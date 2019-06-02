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Жадность «Тоттенхэм» сгубила

вчера, 10:30

С каким ощущением фанаты «Тоттенхэма» будут вспоминать завершившийся сезон? С радостью или разочарованием? «Соккер.ру» - о сезоне «шпор».

Даниэлем Леви, который рулит «Тоттенхэмом», в зависимости от контекста принято либо восхищаться, либо ругать его. Восхищаются тогда, когда говорят об умении продавать, об умении торговаться и о способности выбивать деньги буквально из воздуха. А ругаются, когда речь заходит о необходимости усилиться, подкрепить состав свежей кровью – лишнюю копейку он не потратит, а без покупок топ-клуб даже при гениально работающей системе воспитания мало на что способен.

Точнее, он может добиться многого, но все равно в итоге скорее всего будет ждать разочарование. «Тоттенхэм» для всех провел эксперимент на себе – с января 2018 года «шпоры» никого не купили. Это уникальный случай, удивительный. Он тем невероятнее, что речь об английском клубе. А мы все знаем, что в Англии самый плотный график матчей – с ее внутренними кубками, лигой и европейскими турнирами.

Но Леви провел такой эксперимент и мог бы возликовать, если бы не финал Лиги чемпионов и не окончание чемпионата, во время которого его команда буквально на ободах докатывалась до финального раунда и только за счет инерции вошла в первую четверку, чтобы оказаться в Лиге чемпионов на следующий сезон. Да и в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» оказался только благодаря самому новому и свежему футболисту в составе – Лукасу Моуре, который, к слову, был последним приобретением «шпор» - его подписали из ПСЖ в качестве ненужного элемента в январе 2018 года.

Такая прижимистость в итоге и сгубила для «Тоттенхэма» окончание сезона. Кто-то скажет, что именно на этом самом финальном отрезке случилось амстердамское чудо, когда «шпоры» взорвались и совершили камбэк в игре с «Аяксом». Но это не системный признак – это озарение в отдельном случае.

В целом же конец сезона для «Тоттенхэма» получился таким, как финал Лиги чемпионов – много возни и мало результата. Ложную надежду дал отрезок на границе зимы и весны, когда из-за травмы выбыл Харри Кейн в первый раз. Тогда тоже причитали, что «Тоттенхэм» посыплется, а он выдал шикарный отрезок за счет вдохновения Сон Хын Мина в основном.

Поэтому когда Кейн выбыл второй раз, не возникло сомнений в том, что кореец и компания снова подстрахуют и смогут не уронить уровень игры команды. Однако к концу сезона энергия истощилась и у Сона. А если разбираться в том, кто играл чаще всего у «шпор», то ситуация еще плачевнее. Ведь в команде Маурисио Почеттино есть просто игроки «для галочки», которые малоэффективно участвуют в ротации.

Тот же Фернандо Льоренте, который совершенно не тянет на форварда команды-финалистки Лиги чемпионов. Или Винсент Янссен, который выходил на поле по редким праздникам. И это в ситуации, когда свежая кровь нужна команде катастрофически. Можно представить, насколько он слаб. «Тоттенхэм» сложил все яйца в одну корзину, поставил на один набор исполнителей, выжав из них все соки. В итоге даже в финале Лиги чемпионов на лицах футболистов «шпор» была написана не страсть, а усталость, стремление бороться через изнеможение.

Да, «Тоттенхэм» сражался, он бился на поле и предпринимал значительные усилия. Но был обречен. Обреченность проскакивала на лицах игроков: в эпизодах, когда они уходили на перерыв. Они просто не знали, откуда им взять ресурсы на принятие нестандартных решений, которые могли бы вскрыть грамотную защиту «Ливерпуля».

И если отдельные эпизоды возникали, то только благодаря единственному плюсу, который приносит такой подход в формировании команды – взаимопониманию и сыгранности. Игроки «шпор» хорошо друг друга чувствуют, умеют взаимодействовать на скорости, но сколько раз говорилось о том, что для всех этих тактических изюминок самым важным обеспечивающим фактором остается свежесть именно физическая.

От нее идет и свежесть в голове. Когда ноги бегут, моральные силы не тратятся на то, чтобы заставить себя ими шевелить – они уходят на придумывание чего-то неожиданного для соперника. «Тоттенхэм» ничего такого в конце сезона уже не придумывал. А случившееся в Амстердаме во многом обусловлено брешью в обороне «Аякса», которую не использовали предыдущие соперники голландцев, а также вдохновением отдельно взятого человека и стечением обстоятельств.

Этот сезон должен стать уроком для Леви. Вероятно, он будет доволен финансовым его результатом, но существует еще и спортивный интерес. Финалистов Лиги чемпионов помнят с трудом поклонники футбола, а вот победителей знают все. Можно гордиться тем, что клуб, который никого не приобрел в течение сезона, дошел до финала Лиги чемпионов, но это крайность.

