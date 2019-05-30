Маурицио сделал своё дело, Маурицио может уходить

сегодня, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о сезоне «Челси», а также о достижениях тренера «синих» Маурицио Сарри.

Тяжёлым оказался сезон для лондонского клуба. А уж для Маурицио Сарри и подавно. «Мы сыграли 64 матча», - выдавил из себя уставший тренер лондонцев после победного финала Лиги Европы в Баку. Уставший и счастливый. Бывший банковский служащий выиграл свой первый трофей. Да ещё какой!

Год за три

Для Сарри год, проведенный в «Челси», был не просто 365 дней, вместивших 64 матча. Этот тот год, который идёт за два или за три. Неслучайно он так долго медлил с решением, всё никак не соглашался покинуть «Наполи», в который вложил душу, ради лондонского клуба. Который для тренеров подобен мясорубке или соковыжималке. И только после долгих переговоров Сарри согласился покинуть Неаполь и заменил в Лондоне Антонио Конте. Который блестяще провёл первый сезон на «Стэмфорд Бридж» и едва дотянул до конца второго.

Сарри знал куда шёл, но действительность всё равно превзошел ожидания. Каждый шаг под микроскопом, новая страна, новые условия. Конечно, ограничение на курение существует и в Италии. Но оно не такое, как в Англии. Маурицио, у которого в день по собственному признанию уходило три пачки, буквально задыхался в Лондоне. Прятался как школьник с сигаретой в туалете. И это было ещё не самое большое неудобство.

Дифирамбы и остракизм

Он начал свой лондонский отрезок карьеры с матча за Комьюнити Шилд, в котором «Челси» уступил «Манчестер Сити» 0:2. Никто из этого проигрыша не стал делать трагедии – первый матч нового тренера, да и Суперкубок Англии – не тот трофей, чтоб по нему убиваться. Зато чемпионат «синие» начали блестяще, выдав на старте пять побед. Потом выигрыши пошли вместе с ничьими. Первое место (а оно не было «чистым» и в первых пяти турах, приходилось делить с «Ливерпулем») было утрачено. Однако отставание не выглядело критическим. Пресса наперебой хвалила итальянца и его креатуру – привезенного из «Наполи» полузащитника Жоржиньо. Это были не фальшивые дифирамбы. «Синие» действительно смотрелись убедительно и выглядели претендентами на чемпионство и не только.

А потом лондонцы захромали. Проиграли «Тоттенхэму», «Вулверхэмптону», дома «Лестеру». В рождественские дни «синие» было преодолели спад. Но прошло немного времени и 0:2 от «Арсенала», 0:4 от «Борнмута» и совсем уж неприличные 0:6 от «Манчестер Сити». После этого как-то притихли восторгавшиеся работой Сарри. Зато о скорой отставке итальянца заговорили все. Не было дня, чтобы пресса, не говоря уже о людской молве, не увольняла тренера и не называла имён его потенциальных преемников.

Ситуацию мог исправить выигрыш Кубка лиги. Трофей по нынешним меркам неказист, то для Сарри он был очень важен. Тем более что в финале противостоял «Манчестер Сити». Но в этой игре Маурицио столкнулся с неповиновением вратаря Кепы Аррибасалаги. Было решено, что на серию пенальти выйдет Вилли Кавальеро, пришедший из «Сити» и знающий секреты тамошних пенальтистов. Но строптивый баск Кепа отказался уходить с поля, весьма эмоционально ответив тренеру. В итоге серия, а вместе с ней и Кубок были проиграны, а в «Челси» полетели новые стрелы. Конечно, большая их часть была адресована Кепе. Негоже, когда вратарь устраивает «бунт на корабле». Но и Маурицио досталось. Что это за тренер, который позволяет молодому вратарю посылать себя куда подальше? От Сарри требовали жёстких мер – ссылку Кепы в резерв, а лучше с волчьим билетом подальше от «Стэмфорд Бридж». От него кровопролития ждали, а он чижика съел – помирился с упрямцем, с самым дорогим вратарём мира. Тогда это сочли за слабость. Но в дальнейшем Кепа не давал поводов для упрёков. Кроме того, баск вытащил серию пенальти в полуфинале Лиги Европы с «Айнтрахтом», вытащил лондонцев в финал.





Сарри ругали за то, что он зажимал англичан. При этом в основном ссылались на Гари Кэйхилла, который при итальянце практически не играл. И Дэнни Дринкуотер, который сам виноват, ибо вопреки своей фамилии он пьёт не только воду. А потом ещё садится за руль. Зато как-то забывается, что именно при Сарри нашёл себя в «Челси» и был одним из лучших в команде Рубен Лофтус-Чик. Ранее молодого полузащитника гоняли по арендам, а сам футболист отчаялся заиграть в родной команде. При итальянце перестал быть балластом и вновь расцвёл некогда талантливый полузащитник Росс Баркли. А как вам совсем юный нападающий Каллум Хадсон-Одои? Кто вообще за пределами Лондона знал о его существовании? А теперь он игрок сборной Англии и один из героев Лиги Европы. Их тоже коварный итальяшка зажимал? А посмотрите, как сыграли в прошедшем сезоне Оливье Жиру и Педро Родригес? Казалось, что это два выжатых лимона, которых надо куда-нибудь пристроить. Француз стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, а испанец забил один важнейших голов в финале.

Хромая ли утка?

И хотя «Челси» в концовке выправил ситуацию и финишировал третьим, тренер лондонцев вплоть до финального свистка в Баку оставался «хромой уткой». Его по-прежнему ежедневно отправляли в отставку. На словах, конечно. Снова перечислялись наследники, а самого Сарри отправляли в Италию. В основном в «Ювентус», где образовалась вакансия. Даже в день финала Лиги Европы авторитетные источники поведали, что чемпионы Италии ждут Маурицио со дня на день. Хорошая надо сказать перспектива. «Ювентус» – это машина по сбору трофеев, управлять им будет проще. Как бы хотел туда попасть Карло Анчелотти, любящий работать с багажом предшественников. Но он в «Юве» уже побывал и оставил о себе нехорошую память. Поэтому Карло осваивает наследство Сарри в «Наполи». А у Маурицио появилась возможность перепрыгнуть в туринский окоп из неаполитанского, транзитом через Лондон.

Но все эти разговоры утратили актуальность после победы «Челси» в Лиге Европы. «Хромая утка» не настолько уж хромая. Теперь, похоже, ни клуб, ни сам Маурицио Сарри не знают, что делать дальше. Послушаем самого итальянца: