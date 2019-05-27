Топ-5 неожиданностей сезона

вчера, 20:10

Пока одни команды нас разочаровывают, другие выходят из тени и заставляют с новой силой влюбиться в футбол. Блогер «Соккер.ру» Max Vargas рассказывает об открытиях завершившегося сезона.

«Айнтрахт»

Ади Хюттер пришёл на пост главного тренера «орлов» летом прошлого года. После ухода Нико Ковача в «Баварию» многие скептики сомневались в том, что команда сможет повторить успех хорватского тренера, но Хюттер сделал почти невозможное.

О трио Йович-Ребич-Аллер ещё долго будут говорить. Команда со скромным бюджетом смогла пробиться в полуфинал Лиги Европы и заставила говорить о себе не только в Германии, но и в Европе. Сплав опыта и молодости сделал «Айнтрахт» одним из самых любимых клубов для нейтральных болельщиков.

Великолепным футболом «орлов» можно было наслаждаться в течение всего сезона Бундеслиги и Лиги Европы. Быстрый переход из обороны в атаку, высокий прессинг и множество голов на разный вкус. Кевин Трапп вспомнил, что такое место в основном составе, Макото Хасэбе плевать хотел на свой возраст и показал, что в 35 лет можно быть в отменной форме, Себастьян Роде, вернувшись в родной клуб, показал, что он может не только сидеть на скамейке запасных, но и показывать футбол уровня сборной Германии, а Данни Да Коста уже стучится в двери «маншафт». Сочный сезон «Айнтрахта» закончился на седьмом месте в Бундеслиге, а это значит, что «орлы» будут вновь играть в Лиге Европы. Так почему бы не замахнуться парням Хюттера на победу в турнире, который им так понравился?

«Лилль»

От «догов» мало кто ожидал в прошедшем сезоне какого-то прорыва. Прошлая кампания подопечных Кристофа Гальтье была не лучшей. Семнадцатое место при ужасной игре - как в атаке, так и в обороне. Никто не видел «Лилль» в претендентах на еврокубки, скорее эксперты прочили команде место в подвале.

Но то, что сделали подопечные бывшего тренера «Сент-Этьена», впечатляет. Николя Пепе уже разрывают на куски «Бавария», «Барселона» и еще многие топ-клубы хотят видеть суперталантливого ивуарийца у себя в команде. Списанный уже со счетов и отправленный на пенсию Жозе Фонте провёл не только качественный сезон, но и стал капитаном и лидером на поле, и в некоторых случаях даже бомбардиром.

Мик Меньян своей отменной игрой получил свой дебютный вызов в сборную Франции. Рафа Леау своей игрой вместе с Жонатаном Бамба, как и Жонатан Иконе, заслужили сочные контракты в командах статусом выше «Лилля». Заслуженное второе место и путёвка в Лигу чемпионов могут, с одной стороны, радовать, но с другой - разочаровывать, ведь летом «догов» растащат на куски, и с Гальтье или уже без него «Лиллю» придётся начинать новый сезон в статусе претендента на еврокубки.

«Хетафе»

Один из самых стильных тренеров Примеры Пеп Бордалас заставил в этом сезоне всех вспомнить времена, когда «Хетафе» возил ещё в Кубке УЕФА мюнхенскую «Баварию» и срывал аплодисменты своей игрой.

Скромный клуб из пригорода Мадрида до последнего тура боролся за место в Лиге чемпионов. Не обладая суперсоставом и звёздами даже по меркам испанской примеры Бордалас слепил симпатичный коллектив, который попил много крови не только обладателю Кубка Испании «Валенсии» (если кто не помнит, «летучие мыши» еле ноги унесли из логова «Хетафе» в ответном матче Кубка Испании, закончившегося дракой), но и «Реалу» и «Севилье».

Многим не нравился антифутбол «синих», ведь команда очень редко играла в атаку, предпочитая контригру и тактику мелкого фола. Но какое дело до тех, кто говорит о команде, которая едва не заскочила на четвёртое место?

