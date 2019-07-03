Месси снова не у дел

сегодня, 09:00

При любом исходе матча Бразилия – Аргентина резонанс был бы огромным. «Соккер.ру» - о полуфинале Кубка Америки.

Встречу сложно назвать очень яркой, как сложно говорить о том, что победившая в итоге Бразилия провела выдающийся матч. Вовсе нет. Но она показала, как можно играть прагматично и реализовывать план, гибко подстраиваясь под ситуацию на поле. Аргентина же снова показала свои недостатки: суетливость вместо активности, упование на гений Лионеля Месси и отсутствие четкого плана.

Что же касается плана бразильцев, то он заключался в жестком напористом прессинге с первых минут. На отрезке в минут 20 было мало ударов, мало по-настоящему острых моментов, но напряжения хватало. И создавали его бразильцы, которые высоко встречали соперника, не давали ему развернуться, связывая по рукам и ногам и накатывая на штрафную Франко Армани.

Результатом этого давления стал гол Жезуса. Повинуясь прагматичному инстинкту, бразильцы тут же поменяли подход и стали действовать уже больше из глубины, позволяя противнику владеть мячом и предпринимать какие-то шаги по исправлению ситуации. Нынешнюю сборную Бразилии отличает невероятная уверенность в собственной обороне, подкрепленная, конечно, результатами – Алиссон в окружении текущей защиты попросту неприступен.

Даже для атаки, в которой играют Месси и Серхио Агуэро. Последний, к слову, мог все изменить еще в первом тайме, когда попал в перекладину. Тут аргентинцы могут говорить о невезении. Да и в целом они как бы проявляли большую активность, но собранные и слаженные в тылу бразильцы всем видом показывали, что это они позволяют так играть, а не боязливо отступают.

В психологических играх бразильцы оказались успешнее. Понятно, что на них давит ответственность домашнего турнира – а дома до этого Бразилия четыре Кубка Америки выиграла. Давит необходимость выиграть крупные соревнования впервые за последние годы. А на Аргентину давят вечно завышенные ожидания, в особенности ожидания от Месси.

Который, надо сказать, старался изо всех сил и действительно создавал большую часть острых моментов сборной Аргентины. Но снова это выглядело не как игра гения в слаженном и ярком коллективе, а как попытка отличника вытащить класс троечников на средний балл выше четырех – задача нереальная. Он опускался в глубину, искал мяч, создавал моменты себе сам, своим партнерам. Казалось, что в какой-то момент активность аргентинцев пережмет излишнюю прагматичность бразильцев, которые рисковали, не вылезая толком вперед и создавая только плотность на своей территории.

Но Бразилия так концентрации и не потеряла, хотя допустила еще одно попадание в каркас своих ворот – на сей раз от самого Месси. Более того, бразильцы забили второй мяч в идеальный момент – когда игра стала чуть приоткрываться, а Аргентина готовилась пойти на штурм, на который защитникам Бразилии могло как раз не хватить концентрации. Тогда-то контратака и гол Роберто Фирмино приговорили «альбиселесте». Времени и задора, чтобы исправить положение не было. Месси снова без титула со сборной.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 4 (3) – 14 (2)

Даже по показателям ударов можно себе представить, насколько одна команда слаженна и прагматична, а другая суетлива и низкоэффективна. Бразильцы всего четыре раза били по воротам, трижды попали в цель, дважды забили. У аргентинцев при 14 ударах только два в створ. Как помним, удары по перекладинам и штангам – это не в створ.

Владение мячом (точность передач): 49,7% (85%) – 50,3% (85%)

А тут показатели совершенно равные. Чуть больше с мячом были аргентинцы, что и понятно при их стремлении отыграться и спастись. Точность передач впечатляет с обеих сторон, подчеркивая, что индивидуально все-таки обе команды хороши и умеют в базовые элементы игры. Хотя порой передачи оказывались слишком консервативными, потому и точными.

Обычно молчаливый Месси после этого матча высказал все, что думает – обида и досада не позволяли держать это в себе:

Считаю, что мы провели отличный матч. Мы приложили огромные усилия, и соперник не был сильнее нас. Во время игры было несколько очевидных нарушений [со стороны Бразилии], но арбитры ни разу не воспользовались VAR . Считаю, что нам не дали два пенальти. Также у нас было два попадания в каркас, но мы не смогли использовать созданные шансы. Если не смотреть на результат, сегодня мы были на высоте. Арбитры показали много дурацких карточек, но даже не смотрели видеоповторы, это невероятно. Это происходило на протяжении всего матча. Складывалось такое ощущение, что они судили в пользу Бразилии, и эти бредовые решения сбивали нашу игру. Нам нет оправданий, но мы должны рассмотреть и проанализировать этот вопрос. Надеемся, что КОНМЕБОЛ что-нибудь с этим сделает.

А главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был краток после игры, но согласился со своим лидером:

Один из наших игроков оказался на газоне, когда Бразилия забивала второй гол. К тому же мы слышали свисток. Я не буду это обсуждать, но судейство мне не понравилось. Командой, которая заслуживала выхода в финал, была сборная Аргентины.

Бразильцы, конечно, не обращают внимания на мнение проигравших. При этом тот же Дани Алвес, который был признан лучшим футболистом матча, признает, что тактика, используемая Бразилией, кажется многим непривычной, мягко говоря:

Многие критикуют нашу команду, но мы верим в наш штаб, наш план и нашу работу. Мы полностью преданы своему делу. Сейчас мы пожинаем плоды каждодневной работы. Для достижения конечной цели осталось сделать ещё один шаг. Это нелегко, уровень конкуренции [в турнире] стал очень высоким, и слабых команд больше нет.

Но нынешняя сборная Бразилии поставила результат превыше всего. Поэтому должна твердо идти по этому пути, раз он пока оправдывает себя. Болельщики будут больше рады победе в турнире с тремя голевыми моментами, чем вылету и феерии с парой десятков неиспользованных возможностей.