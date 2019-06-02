Жадность «Тоттенхэм» сгубила

вчера, 10:30

С каким ощущением фанаты «Тоттенхэма» будут вспоминать завершившийся сезон? С радостью или разочарованием? «Соккер.ру» - о сезоне «шпор».

Даниэлем Леви, который рулит «Тоттенхэмом», в зависимости от контекста принято либо восхищаться, либо ругать его. Восхищаются тогда, когда говорят об умении продавать, об умении торговаться и о способности выбивать деньги буквально из воздуха. А ругаются, когда речь заходит о необходимости усилиться, подкрепить состав свежей кровью – лишнюю копейку он не потратит, а без покупок топ-клуб даже при гениально работающей системе воспитания мало на что способен.

Точнее, он может добиться многого, но все равно в итоге скорее всего будет ждать разочарование. «Тоттенхэм» для всех провел эксперимент на себе – с января 2018 года «шпоры» никого не купили. Это уникальный случай, удивительный. Он тем невероятнее, что речь об английском клубе. А мы все знаем, что в Англии самый плотный график матчей – с ее внутренними кубками, лигой и европейскими турнирами.

Но Леви провел такой эксперимент и мог бы возликовать, если бы не финал Лиги чемпионов и не окончание чемпионата, во время которого его команда буквально на ободах докатывалась до финального раунда и только за счет инерции вошла в первую четверку, чтобы оказаться в Лиге чемпионов на следующий сезон. Да и в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» оказался только благодаря самому новому и свежему футболисту в составе – Лукасу Моуре, который, к слову, был последним приобретением «шпор» - его подписали из ПСЖ в качестве ненужного элемента в январе 2018 года.

Такая прижимистость в итоге и сгубила для «Тоттенхэма» окончание сезона. Кто-то скажет, что именно на этом самом финальном отрезке случилось амстердамское чудо, когда «шпоры» взорвались и совершили камбэк в игре с «Аяксом». Но это не системный признак – это озарение в отдельном случае.

В целом же конец сезона для «Тоттенхэма» получился таким, как финал Лиги чемпионов – много возни и мало результата. Ложную надежду дал отрезок на границе зимы и весны, когда из-за травмы выбыл Харри Кейн в первый раз. Тогда тоже причитали, что «Тоттенхэм» посыплется, а он выдал шикарный отрезок за счет вдохновения Сон Хын Мина в основном.

Поэтому когда Кейн выбыл второй раз, не возникло сомнений в том, что кореец и компания снова подстрахуют и смогут не уронить уровень игры команды. Однако к концу сезона энергия истощилась и у Сона. А если разбираться в том, кто играл чаще всего у «шпор», то ситуация еще плачевнее. Ведь в команде Маурисио Почеттино есть просто игроки «для галочки», которые малоэффективно участвуют в ротации.

Тот же Фернандо Льоренте, который совершенно не тянет на форварда команды-финалистки Лиги чемпионов. Или Винсент Янссен, который выходил на поле по редким праздникам. И это в ситуации, когда свежая кровь нужна команде катастрофически. Можно представить, насколько он слаб. «Тоттенхэм» сложил все яйца в одну корзину, поставил на один набор исполнителей, выжав из них все соки. В итоге даже в финале Лиги чемпионов на лицах футболистов «шпор» была написана не страсть, а усталость, стремление бороться через изнеможение.

Да, «Тоттенхэм» сражался, он бился на поле и предпринимал значительные усилия. Но был обречен. Обреченность проскакивала на лицах игроков: в эпизодах, когда они уходили на перерыв. Они просто не знали, откуда им взять ресурсы на принятие нестандартных решений, которые могли бы вскрыть грамотную защиту «Ливерпуля».

И если отдельные эпизоды возникали, то только благодаря единственному плюсу, который приносит такой подход в формировании команды – взаимопониманию и сыгранности. Игроки «шпор» хорошо друг друга чувствуют, умеют взаимодействовать на скорости, но сколько раз говорилось о том, что для всех этих тактических изюминок самым важным обеспечивающим фактором остается свежесть именно физическая.

От нее идет и свежесть в голове. Когда ноги бегут, моральные силы не тратятся на то, чтобы заставить себя ими шевелить – они уходят на придумывание чего-то неожиданного для соперника. «Тоттенхэм» ничего такого в конце сезона уже не придумывал. А случившееся в Амстердаме во многом обусловлено брешью в обороне «Аякса», которую не использовали предыдущие соперники голландцев, а также вдохновением отдельно взятого человека и стечением обстоятельств.

Этот сезон должен стать уроком для Леви. Вероятно, он будет доволен финансовым его результатом, но существует еще и спортивный интерес. Финалистов Лиги чемпионов помнят с трудом поклонники футбола, а вот победителей знают все. Можно гордиться тем, что клуб, который никого не приобрел в течение сезона, дошел до финала Лиги чемпионов, но это крайность.