Совсем не тихий «Океан»

сегодня, 14:00

«Соккер.ру» рассказывает о команде, которая в своём дебютном сезоне разгромила ЦСКА и отправила «Зенит» в первую лигу.

Случайный гость высшей лиги

Среди участников самого первого чемпионата России оказался «Океан» из Приморского города Находка. В 1991 году команда, возглавляемая Александром Аверьяновым, выиграла группу «Восток» буферной зоны второй лиги и завоевала путёвку в первую лигу. Но распался Советский Союз, и никогда не поднимавшийся выше второй лиги «Океан», оказался в элите.

У руководства клуба были сомнения, - а стоит ли принимать этот нежданный дар. Посмотрите на карту. Где Находка и где базировались остальные участники чемпионата. Длительные перелёты, смены часовых поясов, а главное, огромные расходы. И это происходило в 1992-м, когда начались жёсткие, если не сказать резче, экономические реформы. Вряд ли у остальных команд только что образованной российской высшей лиги было желание даже раз в год совершать выезд в Находку. И если бы «Океан» взял самоотвод, то к такому решению отнеслись бы с пониманием.

Но «Океан» рискнул и остался. В клубе понимали, что второго шанса может и не представиться. Поэтому было принято решение играть. И Александр Аверьянов принялся готовить команду к сезону.

Александр Николаевич Аверьянов родился и стал футболистом во Владивостоке. Но вся карьера полузащитника прошла вдалеке от родных мест - Одесса, Николаев, Тирасполь. Однако наибольшую известность Аверьянов-старший получил как игрок «Локомотива». Пять сезонов Александр Николаевич верно служил многострадальному в ту пору столичному клубу.

Ресурсы «Океана» были ограничены. Большинство сильных футболистов Дальнего Востока или Приморья если и оставались в родных краях, то предпочитали более известные хабаровский СКА и «Луч» из Владивостока. «Океан» же пробился во вторую лигу только в восьмидесятые. Заманить известных игроков в Приморье было тяжело. В Находку ехали те, кто не мог найти применения своим силам в других местах. Конечно были и местные игроки, среди них такой самородок, как Олег Гарин, прошедший с «Океаном» путь из второй лиги в высшую.

Для успеха два Олега лучше, чем один

Давайте познакомимся с командой из Находки. Многие годы основным вратарём был Андрей Семёнов, когда-то приехавший из Иркутска. Но в 1991 году его потеснил воспитанник осетинского футбола Алан Кокоев, который и стал первым номером. Последнего центрального защитника играл Сергей Бондаренко, единственный, кто прошёл высшую лигу. И не просто прошёл, а выигрывал бронзовую медаль с «Зенитом», потом успешно выступал в «Пахтакоре». После распада СССР 37-летний Бондаренко вернулся в родную Находку, а затем стал для неё настоящей находкой. Также в обороне действовали Игорь Захаров (в последствии известный футбольный арбитр), Василий Грыцан и Сергей Козлов. Захаров приехал из Калуги, Грыцан - с Украины, а Козлов немало поиграл за лучший дальневосточный клуб - СКА (Хабаровск). Воспитанник московского футбола, в последствии известный спортивный журналист Михаил Строганов, мог сыграть в обороне и в средней линии. Кроме того будущий главный редактор журнала «2х45» и эксперт «Матч ТВ» отлично исполнял штрафные. Мог усилить оборону и Алексей Соболев.

Ключевой фигурой в средней линии был Александр Аверьянов-младший, как несложно догадаться, сын главного тренера. В опорной зоне трудился Андрей Смирнов, на флангах - Юрий Новсельцев и Андрей Рябов, либо Михаил Строганов. В запасе - Тимур Гатикоев, Александр Харасахал и Роман Тихоновецкий.

