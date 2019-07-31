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Шюррле «Спартак» не спасет

вчера, 22:05

Покупка Шюррле преподносится как панацея для «Спартака». «Соккер.ру» сомневается в эффективности менеджмента красно-белых.

Итак, Андре Шюррле все-таки оказался в «Спартаке». Руководству клуба было необходимо заткнуть дыру в сердце болельщиков после внезапной продажи Фернандо в Китай. Правда, затычка получилась так себе. Все-таки немец играет совсем на другой позиции, совсем другую роль. Плюс Фернандо – один из немногих игроков «Спартака», один из немногих легионеров, к которым у фанатов было минимум претензий, который делал результат и приносил пользу, пусть порой и проявлял свою бразильскую лень. Попытка «Спартака» сместить акцент на позитив от прихода Шюррле выглядит натянутой и напряженной. Словам Томаса Цорна верится не очень охотно:

В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для «Спартака» это еще и очень удачная сделка – мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды.

Самый расцвет сил и готовность показывать лучший футбол от Шюррле – довольно сомнительный тезис. Поскольку последние лет пять в судьбе Андре – сплошные мучения, связанные с болезнью, плохой формой и снижением результативности. Так что утверждение о готовности Шюррле выглядит сомнительным. Есть сомнения и у Андрея Червиченко, хотя сложно припомнить его позитивные комментарии о том или ином решении руководства «Спартака» после его ухода оттуда:

Я считаю, что в игровом плане совсем плохо. Фернандо, конечно, не образец спортивной формы, и лишний вес, и, может, где-то недорабатывал, но всё равно ключевую роль в команде играл. Исполнял опасные штрафные, передачи, его удары зачастую решали исход матча. Не понимаю, кто сейчас в середине поля будет играть, его уход — это совсем как-то радикально.

Я бы в первую очередь освободился от Адриано, я думаю, это самая большая тяжесть с точки зрения финансовой ведомости, но точно не Фернандо. Бразилец — это последний игрок из всей этой когорты, с кем бы следовало расстаться.

«Спартак» по итогам сезона в тройку не попадет точно, а в пятерку — очень спорно. Может, конечно, зацепятся за пятое место, посмотрим. Хотят взять полумертвого Шюррле, тоже спорная ситуация. Не знаю, что они творят, может, хозяина запустили на очередной круг расставания с деньгами. Решили сразу с места в карьер, не знаю… Пока всё это похоже на вакханалию.

«Спартак» становится середняком? Скорее да, чем нет. Былые заслуги, конечно, не придают сил сегодня. Если сравнить, то вот была когда-то Римская империя, а сейчас итальянский сапог, так и здесь. Была когда-то огромная слава, а сейчас жалкие остатки. Проблема в том, что экспериментируют не на игроках, а в управленческой части. Люди, которые приходят на управление, сами этому учатся. Там нет людей, у которых есть опыт. Это неплохо, но на это нужно время».

Впрочем, у приобретения есть и свои плюсы. Конечно, это вариант с арендой и правом выкупа – наиболее оптимальный для приобретающего, что говорит о желании дортмундской «Боруссии» избавиться от Шюррле поскорее, а также о том, что в «Спартаке» хотят все же проверить, насколько Андре сможет адаптироваться и приносить пользу команде. Впрочем, этот эксперимент может закончиться ничем и тогда «Спартак» потеряет много времени.

Так или иначе, у команды состояние перестройки – иначе быть не может после продажи Зе Луиша и Фернандо. Но насколько все эти движения своевременны? Зачем тогда была вся эта предсезонная подготовка? Слова о наигрывании состава и тактической схемы? Если уже по ходу сезона «Спартак» избавляется от ключевых исполнителей и приобретает совершенно новых персонажей с сомнительной готовностью, хотя некоторые и с именем как тот же Шюррле. Кроме имени Андре сейчас нечего предложить «Спартаку».

Само поведение красно-белых на рынке напоминает судороги и попытку рвануть по направлению, которое ведет в неизвестность. Приобретения и продажи носят хаотичный характер. А закончится все очередными отставками и новым объявлением курса на обновление и перестройку. Причем если раньше можно было просмотреть при таких переходах хотя бы намеки на планомерность, то нынешнее поведение выглядит совершенно хаотичным.

В клубе даже не пытаются делать вид, что работают системно. Нет. Просто продажи и покупки – как и что подвернется. Это футбольный менеджер в режиме безразличия и безрассудства. Возвращение Зелимхана Бакаева, покупка Резиуана Мирзова и Андре Шюррле заполняет избыточно зоны на краю атаки или под нападающим. Но при этом впереди – пустота, на заполнителя которой Понсе пока не тянет.

Возможно, ситуацию подправит появление Джордана Ларссона, но приобретение 22-летнего шведского форварда из «Норччепинга» - это не самый очевидный путь к успеху. Это попытка угадать. А с уходом Фернандо дыра образуется и в центре поля – Шюррле ее не заткнет. Нужно перестраивать систему, нужно найти под нее игрока.

