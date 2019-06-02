Жадность «Тоттенхэм» сгубила

С каким ощущением фанаты «Тоттенхэма» будут вспоминать завершившийся сезон? С радостью или разочарованием? «Соккер.ру» - о сезоне «шпор».
Даниэлем Леви, который рулит «Тоттенхэмом», в зависимости от контекста принято либо восхищаться, либо ругать его. Восхищаются тогда, когда говорят об умении продавать, об умении торговаться и о способности выбивать деньги буквально из воздуха. А ругаются, когда речь заходит о необходимости усилиться, подкрепить состав свежей кровью – лишнюю копейку он не потратит, а без покупок топ-клуб даже при гениально работающей системе воспитания мало на что способен.
Точнее, он может добиться многого, но все равно в итоге скорее всего будет ждать разочарование. «Тоттенхэм» для всех провел эксперимент на себе – с января 2018 года «шпоры» никого не купили. Это уникальный случай, удивительный. Он тем невероятнее, что речь об английском клубе. А мы все знаем, что в Англии самый плотный график матчей – с ее внутренними кубками, лигой и европейскими турнирами.
Но Леви провел такой эксперимент и мог бы возликовать, если бы не финал Лиги чемпионов и не окончание чемпионата, во время которого его команда буквально на ободах докатывалась до финального раунда и только за счет инерции вошла в первую четверку, чтобы оказаться в Лиге чемпионов на следующий сезон. Да и в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» оказался только благодаря самому новому и свежему футболисту в составе – Лукасу Моуре, который, к слову, был последним приобретением «шпор» - его подписали из ПСЖ в качестве ненужного элемента в январе 2018 года.
Такая прижимистость в итоге и сгубила для «Тоттенхэма» окончание сезона. Кто-то скажет, что именно на этом самом финальном отрезке случилось амстердамское чудо, когда «шпоры» взорвались и совершили камбэк в игре с «Аяксом». Но это не системный признак – это озарение в отдельном случае.
В целом же конец сезона для «Тоттенхэма» получился таким, как финал Лиги чемпионов – много возни и мало результата. Ложную надежду дал отрезок на границе зимы и весны, когда из-за травмы выбыл Харри Кейн в первый раз. Тогда тоже причитали, что «Тоттенхэм» посыплется, а он выдал шикарный отрезок за счет вдохновения Сон Хын Мина в основном.
Поэтому когда Кейн выбыл второй раз, не возникло сомнений в том, что кореец и компания снова подстрахуют и смогут не уронить уровень игры команды. Однако к концу сезона энергия истощилась и у Сона. А если разбираться в том, кто играл чаще всего у «шпор», то ситуация еще плачевнее. Ведь в команде Маурисио Почеттино есть просто игроки «для галочки», которые малоэффективно участвуют в ротации.
Тот же Фернандо Льоренте, который совершенно не тянет на форварда команды-финалистки Лиги чемпионов. Или Винсент Янссен, который выходил на поле по редким праздникам. И это в ситуации, когда свежая кровь нужна команде катастрофически. Можно представить, насколько он слаб. «Тоттенхэм» сложил все яйца в одну корзину, поставил на один набор исполнителей, выжав из них все соки. В итоге даже в финале Лиги чемпионов на лицах футболистов «шпор» была написана не страсть, а усталость, стремление бороться через изнеможение.
Да, «Тоттенхэм» сражался, он бился на поле и предпринимал значительные усилия. Но был обречен. Обреченность проскакивала на лицах игроков: в эпизодах, когда они уходили на перерыв. Они просто не знали, откуда им взять ресурсы на принятие нестандартных решений, которые могли бы вскрыть грамотную защиту «Ливерпуля».
И если отдельные эпизоды возникали, то только благодаря единственному плюсу, который приносит такой подход в формировании команды – взаимопониманию и сыгранности. Игроки «шпор» хорошо друг друга чувствуют, умеют взаимодействовать на скорости, но сколько раз говорилось о том, что для всех этих тактических изюминок самым важным обеспечивающим фактором остается свежесть именно физическая.
От нее идет и свежесть в голове. Когда ноги бегут, моральные силы не тратятся на то, чтобы заставить себя ими шевелить – они уходят на придумывание чего-то неожиданного для соперника. «Тоттенхэм» ничего такого в конце сезона уже не придумывал. А случившееся в Амстердаме во многом обусловлено брешью в обороне «Аякса», которую не использовали предыдущие соперники голландцев, а также вдохновением отдельно взятого человека и стечением обстоятельств.
Этот сезон должен стать уроком для Леви. Вероятно, он будет доволен финансовым его результатом, но существует еще и спортивный интерес. Финалистов Лиги чемпионов помнят с трудом поклонники футбола, а вот победителей знают все. Можно гордиться тем, что клуб, который никого не приобрел в течение сезона, дошел до финала Лиги чемпионов, но это крайность.
Как обратной крайностью является надежда ПСЖ или «Манчестер Сити» выиграть этот турнир только за счет кучи денег. Так это тоже не работает. Нужен баланс, в котором спортивная составляющая будет главенствовать над финансовой. «Тоттенхэм» выиграл всего два из восьми последних матчей во всех турнирах – примерно этот отрезок команда и провела чисто на морально-волевых, когда усталость уже застила глаза.
Выход в финал ЛЧ для любого из них - большое достижение. Да, ЛЧ выигрывали и менее сильные, как Стяуа или Црвена Звезда, но то была вспышка аутсайдеров, как у Лестера, связанная с удачным поколением футболистов, а Тоттенхэм же просто стабильный середняк, они такие не могут выиграть ничего, как Црвена Звезда, потому что всё-таки на виду и футболистов, подобных Просинечки, Синише Михайловичу и Деяну Савичеву, у Тоттенхэма просто купили бы раньше, чем они успели бы добраться до какого-нибудь финала.