Любимец находкинских болельщиков Олег Гарин был главной ударной силой «Океана». Невысокий, несколько грузный на вид, но чрезвычайно подвижный и хитрый футболист. Гарин обладал завидным голевым чутьём, позволявшим ему оказываться в нужном месте. Олег Сергеевич получил известность ещё во второй лиге и имел несколько предложений. Но предпочёл помочь родному коллективу в дебютном сезоне. «Для успеха два Олега лучше, чем один», - придумал кто-то из фанатов «Океана». Действительно, Олег Кокарев успешно дополнял своего тёзку. И забивал немало. Уралец Кокарев быстро стал своим для приморцев. И если не шла игра у Гарина, то Олег Иванович мог доставить сопернику немало неприятностей. Усилить состав могли Игорь Фатин и Юрий Шпирюк.

Вовсе не недоразумение

Как видим, состав у «Океана» был скромен, поэтому большинство экспертов видели клуб из Находки этаким недоразумением, залетевшим в элиту в смутное время. Приморцам сулили провал. Даже сход с дистанции по ходу чемпионата. Команда Аверьянова проводила первую часть чемпионата в группе А, где её соперниками были чемпион страны ЦСКА , московские «Динамо» и «Локомотив», «Спартак» (Владикавказ), «Динамо» (Ставрополь), воронежский «Факел», камышинский «Текстильщик», «Уралмаш» (Екатеринбург) и тюменский «Геолог», переименованный накануне старта в «Динамо-Газовик».

Свой первый исторический матч «Океан» проводил в Москве против «Локомотива». И хотя железнодорожники провалились в последнем чемпионате СССР , встреча с ними приморцам не сулила ничего хорошего. Но уже на второй минуте гости вышли вперёд после гола Олега Гарина. Ещё до перерыва москвичи забили два мяча и удержали победный счёт 2:1. Но «Океан» понравился столичной публике. В первую очередь своей смелостью.

Владикавказский «Спартак» в первом туре не оставил шансов армейцам. Но выезд в Находку обернулся проигрышем североосетинского коллектива. На голы Гарина и Кокарева они ответили лишь одним точным ударом по воротам проведшего блестящий матч земляка Кокоева. А потом «Океан» выиграл дома у ставропольского «Динамо» и поднялся на четвёртое место.

Успехи приморцев называли временными и объясняли их удалённостью Находки. Дальняя дорога, необычно раннее время начала матча. Вот выберутся они из своего угла и получат. Но гол Гарина принёс победу в Воронеже, а вместе с ней и третье место. Выходили же в финальную пульку по четыре лучших коллектива.

«Текстильщику» приморцы проиграли. Всего 0:1, да и тот гол с пенальти. Но «Дин-Газ» дома победили и вернулись в шестёрку. Домашнюю ничью с крепким «Уралмашем» тоже можно занести в актив. А потом «Океан» ожидало испытание столицей. ЦСКА выиграл у новичка 2:0 Первый тайм гости продержались, а потом всё же позволили Ильшату Файзулину и Олегу Сергееву забить по мячу.

Столичное «Динамо» отправлялось в Находку за двумя очками. Но вынуждено было довольствоваться ничьёй 1:1. Первый круг завершили на седьмом месте. Пока неплохо. А вот проигрыш в Ставрополе огорчил Александра Аверьянова. И играли плохо, и потеряли очки в борьбе с конкурентом. Ведь на втором этапе учитывались только очки, набранные с командами из «своего сообщества». Особых иллюзий насчёт финальной пульки в Находке не питали. По-прежнему главной задачей было выжить, уцелеть. Проигрыш во Владикавказе был неприятен, но не так страшен. Потому что на втором этапе пути команд расходились.

«Океан» взял три важных очка дома - два с «Текстильщиком» и одно с «Факелом». А потом положил на лопатки «Уралмаш» на вотчине соперника. Победный гол в ворота земляков провёл Кокарев. В Тюмени ничья 3:3. Очков достаточно для того, чтоб чувствовать себя спокойно.