А сезон, между тем, уже идет. Сколько времени займет эта судорожная перестройка в режиме «чайка-менеджмента»? Сколько матчей еще Олег Кононов будет обещать разобраться и сделать выводы? Сколько трансферов еще будет комментировать совершенно общими и оторванными от реальности словами Томас Цорн? Значения это не имеет – все равно придется все начинать сначала.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   121 / 842
сегодня в 07:10
Вот уж где-где, а насчет Фернанду и Адриану Червяк сказал - не в бровь, а в глаз.
Leningrad 84
Leningrad 84
   91 / 842
сегодня в 06:54
Похоже, что Спартак уже ничто не спасет...
Башмакоса
Башмакоса
   441 / 842
сегодня в 01:33
А в Шюррле никто и не видит спасителя Спартака. Если не будут усилены все линии, включая вратарскую, хотя-бы по одному игроку на линию, то ничего путного не выйдет.
4RT
4RT
   242 / 842
сегодня в 00:52
Да хватит ныть и причитать.У многих клубов и таких возможностей нет,а играют от души.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   13 / 842
сегодня в 00:18
"ошибка" судьи не равно вытянули, тащат пока что зенит , не судьи, а сами филиалы, три спектакля на подбор, не прикопаешься
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   308 / 842
сегодня в 00:05
    JackNorz
    JackNorz
       446 / 842
    вчера в 23:57
    Скорее нет, чем да, в кои то веки руководство стало думать иначе, под другим углом так, сказать. Такой подход должен стрельнуть, имхо
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил parallels
       308 / 842
    вчера в 23:50
    в одном спартак поменялся точно: теперь у них все трансферы за месяц до закрытия окна, а не как тогда, когда в последний момент сбежал мыть полы в севилью, и замену не нашли, потому что времени уже не оставалось, хоть и 20 лямов было, которые в итоге благополучно прос****, что не может не радовать 😂
    Цорн еще напихает трансферов) не факт, что теперь от слова "транс" не побегут.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       13 / 842
    вчера в 23:42
    Еденицу автору
    Шюрле это не судорги а вариативность, конкуренция и престиж. Так же писали про Еременко, в итоге он выстрелил, жаль не у нас.
    Спартак этим трансфером показывает как раз что он не середняк.
    Ужасный вброс
    parallels
    parallels
       47 / 842
    вчера в 23:38
    в одном спартак поменялся точно: теперь у них все трансферы за месяц до закрытия окна, а не как тогда, когда в последний момент сбежал мыть полы в севилью, и замену не нашли, потому что времени уже не оставалось, хоть и 20 лямов было, которые в итоге благополучно прос****, что не может не радовать 😂
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       58 / 842
    вчера в 23:33
    Да уж, ниже падать Щурле просто некуда уже
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
       271 / 842
    вчера в 23:31
    Шюрле-рле... Всё это только прикрытие. Основной упор Федуна традиционно на судейский корпус😜
    Николай 86
    Николай 86
       231 / 842
    вчера в 23:25
    Бред какой-то написан, если честно. Я согласен, что тренер у нас нулевый, что руководство зачастую вредительством занимается. Но тут вполне себе нормальный трансфер.
    Во-первых это аренда, во-вторых, игрок - явно не ноунейм. В-третьих, как можно судить о сомнительной готовности Шюррле, не посмотрев еще ни одного его матча в составе Спартака?
    Такую ерунду можно про любой трансфер накатать. А вдруг Малкому лень играть в РПЛ будет? Вот это залет покрупнее будет, на 50 лямов. Давайте срочно статью, как Малком разорил Зенит.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Правдин Семён
       84 / 842
    вчера в 23:18
    Никто не преподносит Шюррле как панацею. Не стоит передергивать.
    Панацея - это Мелкадзе!)))
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       84 / 842
    вчера в 23:17
    Очень хорошо написана статья, все по делу. Зачем Шюррле нужен Спартак? Да кто еще даст ему зарплату в 3 млн евро? Разве что китайцы?
    Never Mind
    Never Mind
       364 / 842
    вчера в 23:15
    Левников и Москалёв спасут
    jobss
    jobss ответил parallels
       219 / 842
    вчера в 23:15
    что такое? даже хряки не написал - откуда троллинг?
    троллинг команды присутствует во всем комментарии, спартак в нем представлен как нечто плохое, что является оскорбление команды
    parallels
    parallels
       47 / 842
    вчера в 23:11
    что такое? даже хряки не написал - откуда троллинг?
    parallels
    parallels
       47 / 842
    вчера в 23:07
      oFANATo
      oFANATo
         71 / 842
      вчера в 22:55
      спартаку уже ничего не поможет.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         36 / 842
      вчера в 22:48
      Шюррле не спасёт СпаМ., спасёт очищение пердивом))).
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
         78 / 842
      вчера в 22:37
      Да нормально. Цорн купит и на место Фернандо. Не всю жизнь им же играть в Спартаке. Обновление нужно. Посмотрим. 😌
      Roger Young
      Roger Young
         155 / 842
      вчера в 22:35
      такой менеджмент появился не вчера, а идет уже лет 10. Чему удивляться?

      И зачем писать обсуждать то, что не будет меняться?
      КАМЮ
      КАМЮ
         165 / 842
      вчера в 22:31
      Икринка к икринке
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         1 / 842
      вчера в 22:27
      Автор забывает в своем анализе первые два матча, когда "Спартак" вытянули за уши. Если его в 2 из 3 матчей будут тянуть, то на 5е место в любом случае вытащат.
      Петрович93
      Петрович93
         671 / 842
      вчера в 22:24
      Да.... Скупите всех сбитых лётчиков. Красавцы так держать. Второй бюджет в РПЛ И ВТОРОЕ МЕСТО С КОНЦА ОЧЕНЬ хорошо. Отдельное спасибо Федуну но это не футбол уже это цирк. Зачем это шапито Федуну лично мне не понятно. Очень жалко великий клуб я его не фанат но заслуги и награды нужно уважать и признавать очень жалко когда Федун вкладывая деньги кроме 62а больше ничего не получает. Чел старается а его кидают он что заслужил это. Обидно тревожно и очень печально за спартак
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         59 / 842
      вчера в 22:17
      Никто не преподносит Шюррле как панацею. Не стоит передергивать.
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