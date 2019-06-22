Савин может перейти в «Шеффилд»

Бывший игрок «Крыльев Советов» может возобновить карьеру футболиста. Об этом заявил тренер «Шеффилда» Кирк Джексон после товарищеского матча с московским «Торпедо».

35-летний россиянин сыграл за английский клуб в этом поединке. Нападающий появился на поле во втором тайме.

Выход Евгения Савина сломал игру? В первую очередь мы сделали замены, потому что игроки к перерыву очень устали. Против защитников «Торпедо» играть было не самым большим удовольствием. Даже пришлось менять нападающего из-за травмы. Любая замена ломает игру, но мы хотим дать шанс всем.

«Шеффилд» вполне может заключить соглашение с Савиным, почему нет? Мы бы хотели подписать с ним контракт. В феврале Евгений приезжал в Шеффилд, провёл одну тренировку, он нам понравился. Тогда ещё предложили ему контракт, но он был занят, поэтому отложили разговор до следующего сезона.

Пригласить Павлюченко на следующий матч? А вы знаете его? Можете позвать? Мы всегда будем рады видеть его в составе.