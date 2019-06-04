Так не трудно потеряться. А найдёшься ли опять?

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«Соккер.ру» о том, как «Гамбург» задержался во второй бундеслиге.

Год назад первую Бундеслигу покинул последний из её постоянных участников. «Гамбург» выбыл из элиты немецкого футбола. Нужно отметить, что «красноштанники» несколько лет упорно шли к этой цели и в итоге добились своего. Доигрались до вылета. И сделали прозвище «динозавры» неактуальным.

А вас, «Гамбург», просим остаться

Конечно, вылет некогда великого клуба, а «Гамбург» бесспорно к ним принадлежит, событие печальное. Особенно для болельщиков. Но даже в Гамбурге к неудаче отнеслись стоически. Усмотрев в вылете некое очищение. Сейчас за год разгоним всех ленивых и равнодушных, создадим новую команду и как вернёмся. Примерно это и произошло. Только не с «Гамбургом», а с его товарищем по несчастью, другим славным клубом - «Кёльном». Там сохранили всех игроков, в том числе игрока сборной Йонаса Хектора и кандидата в Манншафт вратаря Тимо Хорна. Год спустя «козлы» принимали поздравления с уже не первым, но быстрым возвращением. Поздравлять же «Гамбург» было не с чем. Итоговое четвёртое место не принесло «красноштанникам» ровным счётом ничего.

Вроде бы руководство клуба летом делало всё правильно. Дало шанс тренеру Кристиану Тицу. Сохранило почти всех сильных игроков - двух полузащитников-полуангличан - Льюиса Холтби и Аарона Ханта, вратаря Юлиаа Поллерсбека, нападающего Яна-Фипе Арта, защитников Дугласа и Рика ван Дронгелена, шведского опорника Альбина Экдаля, серба Филиппа Костича. Вернулся форвард Пьер-Мишель Ласогга, добавились защитники Давид Бейтс и Лео Лакруа. По меркам второй бундеслиги - состав очень неплох.

Но если «Кёльн» сразу дал понять, что на этот раз он спустился во второй эшелон ненадолго, то «Гамбург» был не столь убедителен. Шёл на втором-третьем местах, не отрываясь от общей группы и не скатываясь в неё. В декабре руководство посчитало, кто Кристиан Тиц - не тот тренер, что нужен «Гамбургу». Перед Рождеством на вахту заступил Ханнес Вольф. Но больших перемен не последовало. На финише команда вдруг встала и замерла. После разгрома «Санкт-Паули» в дерби 4:0 «Гамбург» вступил на чёрную полосу - в семи встречах всего три очка. В итоге «Гамбург» не смог выйти напрямую, как «Падерборн», не попал в стыковые матчи, как «Унион», а оказался на четвёртом месте. Которая в нашем случае ни Богу свечка, ни чёрту кочерга.

Похмельный синдром

И вот тут наступило разочарование. И у всех. У руководства, которое не угадало ни с одним тренером, ни с другим. У игроков, которые отвергли все приглашения и решили вернуться вместе с «Гамбургом». И у болельщиков, которым остаётся завидовать коллегам из «Униона». Единственная радость - возможность надрать уши «Санкт-Паули» в дерби следующего сезона. Маленькое удовольствие.

Аура «Гамбурга», как завсегдатая Бундеслиги, уже развеяна. Однако если б ссылка во второй дивизион была кратковременной, её можно было оценить, как досадную случайность. А если пауза растягивается, уже иное восприятие. Другие немецкие долгожители - франкфуртский «Айнтрахт», уже упоминавшийся «Кёльн», «Кайзерслаутерн» тоже думали, что всё ненадолго. Обойдётся. Не обошлось. «Айнтрахт» после нескольких ходок поправился, «Кёльн» до сих пор бегает туда-сюда, а «Кайзерслаутерн», несмотря на своё первое триумфальное возвращение, сейчас ведёт жалкое существование в третьей бундеслиге и ходит с протянутой рукой.

«Бохум», «Нюрнберг», «Карлсруэ», «Дуйсбург» и многие другие скитальцы из лиги в лигу, тоже когда-то стабильно сидели в элите и никуда не дёргались. А «Мюнхен 1860» котировался выше «Баварии». И что мы видим теперь?

Сезон начинается в мае

В «Гамбурге» понимают, что провалившись раз, можно увязнуть всерьёз и надолго. Развлекаться регулярными битвами с «Санкт-Паули». Оставить мечты о возрождении даже не величия, а хотя бы статуса среднего клуба. И следующий сезон обещает быть судьбоносным. Если «Гамбург» снова отложит возвращение, то дорожка протоптанная «Кайзерслаутерном» и «Мюнхеном» станет ближе. Ещё не старые Холтби и Хант подумают, а надо ли закапывать себя во втором дивизионе. Вспомнит о многочисленных предложениях Ласогга. Поллерсбек, которого недавно сравнивали с Ману Нойером, тоже может позволить себе сезон в второй бундеслиге, но не более. Одно юное дарование - Арп уже подписал контракт с «Баварией».

Вывод сделан. Едва завершился сезон, как «красноштанники» получили нового тренера. Дитер Хекинг сдал свои дела в мёнхенгладбахской «Боруссии» и отправился выручать некогда славный клуб. Контракт с Хокингом рассчитан на год. Всплывут - договор будет продлён.