30 июля в Находку приехал чемпион страны ЦСКА . Едва ли не вся Находка собралась на футбол, но стадион «Водник» мог принять только четыре тысячи счастливчиков. И уже на второй минуте Андрей Иляскин вывел армейцев вперёд. Но «Океан» провёл две атаки, а после ударов Сергея Козлова и Юрия Шпирюка вышел вперёд. Тренер москвичей Геннадий Костылев заменил вратаря Платона Захарчука на Александра Гутеева. Александр Гришин вскоре сделал счёт равным - 2:2. Но после перерыва грозный ЦСКА развалился и получил ещё три гола - два от Гарина и один от Новосельцева. Не помог и дебютировавший в большом футболе юный полузащитник Владислав Радимов. Яркая, но по сути ничего не значившая победа 5:2. Почему не значившая? Потому что на втором этапе занявший четвёртое место ЦСКА продолжал борьбу за награды, а пришедший на промежуточный финиш седьмым «Океан» должен был вести борьбу за выживание. Результат же этот учитывался только на первом этапе.

На втором этапе по 6 слабейших команд из каждой группы (в их число угодили московское «Торпедо» и «Зенит») разыгрывали места с 9-го по 20-е. Пять слабейших команд покидали высшую лигу. «Океан» начинал на 12-м месте с 13 очками. На два меньше, чем у лидера - «Торпедо», и на 4 больше, чем у начинавшего с 15-й позиции ставропольского «Динамо».

«Океан» начал с крупного поражения в Ленинграде 0:3. «Зенит» очень не хотел оказаться в числе аутсайдеров. Но судьба ленинградцев решалась в ответном матче в Находке. Ничья позволяла бы ленинградцам надеяться на лучшее, а проигрыш отправлял клуб из города на Неве в первую лигу. «Зенит» вёл в счёте 2:1 после голов Владимира Кулика и Олега Дмитриева, но очередной гол Гарина сделал счёт равным. До конца оставалось полторы минуты, когда приморцы получили право на штрафной. Вратарь «Зенита» Андрей Мананников выстроил мощную стенку, но и она не спасла от роскошного удара Михаила Строганова. Этот гол, признанный «Футбольным обозрением» лучшим в октябре, отправил ленинградцев в первую лигу. Их ссылка продлилась три года.

«Океан» же завершил сезон на 13-м месте с разницей мячей 26:26. Олег Гарин с 16 голами поделил с московским динамовцем Вели Касумовым второе-третье место в споре бомбардиров. В большинстве матчей приморцы выглядели достойно. И никто не мог называть их недоразумением.

Через год Приморье было представлено в высшей лиге двумя коллективами. Добился повышения «Луч» из Владивостока. Но по итогам чемпионата-93 оба клуба расстались с элитой, неудачно выступив в переходных матчах. Причин тому несколько. И одна - нежелание видеть в высшей лиге клубы с Дальнего Востока.

Перед чемпионатом 1993 года «Океан» лишился Гарина. Олег принял предложение «Локомотива». Лидер приморцев не сразу вписался в команду Юрия Сёмина. Какое-то время его переход считали ошибкой. Но потом Олег Сергеевич разыгрался. Ряды «Океана» пополнили два сильных вратаря Юрий Шишкин и Дмитрий Гуленков, поигравший в ЦСКА полузащитник Алексей Поддубский, нападающий «Шинника» Юрий Моисеев. Но команда Аверьянова заняла 16-е место в чемпионате и неудачно выступила в переходных матчах. Потом отец и сын Аверьяновы, а также вратарь Шишкин, перешли в стан «Крыльев Советов», тоже участвовавших в дополнительном турнире.

Но даже в неудачном сезоне «Океан» совершил два достижения. Во-первых, Юрий Шишкин взял четыре 11-метровых. А во вторых, приморцы не позволили обыграть себя всесильному «Спартаку». Обе встречи завершились вничью 1:1. Московский матч стал для спартаковцев золотым. Но после ничьей с «Океаном» тренер «красно-белых» Олег Романцев вместо поздравлений устроил чемпионам разбор полётов. «Спартак» смог обыграть «Океан» только через 12 лет в Кубке страны.