Как обратной крайностью является надежда ПСЖ или «Манчестер Сити» выиграть этот турнир только за счет кучи денег. Так это тоже не работает. Нужен баланс, в котором спортивная составляющая будет главенствовать над финансовой. «Тоттенхэм» выиграл всего два из восьми последних матчей во всех турнирах – примерно этот отрезок команда и провела чисто на морально-волевых, когда усталость уже застила глаза.

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Медив
   281 / 835
вчера в 23:19
А у скольких ребят Аякс раскрыл этот самый талант?
Медив
Медив ответил Саня Локомотив
   60 / 835
вчера в 23:08
Я тебе не про погоню за перспективными игроками внутри национального чемпионата,а про то,что этим клубам не нужно никого искать,они малых пацанов сами ростят и делают из них перспективных игроков,которые впоследствии разъезжаются по всей Европе,это клубы-инкубаторы для европейских топ-клубов.
Они скупают сборную своей страны андер-17 под корень, всего лишь. А когда продадут игрока, кто там будет смотреть из какой деревни его достали перед этим. Причем теряется момент, что из 10 таких игроков они смогут раскрыть и продать одного. Вон результаты сборной Голландии последних лет десяти в подтверждение. При всей успешности академии Аякса, половина их сборной дикий треш. А треш, потому что тот же Аякс и загубил 90% талантливых ребят, на пару с ПСВ.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   281 / 835
вчера в 22:56
Ну ты сравнил Зенит с Байером...) Да,Тоттенхэм ничего серъёзного не может выиграть,но в отличии от клубов,тобой перечисленных,низко никогда не падал,он всегда на виду,по-этому шпоры,как минимум,не середняки.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Медив
   281 / 835
вчера в 22:47
Я тебе не про погоню за перспективными игроками внутри национального чемпионата,а про то,что этим клубам не нужно никого искать,они малых пацанов сами ростят и делают из них перспективных игроков,которые впоследствии разъезжаются по всей Европе,это клубы-инкубаторы для европейских топ-клубов.
anfield1984
anfield1984 ответил Zak11
   83 / 835
вчера в 17:30
Почему?
Zak11
Zak11
   749 / 835
вчера в 16:19
Судья убил игру. Это факт. Зачем было ставить на такую игру Скомину?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Медив
   18 / 835
вчера в 16:07
на Ляказете ,железобетонная
peleneym
peleneym
   673 / 835
вчера в 15:59
А кто-нибудь мне объяснит, какой страшный сон заставил Почетино не поставить в старте Лукаса Моура,который фактически и вывел Тотен. в финал.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   137 / 835
вчера в 13:18
При тех вложениях, что делает Леви это отличный результат для Тоттен быть постоянно в топ 4 и стабильно играть в лч. Конечно, фанаты Тоттен мечтали о победе в лч, но проиграли, в любом случаи сейчас у Тоттен хороший период, может не такой удачный как в 60-е, но вполне себе удачный, если считать сколько лет Тоттен был середняком английского футбола.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Саня Локомотив
   9 / 835
вчера в 12:14
Тоттенхэм всегда подбирается близко к трофеям,выиграть просто не может,но от этого ,,Гнилой" командой он не является.Тот же Байер в Германии является общепризнанным грандом немецкого футбола,при этом никогда,за всю свою историю,не становившийся чемпионом своей страны.
Зенит тоже считается грандом РПЛ, однако в мировых масштабах это мальчик для битья, поэтому что на Байер кивать? Наполи такое же, Севилья, Тоттенхэм вот. Это хорошие клубы, но они не топовые.
Выход в финал ЛЧ для любого из них - большое достижение. Да, ЛЧ выигрывали и менее сильные, как Стяуа или Црвена Звезда, но то была вспышка аутсайдеров, как у Лестера, связанная с удачным поколением футболистов, а Тоттенхэм же просто стабильный середняк, они такие не могут выиграть ничего, как Црвена Звезда, потому что всё-таки на виду и футболистов, подобных Просинечки, Синише Михайловичу и Деяну Савичеву, у Тоттенхэма просто купили бы раньше, чем они успели бы добраться до какого-нибудь финала.
Медив
Медив ответил 25процентный клоун
   60 / 835
вчера в 12:08
издеваешься?)) а ни чего что второй гол забит был после грязнйшего отбора мяча как и четвертый а пенальти ....ну как вчера))) нет друг,эти два финала я быстро забуду как и финал бавария челси ,это не футбол
Насчет пенки я бы еще и согласился, Жиру специально подставился. Но кто его этому научил, не Челси же:)
А грязный отбор мяча... Так это футбол, а не матч по керлингу
Медив
Медив ответил Саня Локомотив
   60 / 835
вчера в 12:04
Мальмё тоже когда-то был грандом,пока не положили на развитие своей академии,а Аяксу и Порту,в этом случае,даже деньги не нужны бы были ни на латиносов,ни на голландцев,ни на скандинавов.Эти клубы могли бы выступать своими воспитанниками и добиваться определённых успехов,как тот же Атлетик,в былые времена,когда в команде не было ни одного игрока без баских корней.
Все равно, я бы особо не восхищался достижениями академий этих клубов. Это как с Динамо Загреб, когда ты можешь взять любого игрока из любого клуба Хорватии, то в чем тут великое достижение?
Тут нечестно сравнивать на полпути. Динамо Загреб к примеру, на который работает вся Хорватия, и там Ливерпуль, который за каждого перспективного англичанина борется с еще десятками клубов.
Вот когда у условного Аякса будет столько же конкурентов за голландского проспекта, сколько у Ливерпуля, тогда сравним выхлоп академий.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Медив
   18 / 835
вчера в 11:59
издеваешься?)) а ни чего что второй гол забит был после грязнйшего отбора мяча как и четвертый а пенальти ....ну как вчера))) нет друг,эти два финала я быстро забуду как и финал бавария челси ,это не футбол
DXTK
DXTK
   188 / 835
вчера в 11:59
в целом хороший сезон, вряд ли в ближайшее время мы увидим Тоттенхэм в финале любого еврокубка, тем более ЛЧ....... Ливерпуль шел по нарастающей финал ЛЕ 2016, финал ЛЧ 2018, победа в финале ЛЧ 2019, это логичный итог. Да и Клопп заслужил победу после своих проигранных финалов, мне кажется с Боруссией было самое обидное поражение в его карьере.