Выход в финал ЛЧ для любого из них - большое достижение. Да, ЛЧ выигрывали и менее сильные, как Стяуа или Црвена Звезда, но то была вспышка аутсайдеров, как у Лестера, связанная с удачным поколением футболистов, а Тоттенхэм же просто стабильный середняк, они такие не могут выиграть ничего, как Црвена Звезда, потому что всё-таки на виду и футболистов, подобных Просинечки, Синише Михайловичу и Деяну Савичеву, у Тоттенхэма просто купили бы раньше, чем они успели бы добраться до какого-нибудь финала.
А грязный отбор мяча... Так это футбол, а не матч по керлингу
А грязный отбор мяча... Так это футбол, а не матч по керлингу
Тут нечестно сравнивать на полпути. Динамо Загреб к примеру, на который работает вся Хорватия, и там Ливерпуль, который за каждого перспективного англичанина борется с еще десятками клубов.
Вот когда у условного Аякса будет столько же конкурентов за голландского проспекта, сколько у Ливерпуля, тогда сравним выхлоп академий.
Тут нечестно сравнивать на полпути. Динамо Загреб к примеру, на который работает вся Хорватия, и там Ливерпуль, который за каждого перспективного англичанина борется с еще десятками клубов.
Вот когда у условного Аякса будет столько же конкурентов за голландского проспекта, сколько у Ливерпуля, тогда сравним выхлоп академий.
После того как Тоттенхэм проиграл, я наверно почувствовал то, что чувствовала Валенсия в 2000 и 2001, Байер в 2002, они вообще три турнира подряд проиграли в том году, Арсенал в 2006, Атлетико Мадрид 2014 2016.
Почеттино провел хороший сезон, мне кажется большего чем он добился со шпорами добиться уже вряд ли возможно, с тем подходом который внутри клуба, аргентинец и так в течении 4 лет подряд финишировал в четверке сильнейших, и дошли до финала ЛЧ...... не одного трофея не выиграл......в целом он провел положительную работу, команда играла классно и красиво....... да проиграли Ливерпулю, это футбол, изменить это не возможно, если только не продолжать совершенствоваться.
Я считаю еще после выхода из группы и игры с МС это просто чудо что Тоттенхэм до шел до финала...... А что вы ждали победы над Ливерпулем? все понимали чем закончится финал, фарт не мог продолжаться дальше.
Билл Николсон в 62 году дошел до полуфинала этого турнира, почти через 60 лет Маурисио Почеттино вышел в финал, ну хоть фанатам есть что вспомнить в новейшее время....... да всего два кубка лиги за все время АПЛ....... но это же Тоттенхэм.
Даже не знаю а стоит ли Почеттино продолжать тренировать или выбрать другой путь с другим клубом или же он не ради побед а ради клуба тренирует и тратит время.
После того как Тоттенхэм проиграл, я наверно почувствовал то, что чувствовала Валенсия в 2000 и 2001, Байер в 2002, они вообще три турнира подряд проиграли в том году, Арсенал в 2006, Атлетико Мадрид 2014 2016.
Почеттино провел хороший сезон, мне кажется большего чем он добился со шпорами добиться уже вряд ли возможно, с тем подходом который внутри клуба, аргентинец и так в течении 4 лет подряд финишировал в четверке сильнейших, и дошли до финала ЛЧ...... не одного трофея не выиграл......в целом он провел положительную работу, команда играла классно и красиво....... да проиграли Ливерпулю, это футбол, изменить это не возможно, если только не продолжать совершенствоваться.
Я считаю еще после выхода из группы и игры с МС это просто чудо что Тоттенхэм до шел до финала...... А что вы ждали победы над Ливерпулем? все понимали чем закончится финал, фарт не мог продолжаться дальше.
Билл Николсон в 62 году дошел до полуфинала этого турнира, почти через 60 лет Маурисио Почеттино вышел в финал, ну хоть фанатам есть что вспомнить в новейшее время....... да всего два кубка лиги за все время АПЛ....... но это же Тоттенхэм.
Даже не знаю а стоит ли Почеттино продолжать тренировать или выбрать другой путь с другим клубом или же он не ради побед а ради клуба тренирует и тратит время.
"Судья испортил нам игру, четвертый и пятый мяч нам забили из офсайдов" (c)
Это про финал ЛЕ:)
"Судья испортил нам игру, четвертый и пятый мяч нам забили из офсайдов" (c)
Это про финал ЛЕ:)
Может без этого круговорота топом был бы какой-нибудь Мальме
Может без этого круговорота топом был бы какой-нибудь Мальме
Если бы Аякс,или Порту не разберали на части,то они были бы грандами Европейского футбола,без всяких покупок.
Если бы Аякс,или Порту не разберали на части,то они были бы грандами Европейского футбола,без всяких покупок.
Всё верно, только причём здесь Тоттенхэм? Когда это он стал топ-клубом? Отродясь им не был. Прыгнули выше головы, подошли близко к трофею, посмотрели на него - с них и довольно. Теперь пусть Почеттино уходит в Барселону, а Тоттенхэм возвращается в борьбу за Лигу Европы.
Всё верно, только причём здесь Тоттенхэм? Когда это он стал топ-клубом? Отродясь им не был. Прыгнули выше головы, подошли близко к трофею, посмотрели на него - с них и довольно. Теперь пусть Почеттино уходит в Барселону, а Тоттенхэм возвращается в борьбу за Лигу Европы.