующей продажи. Так или иначе, здорово, что ЦСКА смог себе позволить такую трату и оставить сильного футболиста в РПЛ .

«Локомотив». Мбарк Буссуфа – 15 млн евро

Кругленькую сумму заплатил «Локомотив» в кассу «Анжи», когда выкупал трансфер марокканского хавбека. А этим летом железнодорожники, можно сказать, повторили рекорд, выкупив Гжегоша Крыховяка, только за поляка заплатили в два этапа: 2.5 миллиона год назад за аренду на сезон и теперь 12.5 млн по опции выкупа. В сумме получаются те же 15 миллионов, просто разбитые на два транша.

«Спартак». Фернандо – 12.5 млн евро

«Спартак» позиционирует себя как постоянный претендент на чемпионство, но при этом «красно-белые» редко тратились на действительно классных футболистов. «Спартак» всего шесть раз платил за футболистов 10 миллионов евро и больше, среди таких новичков самым дорогим стал Фернандо, здесь же Квинси, МакГиди и Эменике. Эти четверо неплохо себя проявили, чего не скажешь о Парехе и Педро Роше, но все-таки «Спартак» мог добиться большего, если бы вместо каждых трех середнячков покупал одного действительно сильного игрока. Суммарно-то потрачено много денег, но настоящих «топов», с которыми можно бороться за чемпионство - раз, два и обчелся.

«Краснодар». Тонни Вильена – 9 млн евро

Еще несколько часов назад самыми дорогими новичками «Краснодара» были южноамериканцы – Кристиан Куэва и Вандерсон, но переход футболиста сборной Нидерландов Тонни Вильены из «Фейноорда» в «Краснодар» молнией разрезал информационное пространство. Голландец обошелся «быкам» не дешевле 9 миллионов евро.

«Кубань». Ласина Траоре – 6 млн евро

И «Кубань», почившая в бозе, когда-то могла позволить себе такие трансферы. Сотрудничество с Траоре не для всех клубов получилось успешным, но не для «Кубани», в составе которой Ласина регулярно забивал. Кроме того, через полтора года краснодарцы продали Траоре «Анжи» втрое дороже – за 18 миллионов евро.

ФК «Москва». Макси Моралес – 5 млн евро

И еще один трансфер ныне несуществующего клуба. ФК «Москва» больше всего любил аргентинцев, самым дорогим из которых стал Макси Моралес, купленный у «Расинга» за 5 миллионов евро. В Москве аргентинец провалился, пришлось отправлять его на родину, сначала в аренду, а потом и с концами. Но потом Моралес еще раз пересек океан и здорово отыграл пять сезонов в Серии A за «Аталанту».

Рекордные трансферы российских клубов