Нестареющий Хорхе Молина показал, как надо играть и забивать голы в столь преклонном возрасте. Хайме Мата заслуженно получил вызов в сборную Испании, но, видимо, после этого вызова так и не очухался, сдав в конце сезона. Может, это и помешало команде набрать ещё пару-тройку очков.

Анхель стал джокером в некоторых матчах, где надо было выйти и забить решающий гол. Димитри Фулкье, покочевав по арендам, прижился в команде, и Бордалас его использовал на разных позициях, где чемпион мира до 20 лет в составе сборной Франции показал себя во всей красе. При этом удивительно, что практически весь сезон на скамейке запасных просидел Гаку Сибасаки. «Хетафе» в новом сезоне стартует с группового раунда Лиги Европы. Пока неясно будущее Пепа Бордаласа. «Севилья» якобы пытается переманить толкового тренера к себе, но это пока что на уровне слухов.

«Вулверхэмптон»

Прошедший сезон можно смело внести в копилку «волков». Как оказалось, проект Жорже Мендеша не пшик, а реально работает и приносит результат. Бывший вратарь московского «Динамо» Нуну Эшпириту Санту смог сделать то, что не удаётся годами многим, а именно выйти в еврокубки. Причём сразу же после выхода из Чемпионшипа (кстати, в статусе победителя). Португалец поставил тот футбол, который приносит результат здесь и сейчас. На протяжении всего сезона «волки» демонстрировали довольно ровную игру без каких-либо красок.

Играя практически всегда в схеме с тремя центральными защитниками, «волки» могли дома отобрать очки у фаворитов, «Арсенала», «Челси» и МЮ , заслужив тем самым прозвище грозы авторитетов.

Рауль Хименес, вечный запасной в «Бенфике», пришёлся сразу же ко двору и начал забивать голы. Жоау Моутинью вспомнил свои лучшие годы в «Порту» и успешные сезоны в составе «Монако», начал дирижировать игрой команды.

Элдер Кошта, Рубен Невеш, Руй Патрисиу, вся португальская колония, размиксованная капитаном и лидером Конаром Коади, и Вилли Боли, и молодым выпускником академии Морганом Гиббсом-Уайтом, смогла занять седьмое место, дающее право сыграть в Лиге Европы.

И на этом фоне даже забывается неудачный трансфер Адамы Траоре, который так и не заиграл толком пока за «волков». Эшпириту Санту проделал большую работу, подняв «волков» на новый уровень. Ведь одно дело играть в Чемпионшипе, а другое - в АПЛ . Хочется верить, что «волки» не будут плевать на второстепенный турнир (каким принято считать в Англии Лигу Европы) и выступит в нём достойно.

«Аталанта»

«Бергамаски» совершили то, чего от них в этом сезоне, по словам главного тренера Гасперини, не ждал никто, даже сам коуч. «Аталанта» на протяжении всего сезона демонстрировала результативный футбол, благодаря которому влюбила в себя нейтральных болельщиков Серии А. По забитым мячам Гомес и Ко занимают первое место в Серии А, опередив не только результативный «Наполи», но и чемпиона «Юве».

Главным вдохновителем идей Джан Пьеро Гасперини был капитан и лидер команды Алехандро Гомес (не попавший, кстати, в заявку сборной Аргентины на Копа Америка).

На протяжении всего сезона аргентинец тащил на себе команду вместе с забивным колумбийцем Дуваном Сапатой (открытие сезона), словенцем Йосипом Иличичем, засидевшимся в «Фиорентине», и многими другими важными игроками построения Гасперини.

«Аталанта» также почти смогла сделать невозможное, выбив из Кубка Италии «Ювентус», но, к сожалению, в финале уступили «Лацио».

О Джан Пьеро Гасперини говорят в последнее время очень много, сватая его в «Рому» и в «Ювентус», и даже «Интер» пытается не упустить возможности попробовать дать второй шанс возглавить «нерадзурри». Сам итальянец, похоже, не особо хочет покидать проект, который он создал сам, и доверие руководства клуба говорит о многом. «Аталанте» осенью стартовать в Лиге Чемпионов, на лидеров команды очень большой спрос. Как поступит руководство клуба - неизвестно, а нам стоит только за этим наблюдать.