После того как Тоттенхэм проиграл, я наверно почувствовал то, что чувствовала Валенсия в 2000 и 2001, Байер в 2002, они вообще три турнира подряд проиграли в том году, Арсенал в 2006, Атлетико Мадрид 2014 2016.

Почеттино провел хороший сезон, мне кажется большего чем он добился со шпорами добиться уже вряд ли возможно, с тем подходом который внутри клуба, аргентинец и так в течении 4 лет подряд финишировал в четверке сильнейших, и дошли до финала ЛЧ...... не одного трофея не выиграл......в целом он провел положительную работу, команда играла классно и красиво....... да проиграли Ливерпулю, это футбол, изменить это не возможно, если только не продолжать совершенствоваться.

Я считаю еще после выхода из группы и игры с МС это просто чудо что Тоттенхэм до шел до финала...... А что вы ждали победы над Ливерпулем? все понимали чем закончится финал, фарт не мог продолжаться дальше.

Билл Николсон в 62 году дошел до полуфинала этого турнира, почти через 60 лет Маурисио Почеттино вышел в финал, ну хоть фанатам есть что вспомнить в новейшее время....... да всего два кубка лиги за все время АПЛ....... но это же Тоттенхэм.

Даже не знаю а стоит ли Почеттино продолжать тренировать или выбрать другой путь с другим клубом или же он не ради побед а ради клуба тренирует и тратит время.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   576 / 835
вчера в 11:59
Этот сезон был максимумом для Тоттенхема и Почеттино
Медив
Медив ответил 25процентный клоун
   60 / 835
вчера в 11:56
позорный матч имени скамины ,хо я и финал ле судья так же убил
Угу...
"Судья испортил нам игру, четвертый и пятый мяч нам забили из офсайдов" (c)
Это про финал ЛЕ:)
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Медив
   281 / 835
вчера в 11:55
Мальмё тоже когда-то был грандом,пока не положили на развитие своей академии,а Аяксу и Порту,в этом случае,даже деньги не нужны бы были ни на латиносов,ни на голландцев,ни на скандинавов.Эти клубы могли бы выступать своими воспитанниками и добиваться определённых успехов,как тот же Атлетик,в былые времена,когда в команде не было ни одного игрока без баских корней.
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 835
вчера в 11:53
позорный матч имени скамины ,хо я и финал ле судья так же убил
Медив
Медив ответил Саня Локомотив
   60 / 835
вчера в 11:46
,,Без покупок топ-клуб,даже при гениально работающей системе воспитания,мало на что способен." Если бы Аякс,или Порту не разберали на части,то они были бы грандами Европейского футбола,без всяких покупок.
Если бы их не разбирали на части, то за какие деньги Порту гнал бы штабеля латиносов, а Аякс распатронивал бы все клубы Голландии + скандинавский чемп?
Может без этого круговорота топом был бы какой-нибудь Мальме
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   281 / 835
вчера в 11:45
Тоттенхэм всегда подбирается близко к трофеям,выиграть просто не может,но от этого ,,Гнилой" командой он не является.Тот же Байер в Германии является общепризнанным грандом немецкого футбола,при этом никогда,за всю свою историю,не становившийся чемпионом своей страны.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   281 / 835
вчера в 11:41
,,Без покупок топ-клуб,даже при гениально работающей системе воспитания,мало на что способен."
Если бы Аякс,или Порту не разберали на части,то они были бы грандами Европейского футбола,без всяких покупок.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   9 / 835
вчера в 10:56
...без покупок топ-клуб даже при гениально работающей системе воспитания мало на что способен...


Всё верно, только причём здесь Тоттенхэм? Когда это он стал топ-клубом? Отродясь им не был. Прыгнули выше головы, подошли близко к трофею, посмотрели на него - с них и довольно. Теперь пусть Почеттино уходит в Барселону, а Тоттенхэм возвращается в борьбу за Лигу Европы.
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