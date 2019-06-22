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Савин может перейти в «Шеффилд»

сегодня, 21:33

Бывший игрок «Крыльев Советов» Евгений Савин может возобновить карьеру футболиста. Об этом заявил тренер «Шеффилда» Кирк Джексон после товарищеского матча с московским «Торпедо».

35-летний россиянин сыграл за английский клуб в этом поединке. Нападающий появился на поле во втором тайме.

Выход Евгения Савина сломал игру? В первую очередь мы сделали замены, потому что игроки к перерыву очень устали. Против защитников «Торпедо» играть было не самым большим удовольствием. Даже пришлось менять нападающего из-за травмы. Любая замена ломает игру, но мы хотим дать шанс всем.

«Шеффилд» вполне может заключить соглашение с Савиным, почему нет? Мы бы хотели подписать с ним контракт. В феврале Евгений приезжал в Шеффилд, провёл одну тренировку, он нам понравился. Тогда ещё предложили ему контракт, но он был занят, поэтому отложили разговор до следующего сезона.

Пригласить Павлюченко на следующий матч? А вы знаете его? Можете позвать? Мы всегда будем рады видеть его в составе.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   20 / 710
сегодня в 21:46
Когда Савин был игроком, как то не особо за ним наблюдал, если честно, то никто как игрок и зовут его никак.
Потом ушёл он на телек и тут я узнал его, кем он был всегда! КЛОУН!!!!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
   48 / 710
сегодня в 21:45
КРЯ ...
Питер Ман
Питер Ман
   35 / 710
сегодня в 21:42
Клоунада, кто такой этот савин вообще чтобы о нем писать
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   104 / 710
сегодня в 21:37
Что за чушь)))))))))))) какой 3 Савин)))
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