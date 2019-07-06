«Зенит» - «Локомотив»: прогноз от букмекерской конторы Pinnacle

сегодня, 13:05

«Зенит»

Прошлый сезон в чемпионате подопечные Сергея Семака провели на высочайшем уровне. Команде удалось выиграть титул, отрыв от ближайшего преследователя составил восемь очков.

Как всегда, уже успели «бело-голубые» провернуть громкий трансфер. Для укрепления обороны был приобретен игрок «Гамбурга» Дуглас Сантос. В товарищеских встречах «Зенит» готовился к поединку за Суперкубок. Команда выиграла 3 из 4 контрольных поединков. В трех из них команда не пропустила ни одного гола.

«Локомотив»

Подопечные Юрия Семина провалили старт прошлого сезона. С большими трудностями «железнодорожники» сумели квалифицироваться в зону Лиги Чемпионов. Но благодаря удачному отрезку на финише РПЛ удалось занять второе место.

«Локомотив» на трансферном рынке особой активности добиться не смог. Правда у « ПСЖ » был выкуплен Гжегож Крыховяк, который на протяжении всего сезона был один из лидеров «Локомотив» выступая в аренде. В «товарняках» мощно смотрелась команда, добыв две победы и одну встречу, сыграв вничью

Интересные факты об игре

«Зенит» уже дважды на стадии Суперкубка обыгрывал «Локомотив»

«Зенит» проиграл 1 из 14 последних поединков

«Локомотив» пропускал от «Зенита» в трех матчах подряд

Котировки БК Pinnacle на матч «Зенит» - «Локомотив»:

Победа Зенита – 2,41

Ничья – 3,20

Победа Локомотива – 3,25

Прогноз

Есть ощущение, что у «Локомотива» есть шансы, так как Юрий Семин обладает большим опытом кубковых баталий. В его распоряжении есть целый ряд футболистов, которые должны помочь в достижении цели. Наверняка «Зенит» выглядит сильнее в плане подбора игроков, но здесь стоит сказать о том, что подопечные Семака, иногда допускает очень много ошибок при переходе из обороны в атаку. «Локомотив» сумеет добыть Суперкубок России. Сыграть данный исход в букмекерской конторе Pinnacle можно будет с коэффициентом 2,05.