10 назойливых трансферных эпопей лета 2019

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«Скорее определяйтесь!» - реакция читателей «Соккер.ру» на нерешительность футболистов. Пророчим окончание главных саг.

Уйдет или не уйдет? Куда именно, или вообще останется? Традиционные летние футбольные вопросы. Но не судите игроков строго, ведь делают ставку на будущее. Речь о больших деньгах, сложных отношениях клубов и агентов, попытке угадать, что сыграет в финале ЛЧ через год, и где будет возможность развиваться? Поэтому и тянут, ведь предложений поступает сразу несколько – сложно выбрать.

Матийс Де Лигт («Аякс»)

Цена вопроса: 70 млн евро.

Вероятность быстрой развязки: 90 %.

Говорят, отказал «Барселоне» и ПСЖ , с понедельника пойдет работать в «Ювентус». Личное обращение Роналду сразу после финала Лиги Наций польстило 19-летнегому голландцу, но скорее 15-20 млн евро, которые «Ювентус» в состоянии отстегнуть Матийсу в год стали решающим фактором. Не говоря о том, что в Турине можно развиваться, а 70 млн евро «Аяксу» для клуба, что платил большие деньги за Игуаина – не проблема.

Гарет Бэйл («Реал»)

Цена вопроса: 60 млн евро.

Вероятность быстрой развязки: 20 %.

Зидан готов стукнуть Гарета головой в грудь, чтобы тот быстрее понял, что не нужен? Валлиец упрямится, жалуется на сложную жизнь футболиста с зарплатой в 15 млн евро в год, не считая премиальных, часто лечил мелкие травмы – и в «Реале» намекали, что некоторые подтверждения мнительный вингер скорее выдумывал. Одним словом, это актив, который сложно сбагрить, поэтому вместо четкого и быстрого трансфера получаем эпопею. Бэйл хочет остаться, а «Реалу» нужно спихнуть его хотя бы в аренду в МЮ , ПСЖ или «Баварию».

Жоау Фелиш («Бенфика»)

Цена вопроса: 120 млн евро.

Вероятность быстрой развязки: 80 %.

Отдельные большие сделки готовят, не мозоля глаза – например, Родри может обновить клубный рекорд в «Манчестер Сити» тихо и буднично. Хавбек уйдет из «Атлетико», как Гризманн, а в команду Симеоне должен попасть Фелиш. Но поскольку паренька продает лично агент Роналду – Жорже Мендеш, то вокруг атакующего хавбека «Бенфики» много шума. «Атлетико» рискует, отдавая 120 млн евро за вчерашнего школьника, хотя финансового может позволить азартную ставку. А вот «Ювентус», похоже, отказался.

Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

Цена вопроса: 100 млн евро.

Вероятность быстрой развязки: 40 %.

От редких сделок, якобы близких к завершению, переходим к давней и точно надоевшей фанатам «шпор» и не только эпопее. Эриксен годами уходит из «Тоттенхэма», но именно этим летом после финала Лиги чемпионов разговоров все больше. Воспитанник школы «Аякса» - ценный хавбек, но вряд ли под первым номером у Зидана (говорят, Зинедину милее Погба), Сарри (там нужнее Жоржиньо) или даже Сульшера – тут помешает нежелание Кристиана идти на понижение. Поговорят, поговорят, а останется в «Тоттенхэме»?

Калиду Кулибали («Наполи»)

Цена вопроса: 120 млн евро.

Вероятность быстрой развязки: 20 %.

Де Лаурентис открыт в своем коварстве – заявил, что желает Сарри провала в «Ювентусе». С точки зрения босса «Наполи» некорректность понять можно. А вот нежелание вовремя расставаться с игроками скорее вредит его клубу, чем помогает. Очевидно ведь, что Кулибали перерос команду Анчелотти, а в «Ювентус» идти не хочет – чтобы не быть еще одним «Иудой». Остается АПЛ , где якобы отказывал МЮ и может согласиться на приглашение Гвардиолы. Откуда под давлением УЕФА у «Сити» 120 млн евро? Возможно, ради своего ван Дейка «горожане» готовы продать Сане или Мареза. Или двух сразу.

Мауро Икарди («Интер»)

Цена вопроса: 80 млн евро.

