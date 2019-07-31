Шюррле «Спартак» не спасет

вчера, 22:05

Покупка Шюррле преподносится как панацея для «Спартака». «Соккер.ру» сомневается в эффективности менеджмента красно-белых.

Итак, Андре Шюррле все-таки оказался в «Спартаке». Руководству клуба было необходимо заткнуть дыру в сердце болельщиков после внезапной продажи Фернандо в Китай. Правда, затычка получилась так себе. Все-таки немец играет совсем на другой позиции, совсем другую роль. Плюс Фернандо – один из немногих игроков «Спартака», один из немногих легионеров, к которым у фанатов было минимум претензий, который делал результат и приносил пользу, пусть порой и проявлял свою бразильскую лень. Попытка «Спартака» сместить акцент на позитив от прихода Шюррле выглядит натянутой и напряженной. Словам Томаса Цорна верится не очень охотно:

В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для «Спартака» это еще и очень удачная сделка – мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды.

Самый расцвет сил и готовность показывать лучший футбол от Шюррле – довольно сомнительный тезис. Поскольку последние лет пять в судьбе Андре – сплошные мучения, связанные с болезнью, плохой формой и снижением результативности. Так что утверждение о готовности Шюррле выглядит сомнительным. Есть сомнения и у Андрея Червиченко, хотя сложно припомнить его позитивные комментарии о том или ином решении руководства «Спартака» после его ухода оттуда:

Я считаю, что в игровом плане совсем плохо. Фернандо, конечно, не образец спортивной формы, и лишний вес, и, может, где-то недорабатывал, но всё равно ключевую роль в команде играл. Исполнял опасные штрафные, передачи, его удары зачастую решали исход матча. Не понимаю, кто сейчас в середине поля будет играть, его уход — это совсем как-то радикально.

Я бы в первую очередь освободился от Адриано, я думаю, это самая большая тяжесть с точки зрения финансовой ведомости, но точно не Фернандо. Бразилец — это последний игрок из всей этой когорты, с кем бы следовало расстаться.

«Спартак» по итогам сезона в тройку не попадет точно, а в пятерку — очень спорно. Может, конечно, зацепятся за пятое место, посмотрим. Хотят взять полумертвого Шюррле, тоже спорная ситуация. Не знаю, что они творят, может, хозяина запустили на очередной круг расставания с деньгами. Решили сразу с места в карьер, не знаю… Пока всё это похоже на вакханалию.

«Спартак» становится середняком? Скорее да, чем нет. Былые заслуги, конечно, не придают сил сегодня. Если сравнить, то вот была когда-то Римская империя, а сейчас итальянский сапог, так и здесь. Была когда-то огромная слава, а сейчас жалкие остатки. Проблема в том, что экспериментируют не на игроках, а в управленческой части. Люди, которые приходят на управление, сами этому учатся. Там нет людей, у которых есть опыт. Это неплохо, но на это нужно время».

Впрочем, у приобретения есть и свои плюсы. Конечно, это вариант с арендой и правом выкупа – наиболее оптимальный для приобретающего, что говорит о желании дортмундской «Боруссии» избавиться от Шюррле поскорее, а также о том, что в «Спартаке» хотят все же проверить, насколько Андре сможет адаптироваться и приносить пользу команде. Впрочем, этот эксперимент может закончиться ничем и тогда «Спартак» потеряет много времени.

Так или иначе, у команды состояние перестройки – иначе быть не может после продажи Зе Луиша и Фернандо. Но насколько все эти движения своевременны? Зачем тогда была вся эта предсезонная подготовка? Слова о наигрывании состава и тактической схемы? Если уже по ходу сезона «Спартак» избавляется от ключевых исполнителей и приобретает совершенно новых персонажей с сомнительной готовностью, хотя некоторые и с именем как тот же Шюррле. Кроме имени Андре сейчас нечего предложить «Спартаку».

Само поведение красно-белых на рынке напоминает судороги и попытку рвануть по направлению, которое ведет в неизвестность. Приобретения и продажи носят хаотичный характер. А закончится все очередными отставками и новым объявлением курса на обновление и перестройку. Причем если раньше можно было просмотреть при таких переходах хотя бы намеки на планомерность, то нынешнее поведение выглядит совершенно хаотичным.

В клубе даже не пытаются делать вид, что работают системно. Нет. Просто продажи и покупки – как и что подвернется. Это футбольный менеджер в режиме безразличия и безрассудства. Возвращение Зелимхана Бакаева, покупка Резиуана Мирзова и Андре Шюррле заполняет избыточно зоны на краю атаки или под нападающим. Но при этом впереди – пустота, на заполнителя которой Понсе пока не тянет.

Возможно, ситуацию подправит появление Джордана Ларссона, но приобретение 22-летнего шведского форварда из «Норччепинга» - это не самый очевидный путь к успеху. Это попытка угадать. А с уходом Фернандо дыра образуется и в центре поля – Шюррле ее не заткнет. Нужно перестраивать систему, нужно найти под нее игрока.

А сезон, между тем, уже идет. Сколько времени займет эта судорожная перестройка в режиме «чайка-менеджмента»? Сколько матчей еще Олег Кононов будет обещать разобраться и сделать выводы? Сколько трансферов еще будет комментировать совершенно общими и оторванными от реальности словами Томас Цорн? Значения это не имеет – все равно придется все начинать сначала.