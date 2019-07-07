Лучшая лига мира в вопросах и ответах

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Открылся сезон в ФНЛ , а «Соккер.ру» напоминает, почему этот чемпионат особенный и непревзойденный.

Клубам хватит денег на жизнь?

Денег нет, зато есть глуповатое новое требование, которое обязывает держать на поле российского игрока 1998 года рождения или моложе. Какой смысл, если и так почти все в лиге – россияне, в заявках по 5 легионеров максимум, на поле – трое? Никакого. Но бессмысленность и беспощадность – отличительные черты ФНЛ . А еще их выделяет тотальная бедность. Фаворит сезона наскребет за футбольный год где-то 330 млн рублей, что вдвое меньше комиссионных агентам, которые в 2018 году подоили «Спартак» при трансферах. И в три раза меньше бюджета клуба, который хочет выжить в РПЛ – к разговору о расширении лиги до 18 клубов. В ФНЛ остались бедные и очень бедные.

Игнашевич взбодрит «Торпедо»?

Перерос работу на ЦСКА не главным и ушел в свободное плаванье. Игнашевичу везет с умными женщинами вокруг, поэтому вряд ли Елена Еленцева – руководитель ФК «Торпедо» новых времен адекватного миллиардера Авдеева, будет мешать Сергею Николаевичу. А вот сам клуб не хотят угробить наполеоновскими планами, спешить не станут. Но если обновят арену в ближайшие годы, закрепятся в ФНЛ – речь о новичке, а через год-два подумают о РПЛ , и это будет очень круто. А пока у них главная звезда – тренер с репутацией. К нему уже пошли качественные игроки – Рязанцев и Лебеденко на борту.

«Енисей» не сможет вернуться в РПЛ ?

Нередко клубы, вылетевшие из РПЛ , являются фаворитами будущего сезона ФНЛ . «Динамо», «Оренбург» и «Крылья Советов» вылетали и возвращались, а у «Кубани» когда-то прозвище было, связанное с их метаниями между лигами. Но сейчас клубов-лифтов все меньше, поскольку многие играют в «Тосно», «Амкар» или «Анжи» - разоряются. Новички «Тамбов» и «Сочи» поднялись в элиту, а «Енисей» опустился. И не факт, что без Аленичева – Алексеева, который в клубе с 2011 года, назначили главным, смогут вернуться. Глава пресс-службы Меркис будет шутить шутки, но если финансирование не порадует – клуб останется в ФНЛ .

«Чайка» продолжит скандалить?

Как нивелировать разговоры о договорной игре с установленным РФС подкупом защитников соперника некими лицами после того, как игроки не взяли деньги у представителя конкурентов «Чайки» - клуба «Урожай»? Вляпаться в новый большой скандал, чтобы о старом забыли. Такое ощущение, что с клубом имени богатого человека – его фамилия в названии, работают политические технологи. Переехали из своей деревни в Ростов-на-Дону, чтобы играть в ФНЛ . Но при этом уже отметились тем, что обозвали фанатов «Ростова» «больными». Пришлось извиняться, но сделали это неубедительно – не от души, а канцелярским языком. Посмотрим на хитрых «чаек» на поле.

Бояринцев обучит «женихов»?

«Текстильщик» из Иваново, как и «Торпедо» с «Чайкой», вышли в ФНЛ , но выделяются не благодаря скандальности, а из-за фигуры тренера, как и москвичи. Денис Бояринцев – бывший игрок «Рубина», «Спартака» и сборной России, работает с командой из Иваново с 2017 года. И сумел при маленьком бюджете выбраться в ФНЛ . Интересно теперь, сможет ли удержаться или придется вылетать обратно? Хотя клубу уже 81 год, команда на уровне первого дивизиона собралась совсем без опыта. Но Бояринцев, сменивший Евсеева, не первый год подстраивает ее под себя. Есть смысл пожелать Денису Константиновичу успехов.

Асхабадзе спасет «Факел»?

Или сожжет? «Факел» упрямо не идет в руки ПФЛ , поскольку «Амкар», «Тосно», «Анжи», бывшая «Кубань» и многие другие не могут показать ту же живучесть. Клуб из Воронежа пригласил бывшего менеджера «Спартака», но задача осталась прежней – не вылететь в ПФЛ . Например, были на 17-м месте в прошлом сезоне, но «Анжи» развалился – снова проживут свой день сурка. До этого вообще финишировали двадцатыми, но из-за проблем клубов с финансами остались. «Факел» - символ ФНЛ . В том плане, что можно проигрывать на поле и не выделяться по финансам, но упорно не вылетать, поскольку есть кто-то еще беднее.

«Шинник» и «Ротор» выстрелят?

Переходим к задачам борьбы за самые высокие места. От «Ротора» и «Шинника» ждут попытки зацепиться за 3-4 места, но на самом деле тут список клубов длинный и любопытный. И «Торпедо» при идеальном для Игнашевича раскладе цепляется за плей-офф. А чем они хуже остальных? «Химки» Талалаева, разумеется, ждут очереди в РПЛ , «Енисей» непонятно как выступит, но выложится на полную. О «Томи» и «Балтике» забыли спонсоры на местах, но у первых был опыт в РПЛ , а у вторых стадион имеется, хотя похвастаться больше особо нечем. Даже «Авангард» в списке тех, кто может выстрелить. И о «Мордовии» как-то забыли, хотя в Саранске есть арена для РПЛ . «Шиннику» и «Ротору» будет непросто.

Как выступит ФК «Чертаново»?

Хочется верить, что успешно. Один из самых милых клубов России – благодаря тому, как относятся к формированию бюджета (тратят экстремально мало, сами на себя зарабатывают), а также как ставят на воспитанников – отличная школа, одна из самых лучших в стране, в прошлом сезоне клуб запрыгнул на пятое место. Заработал на один пункт меньше, чем фаворит нынешнего сезона. «Чертаново», хотя и отдал Зиньковского, Умярова и Глушенкова в РПЛ , чтобы выжить, не расклеился. Стали самыми результативными в лиге – 65 голов, остались Сарвели и Ежов, пришли Абаев и ребята из вторых команд «Спартака» и «Зенита».

«Нижний Новгород» выиграет ФНЛ ?

Болельщики, которые следят за лигой, ставят на бывший ФК «Олимпиец». Не потому, что у них большой бюджет – есть предположения, что «Луч» и « СКА -Хабаровск» обходятся дороже, а потому что лучше многих готовы к победам на поле. «Нижний Новгород» уступил «Тамбову» и «Сочи» в таблице, а позже не смогли пройти «Крылья Советов» в плей-офф за место в РПЛ . Но команду в РПЛ ведет отец Дениса Черышева, в составе Хозин, Федорив, Темников, Игнатович, Голышев, Сапета, Салугин и Портнягин. Нормальный набор игроков, чтобы вместе с «Химками» воевать за первое место.

Народ заполнит трибуны стадионов?

Прелесть ФНЛ в том, что спрогнозировать все повороты крайне сложно. Тут только формальные фавориты. Класс матчей порой спорный, зато весело! А поскольку лига только-только учится зарабатывать, есть такие молодые тренеры, как Игнашевич и Бояринцев. Талалаев в «Химках» оказался, появляются клубы с хорошей репутацией и с доверием к молодым игрокам – как «Чертаново», есть смысл призвать народ на местах ходить на матчи и поддерживать локальные команды. В определении «лучшая лига мира» ведь не только ирония, но и симпатия. Кое-где новые арены, в отдельных городах даже интерес к футболу проснулся.