Вероятность быстрой развязки: 40 %.

Ромелу Лукаку затягивает с трансфером в «Интер», но его метания не наскучили. А вот Мауро Икарди то ссорится с «Интером», то мирится. Его жена-агент то выходит на сделку с «Реалом» - и не говорите, что аргентинец менее опытный, чем Йович, то сворачивает переговоры. То в деле «Ювентус», то Роналду не спешит обзаводиться коллекцией аргентинцев из атаки, ведь непонятна судьба Игуаина и Дибалы. Икарди утомил тем, что поменял футбол на скандальность. Или ждет, что «Барселона» попросит вернуться обратно? Мауро помогают требования УЕФА к «Интеру» - продавать игроков за большие деньги, чтобы не нарваться на санкции, но «Ювентус» не спешит, как видите.

Филипе Коутиньо («Барселона»)

Цена вопроса: 100 млн евро.

Вероятность быстрой развязки: 40 %.

Брали за 145, а сейчас больше 100 никто вменяемый не отдаст. Хавбек не заиграл в Каталонии, а если Месси выпросит у Бартомеу дорогую живую игрушку – Неймара, то только благодаря или Коутиньо, или Дембеле «Барселона» сможет покрыть стоимость возвращения строптивого бразильца. Другой игрок «селесао» спокойнее – Коутиньо не создает «блаугранас» много проблем, но поскольку еще с зимы активно работают агенты Коутиньо – связывают клиента то с МЮ , то с «Ливерпулем», эта эпопея похожа на назойливую.

Антуан Гризманн («Атлетико»)

Цена вопроса: 120 млн евро.

Вероятность быстрой развязки: 50 %.

Гризманн ждет, что его заберут в «Ливерпуль»? Непонятно, почему Клопп так активно ищет флангового форварда – как бы не оказалось, что Салах навострил лыжи в другой клуб, о чем уже сообщил Юргену и руководству «красных». Но если торгуются за Зийеха и присматриваются к Пепе, то чем чемпион мира Гризманн хуже? Антуан не играет с привязкой к правому флангу, где Салах, но Мане тоже не обещал выступать за «Ливерпуль» до конца своих дней. Впрочем, скорее увидим француза в Париже, в ПСЖ . Если в «Барселоне» не хотят его видеть сами игроки, то вариантов немного, разве что «Бавария» удивит. В любом случае, получили сагу. Вроде бы уходил к Месси, а теперь непонятная пауза.

Поль Погба

Цена вопроса: 140 млн евро.

Вероятность быстрой развязки: 10 %.

Еще один душный персонаж, поскольку Погба сам заявил, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», но поскольку его интересы представляет дисквалифицированный в Италии Райола, то затягивается трансфер в «Ювентус». В результате то Погба хочет в Мадрид к Зидану и Азару, то в Турин к Сарри и Роналду. И так по кругу много раз, ведь нет других реальных покупателей на француза, что старается, когда Дешам поступает с ним строго, но на классе откатал три сезона в МЮ , не показав умение быть лидером. Мощный хавбек, но только для команд, где уже есть вожаки, вроде Роналду. Кстати, если «Юнайтед» запросит 180 млн фунтов, то Погба вообще никуда не уйдет.

Неймар ( ПСЖ )

Цена вопроса: 200 млн евро.

Вероятность быстрой развязки: 30 %.

Эту сагу могла оборвать сумма трансфера, но по последним новостям ПСЖ якобы готов скинуть до 200 млн евро. Если «Барселона» настолько идет на поводу у Месси, что готова подписать подверженного травмам, плаксивого и не сконцентрированного на футболе бразильца за 100 млн евро плюс отдать Коутиньо (игрока изначально дороже сотни, на секундочку), то эта сага закончится быстро. Но скорее будут тянуть. В ПСЖ подождут решения «Реала» - хотя после Азара им Неймар не очень нужен. Помучают «Барселону» - могут не собрать нужные деньги, ведь и защитника прикупить не помешает.

В результате парижане или попробуют оставить бразильца еще на год, или расстанутся резко и быстро. Ведь все понимают, что сейчас трансфер Неймара не стоит 250-300 млн евро, а в случае скидки до 200 – можно подумать.