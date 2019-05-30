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«Спартак» не стал чемпионом. РПЛ 2018/19: реальность против ожиданий

сегодня, 22:00

«Стыдно за „Соккер.ру“, - скажете вы, увидев наши июльские прогнозы на сезон. Были неправы, дорогие читатели, и даже не пытаемся это замолчать. Искреннее каемся!

Любые прогнозы – дело неблагодарное, особенно, если приходится держать за них ответ. Спустя десять месяцев действительно странно видеть такие предсказания, но ничего не попишешь: что напишешь на „Соккер.ру“, не вырубишь топором. А если даже представить на мгновение „случайную“ потерю данных, у местных правдорубов обязательно найдутся доказательство в виде скринов. Поэтому никаких отговорок и оправданий, вот вам чистосердечное признание: сравним места клубов РПЛ в таблице с тем прогнозом, который мы давали перед стартом сезона.

„Енисей“ - 16 место

Прогноз „Соккер.ру“: 13 место

У „Енисея“ был не худший состав в лиге, последнее место – это менеджерский провал, в первую очередь, не справился Дмитрий Аленичев, который вообще-то второй раз в карьере занимает последнюю строчку в РПЛ. В некотором смысле прогноз сбылся, ведь было отмечено, что красноярцы точно будут в заключительной четверке, а выше или ниже – зависит во многом от главного тренера. Аленичев был очень плох, тем самым обрек „Енисей“.

„Анжи“ - 15 место

Прогноз „Соккер.ру“: 16 место

Махачкалинцы недалеко ушли от нашего предсказания. Финишировали предпоследними только благодаря выдавшему шоу с сэйвами Юрию Дюпину и „Енисею“, который оказался даже хуже обнищавшей команды.

„Уфа“ - 14 место

Прогноз „Соккер.ру“: 10 место

Были все предпосылки к тому, что „Уфа“ скатится после самого успешного сезона в своей истории и шестого места в РПЛ, но я ожидал, что команда из Башкортостана ограничится сползанием в середину таблицы, но все вышло гораздо хуже. „Уфа“ сменила трех тренеров, финишировала в зоне стыков и ей только предстоит завоевать право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне.

„Крылья Советов“ - 13 место

Прогноз „Соккер.ру“: 12 место

В случае волжан ожидания и реальность не слишком разошлись, хотя разница между 12-м и 13-м местами значительная: если бы „Крылышки“ замкнули первую дюжину, то уже ни о чем бы не переживали, так еще будут играть стыки с „Нижним Новгородом“, чтобы продлить свое пребывание в РПЛ.

„Динамо“ - 12 место

Прогноз „Соккер.ру“: 8 место

Динамовцы выступили ниже ожиданий, согласно прогнозу, они второй год подряд должны были финишировать в середине таблицы. Отчасти могу оправдать попадание в „молоко“ с прогнозом жутчайшим андерперфомингом „Динамо“ в завершившемся сезоне: по xPTS, ожидаемым очкам, „бело-голубые“ на пятом месте! Команда Дмитрия Хохлова недобрала 14 баллов из-за отвратительной реализации моментов.

„Рубин“ - 11 место

Прогноз „Соккер.ру“: 6 место

Именно казанцы должны были стать командой-связкой между лидерами и „остальной РПЛ“, но „Рубин“ продолжил терять лидеров, и у Курбана Бердыева просто не было возможность слепить что-то внятное при такой текучести кадров и не самом высоком их качестве. А скоро и Бердыева в Казани не будет. Лишь бы „Рубин“ и футбол в столице Татарстана остались.

„Урал“ - 10 место

Прогноз „Соккер.ру“: 11 место

„Урал“ оправдал ожидания, но команде с кубковым характером не хватило стабильности на турнирной дистанции.

„Ростов“ - 9 место

Прогноз „Соккер.ру“: 9 место

Па-па-пам! И это попадание точно в цель! Причем не только место совпало с прогнозом, но и формулировка в статье-предсказании была практически идеальной:

В лице „Ростова“ получим веселого середняка Робин Гуда, который иногда будет отбирать очки у „богатых“, чтобы потом дарить их „бедным“.

Так и вышло, а на девятое место „Ростов“ приземлился по итогам 30-го тура, когда оставался выбор между 7-й, 8-й и 9-й строчками.

„Ахмат“ - 8 место

Прогноз „Соккер.ру“: 7 место

Недалеко от предсказания ушел и вечно крепкий середняк „Ахмат“. Вообще, грозненцы уже приучили к финишам за границей еврокубковой зоны, вот и опять это сделали.

