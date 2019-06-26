Авдеев: «В случае выхода „Торпедо“ в РПЛ 1 миллиард у меня найдётся»

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о бюджете и задачах клуба на сезон-2019\20.

Безусловно, сейчас бюджет станет гораздо больше, чем был до этого. Утверждённый бюджет на сезон-2019/20 – 330 миллионов рублей.

Не стремимся ли сходу попасть в РПЛ ? Я считаю, что нашего бюджета достаточно для решения любых задач в ФНЛ . Сейчас меняется состав, график в этой лиге очень напряжённый – много матчей, много перелётов. Команде нужно, например, слетать во Владивосток, поиграть и вернуться обратно. В данный момент нам нужно в первую очередь наиграть команду и стабилизировать её. При этом задачу побеждать в каждом матче никто не отменял.

Представим, что «Торпедо» выйдет в Премьер-Лигу в следующем сезоне. У вас найдётся 1 миллиард рублей для финансирования команды?

1 миллиард у меня найдётся. Вопрос в том, будем ли туда заявляться. Если по итогам сезона команда покажет красивый футбол, результат, и сформируется костяк, то я буду полностью удовлетворён. В общем, решать будем по факту.

Ставите ли перед Игнашевичем задачу выйти в РПЛ уже в первом сезоне?

Мы все реалисты, основная задача – наиграть команду, показывать красивый футбол. В каждом матче нужно выигрывать, но вопрос в том, получится или нет. Многое определит старт сезона. Будет тяжело, потому что перерыв маленький, в команде много новых людей, плюс возрастным игрокам тяжелее из-за перелётов и нагрузок.