„Оренбург“ - 7 место

Прогноз „Соккер.ру“: 15 место

А вот и первое фиаско, за которое стоит извиниться перед „Оренбургом“. Прочили команде Владимира Федотова прямой вылет, а оказалось, что на Южном Урале, в отличие от предыдущего захода в РПЛ, весьма крепкий коллектив. „Оренбург“ провел качественный сезон, по ходу которого обыграл „Спартак“, ЦСКА и „Локомотив“, дважды отобрал очки у „Краснодара“.

„Арсенал“ - 6 место

Прогноз „Соккер.ру“: 14 место

Ослепило расставание с Миодрагом Божовичем и сообщения о проблемах с финансированием в начале сезона. Мы ставили „Арсенал“ в стыки за право остаться в РПЛ, а туляки завоевали путевку в Лигу Европы.

„Спартак“ - 5 место

Прогноз „Соккер.ру“: 1 место

Здесь без комментариев. Надеюсь, вы не перестанете заходить на наш сайт. Хотя, тут ведь можно пофилософствовать: может быть, это не мы промахнулись с прогнозом, а „Спартак“ занял пятое место, потому что оказался чемпионом в нашем предсказании. Во всяком случае, второй год подряд наш прогнозируемый чемпион финиширует пятым – до этого „Зенит“ проделал такой путь. Так-так, кого же поставить на первое место в „Итоговой таблице сезона-2019/20“? Ваши предложения.

ЦСКА - 4 место

Прогноз „Соккер.ру“: 4 место

Обновившийся ЦСКА прогнозируемо сдал позиции, но остался в лидирующей шайке РПЛ. Как мы и предполагали.

„Краснодар“ - 3 место

Прогноз „Соккер.ру“: 5 место

Разговоры о молодости ЦСКА и слабости „Спартака“, которых опередили „быки“, - в пользу бедных. Факты же таковы: „Краснодар“ занял третью строчку во второй раз в своей истории и впервые сыграет в Лиге чемпионов.

„Локомотив“ - 2 место

Прогноз „Соккер.ру“: 3 место

„Локомотив“ до последнего тура мог занять третью строчку, так что не думаю, что с этим прогнозом вышла грандиозная ошибка. Основной посыл был такой: железнодорожники не смогут защитить титул, но будут в тройке. Так и вышло.

 

„Зенит“ - 1 место

Прогноз „Соккер.ру“: 2 место

Нужно было слушать Курбана Бердыева, который пророчил „Зениту“ чемпионство! Я не исключал, что „Зенит“ дотянется до титула, но петербуржцы не „дотянулись“, а взяли причитающееся. Очень важным моментом сезона стал зимний обмен Паредеса на Барриоса, Ракицкого и Азмуна, но это ведь тоже часть и часть победы. В общем, „Зенит“ превзошел и так достаточно высокие ожидания, чтобы стать чемпионом.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 807
сегодня в 22:03
Да ваш дружный коллектив,оказывается,совсем не рубит в футболе!!!
Кстати,сейчас только прочитал одну статейку с проспартаковского сайта,с рассуждениями о "государственном перевороте" в "Спартаке",вследствие которого власть в свои руки взял истинный хозяин-Алекперов(вот новость,ха-ха!).Там отличное фото с последнего Совета директоров Лукойла,где,по слухам,открыто посмеивались над "успехами" Федуна в деле управления командой.Так на этом фото бывшая правая рука Алекперова-Л.А.Федун,грустно примостился " в пяти членах от Верховного",крайним справа. Не так сели,как говорил беспалый вождь ЕБН.
Там же :
"Сейчас клубом управляют люди, отчитывающиеся перед Алекперовым, а не перед Федуном. Сергей Михайлов, так долго работавший в клубе, – человек Алекперова. Томас Цорн, назначенный генеральным директором – человек Алекперова. Они отчитываются перед Алекперовым и ключевые вопросы решают только с ним. Теперь все большие покупки продажи будет визировать Алекперов, а не Федун. "
oFANATo
oFANATo ответил Пупсятко
   54 / 807
сегодня в 22:03
Спартак купит себе чемпионство только к столетию симоняна.
Федун говорил на сто лет клуба в 2022 году. А пока деньги копит на судей.
wingback
wingback
   84 / 807
сегодня в 21:59
Я так понимаю, соккер ХРУ ?
Abris
Abris
   90 / 807
сегодня в 21:54
Интересно, кто свиньям такой прогноз ставил, все думали в пердив.
Ваня лучший
Ваня лучший
   78 / 807
сегодня в 21:52
Все эти прогнозы не более чем фанатсктие пожелания. По прогнозам легко судить о привязанности Соккера. Поэтому этот сайт и теряет популярность у дюби елей и знатоков футбола. Увы
Пупсятко
Пупсятко
   67 / 807
сегодня в 21:51
Спартак купит себе чемпионство только к столетию симоняна.
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